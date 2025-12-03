Ajker Patrika

একটি শ্রেণি সংস্কার ছাড়াই ক্ষমতায় যেতে ডাবল পাগল হয়ে গেছে: রেজাউল করীম

রংপুর প্রতিনিধি
রংপুর নগরীর কালেক্টরেট ঈদগাহ মাঠে আট দলের বিভাগীয় সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
রংপুর নগরীর কালেক্টরেট ঈদগাহ মাঠে আট দলের বিভাগীয় সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইসলামী আন্দোলনের আমির সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেছেন, ‘আজকে দুঃখ হয়, এতগুলো মায়ের কোল সন্তানহারা হলো, এত মানুষ পঙ্গু হলো, চক্ষু হারাল, আমাদের দাবি—সংস্কার হবে, খুনিদের দৃশ্যমান বিচার হবে, এরপর জাতীয় নির্বাচনের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হবে।

‘কিন্তু আমরা দেখলাম, একটি শ্রেণি সংস্কার ও দৃশ্যমান বিচারকে গুরুত্ব না দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য শুধু পাগল নয়, ডাবল পাগল হয়ে গেছে।’

আজ বুধবার রংপুর নগরীর কালেক্টরেট ঈদগাহ মাঠে পাঁচ দফা দাবিতে ইসলামী সমমনা আট দলের বিভাগীয় সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেন, ‘আজকে ক্ষমতাপ্রেমিকদের বলব, আপনারা বারবার ক্ষমতায় গিয়েছিলেন, আমাদের কী উপহার দিয়েছেন? নতুনভাবে পুরোনো শাড়িতে আর আমাদের ধোঁকা দিতে পারবেন না, ধোঁকা দেওয়ার দিন শেষ, ইসলামের বাংলাদেশ, এ দেশ রক্ষার জন্য রাজপথে আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি।’

ইসলামী আন্দোলনের আমির বলেন, ‘স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরে আজকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের যে সুযোগ দিয়েছেন, এ সুযোগ যদি আমরা কাজে লাগাতে না পারি, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যখন ইতিহাস লিখবে, তখন আমাদের নিয়ে কলঙ্কজনক ইতিহাস রচনা করবে।’

রেজাউল করীম বলেন, ‘আমাদের চোখের সামনে আবু সাঈদ দুই হাত প্রসারিত করে বৈষম্য দূর করার জন্য, জালিমদের হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্য, সেই প্রেরণা থেকেই কিন্তু একপর্যায়ে আমি জানের ভয় না করে রাস্তায় নেমেছিলাম ন্যায়ের পক্ষে, অন্যায়ের প্রতিবাদে।’

রেজাউল করীম বলেন, আবু সাঈদ যেভাবে হাত প্রসারিত করে দেশ আবার স্বাধীনতার পরিবেশ তৈরি করেছিলেন, সেই রংপুর থেকেই এই চেতনাবাজ ও ক্ষমতালোভীদের বাংলার জমিন থেকে উৎখাতের আন্দোলন শুরু করতে হবে।

এর আগে সকাল থেকে নেতা-কর্মীরা দলে দলে মাঠে প্রবেশ করেন। দুপুরের আগেই মাঠ কানায় কানায় ভরে ওঠে। সমাবেশস্থলের চারপাশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ সদস্যরা সতর্ক ছিলেন।

বিষয়:

সমাবেশসংস্কাররংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

বিদেশ ভ্রমণে যেসব ভুলে পর্যটকদের জরিমানা হতে পারে

বিদেশ ভ্রমণে যেসব ভুলে পর্যটকদের জরিমানা হতে পারে

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

ফোসেপ প্রকল্প : কেনাকাটায় হাতখোলা মাউশি

ফোসেপ প্রকল্প : কেনাকাটায় হাতখোলা মাউশি

২৪ ভারতীয় ছিলেন সরাসরি হত্যাকাণ্ডে: পিলখানা ট্র্যাজেডি নিয়ে কমিশনের প্রতিবেদন

২৪ ভারতীয় ছিলেন সরাসরি হত্যাকাণ্ডে: পিলখানা ট্র্যাজেডি নিয়ে কমিশনের প্রতিবেদন

সম্পর্কিত

আশ্রয়ণের ঘর নিয়ে দুই নারীকে ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ ইউএনওর গাড়িচালকের বিরুদ্ধে

আশ্রয়ণের ঘর নিয়ে দুই নারীকে ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ ইউএনওর গাড়িচালকের বিরুদ্ধে

কর্মচারীদের আন্দোলনে যাওয়া রাষ্ট্রের ব্যর্থতা: রাজেকুজ্জামান রতন

কর্মচারীদের আন্দোলনে যাওয়া রাষ্ট্রের ব্যর্থতা: রাজেকুজ্জামান রতন

মুন্সিগঞ্জে ফার্মেসিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ থাকায় জরিমানা

মুন্সিগঞ্জে ফার্মেসিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ থাকায় জরিমানা

শেরপুরে আমনের বাজারদরে হতাশ কৃষক

শেরপুরে আমনের বাজারদরে হতাশ কৃষক

আশ্রয়ণের ঘর নিয়ে দুই নারীকে ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ ইউএনওর গাড়িচালকের বিরুদ্ধে

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
আপডেট : ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ২০: ৫৯
আফজাল হোসেন । ছবি: সংগৃহীত
আফজাল হোসেন । ছবি: সংগৃহীত

পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলায় আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর চাওয়াকে কেন্দ্র করে দুই নারীকে ব্ল্যাকমেল করার অভিযোগ উঠেছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) গাড়িচালকের বিরুদ্ধে।

অভিযুক্ত আফজাল হোসেন ইউএনও মো. কাউছার হামিদের গাড়িচালক।

ভুক্তভোগী এক নারী জানান, আশ্রয়ণ প্রকল্পের একটি ঘর পাইয়ে দেওয়া ও বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক গড়েন আফজাল। পরে তাঁর ভিডিও দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করতে থাকেন তিনি।

ভুক্তভোগী আরও এক নারী বলেন, ‘আমার একটি আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরের বিষয় নিয়ে ঝামেলা চলতে থাকে। তখন আমি ইউএনও কার্যালয়ে গেলে আফজালের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি আমাকে ঘরের সমস্যা মিটিয়ে দিবেন বলে আমাকে বিয়ের প্রলোভন ও কুপ্রস্তাব দেন।’

জানতে চাইলে আফজাল সব অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, ‘আমি ড্রাইভার মানুষ। আমি কাউকে ঘর দেওয়ার আশ্বাস দিইনি।’

এ ব্যাপারে ইউএনও কাউছার হামিদ বলেন, ড্রাইভারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় পর্যায়ে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

পটুয়াখালীকলাপাড়াপটুয়াখালী সদরব্ল্যাকমেলগাড়িইউএনও
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

বিদেশ ভ্রমণে যেসব ভুলে পর্যটকদের জরিমানা হতে পারে

বিদেশ ভ্রমণে যেসব ভুলে পর্যটকদের জরিমানা হতে পারে

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

ফোসেপ প্রকল্প : কেনাকাটায় হাতখোলা মাউশি

ফোসেপ প্রকল্প : কেনাকাটায় হাতখোলা মাউশি

২৪ ভারতীয় ছিলেন সরাসরি হত্যাকাণ্ডে: পিলখানা ট্র্যাজেডি নিয়ে কমিশনের প্রতিবেদন

২৪ ভারতীয় ছিলেন সরাসরি হত্যাকাণ্ডে: পিলখানা ট্র্যাজেডি নিয়ে কমিশনের প্রতিবেদন

সম্পর্কিত

একটি শ্রেণি সংস্কার ছাড়াই ক্ষমতায় যেতে ডাবল পাগল হয়ে গেছে: রেজাউল করীম

একটি শ্রেণি সংস্কার ছাড়াই ক্ষমতায় যেতে ডাবল পাগল হয়ে গেছে: রেজাউল করীম

কর্মচারীদের আন্দোলনে যাওয়া রাষ্ট্রের ব্যর্থতা: রাজেকুজ্জামান রতন

কর্মচারীদের আন্দোলনে যাওয়া রাষ্ট্রের ব্যর্থতা: রাজেকুজ্জামান রতন

মুন্সিগঞ্জে ফার্মেসিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ থাকায় জরিমানা

মুন্সিগঞ্জে ফার্মেসিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ থাকায় জরিমানা

শেরপুরে আমনের বাজারদরে হতাশ কৃষক

শেরপুরে আমনের বাজারদরে হতাশ কৃষক

কর্মচারীদের আন্দোলনে যাওয়া রাষ্ট্রের ব্যর্থতা: রাজেকুজ্জামান রতন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন। ফাইল ছবি
সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন। ফাইল ছবি

ডিসেম্বরের মধ্যে নবম পে কমিশনের প্রতিবেদন ও তা বাস্তবায়নের দাবি করলেন সরকারি কর্মচারীরা। বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী দাবি আদায় ঐক্য পরিষদের ঘোষিত ৫ ডিসেম্বরের মহাসমাবেশ সফলভাবে বাস্তবায়ন করারও আশা প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

আজ বুধবার বিকেলে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে এক মতবিনিময় সভায় বক্তাদের কথায় এ বিষয়গুলো উঠে আসে। নবম পে কমিশনের বাস্তবায়ন এগিয়ে নেওয়ার দাবিতে এ সভার আয়োজন করে ‘বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ’।

বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের সভাপতি এম এ হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রম সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান এবং বিলসের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ। প্রধান আলোচক ছিলেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন। তিনি বলেন, বর্তমানে সরকার যুক্তির ওপরে নয়, শক্তির ওপরে নির্ভর করে। দাবি আদায়ের জন্য শক্তি প্রয়োগ করতে হয়, শক্তি না থাকলে নিপীড়ন ভোগ করতে হয়। সরকার যদি যুক্তি না মেনে কর্মচারীদের শক্তি প্রয়োগে বাধ্য করে, তবে তাঁরা প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির দায়ে অভিযুক্ত হন।

রতন বলেন, ‘সরকারের হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতিবছর মূল্যস্ফীতি হয় ১০ শতাংশের ওপরে। কখনো ১১ বা ১২ শতাংশ। সর্বনিম্ন মূল্যস্ফীতি হলো ৮.৫ শতাংশ। সরকারি কর্মচারীদের বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের হার হলো ৫ শতাংশ। এর ফলে একজন সরকারি কর্মচারী প্রতিবছর কমপক্ষে ৩.৫ শতাংশ করে প্রকৃত বেতন হারান।’

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলনে যাওয়াটা রাষ্ট্রের ব্যর্থতা উল্লেখ করে রতন বলেন, পাঁচ বছর পরপর তো বটেই, প্রতিবছরই বাজারদরের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে বেতনকাঠামোটা পুনর্বিন্যাস করা উচিত। এটা চাইতে হবে কেন?

শ্রম সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান এবং শ্রমবিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ স্থায়ী পে কমিশন ও জাতীয় ন্যূনতম মজুরি প্রতিষ্ঠার তাগিদ দেন। তাঁর মতে, সব শ্রমিক-কর্মচারীকে একত্র করে আন্দোলন করা উচিত। সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘সরকারি কর্মচারীদের বেতনের ফয়সালা শুধু তাঁদের জন্য নয়, বরং সারা দেশের মজুরির একটা মানদণ্ড ঠিক করা দরকার।...পে স্কেল কবে বাস্তবায়ন হবে, তার চেয়ে জরুরি হলো, এটি কী মানদণ্ডে তৈরি হবে। পে স্কেল অবশ্যই একজন মানুষের মর্যাদাকর জীবনযাপনের উপযুক্ত হতে হবে।’

মতবিনিময় সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. আব্দুল খালেক, বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের মহাসচিব মো. বেল্লাল হোসেন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা বাস্তবায়ন ঐক্য পরিষদের সভাপতি আবু নাসির খান, সমন্বয় পরিষদের কার্যকরী সভাপতি জাকির হোসেন প্রমুখ।

বিষয়:

ঢাকা বিভাগঢাকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

বিদেশ ভ্রমণে যেসব ভুলে পর্যটকদের জরিমানা হতে পারে

বিদেশ ভ্রমণে যেসব ভুলে পর্যটকদের জরিমানা হতে পারে

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

ফোসেপ প্রকল্প : কেনাকাটায় হাতখোলা মাউশি

ফোসেপ প্রকল্প : কেনাকাটায় হাতখোলা মাউশি

২৪ ভারতীয় ছিলেন সরাসরি হত্যাকাণ্ডে: পিলখানা ট্র্যাজেডি নিয়ে কমিশনের প্রতিবেদন

২৪ ভারতীয় ছিলেন সরাসরি হত্যাকাণ্ডে: পিলখানা ট্র্যাজেডি নিয়ে কমিশনের প্রতিবেদন

সম্পর্কিত

একটি শ্রেণি সংস্কার ছাড়াই ক্ষমতায় যেতে ডাবল পাগল হয়ে গেছে: রেজাউল করীম

একটি শ্রেণি সংস্কার ছাড়াই ক্ষমতায় যেতে ডাবল পাগল হয়ে গেছে: রেজাউল করীম

আশ্রয়ণের ঘর নিয়ে দুই নারীকে ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ ইউএনওর গাড়িচালকের বিরুদ্ধে

আশ্রয়ণের ঘর নিয়ে দুই নারীকে ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ ইউএনওর গাড়িচালকের বিরুদ্ধে

মুন্সিগঞ্জে ফার্মেসিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ থাকায় জরিমানা

মুন্সিগঞ্জে ফার্মেসিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ থাকায় জরিমানা

শেরপুরে আমনের বাজারদরে হতাশ কৃষক

শেরপুরে আমনের বাজারদরে হতাশ কৃষক

মুন্সিগঞ্জে ফার্মেসিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ থাকায় জরিমানা

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
ভোক্তা অধিকারে অভিযোগ। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভোক্তা অধিকারে অভিযোগ। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে ফার্মেসিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ সংরক্ষণ ও বিক্রির জন্য প্রদর্শন এবং পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করায় দুই প্রতিষ্ঠানকে মোট ৯ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বেলা আড়াইটা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত উপজেলার হাঁসাড়া বাজার এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ।

আসিফ বলেন, মাহিয়া ভ্যারাইটি স্টোরে পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করায় দোকানমালিক মোহাম্মদ মোস্তফাকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং দ্রুত মূল্যতালিকা প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গত বছর ভোক্তা অধিকারে অভিযোগ দিয়ে ১৮ লাখ টাকা পেয়েছেন ভুক্তভোগীরাগত বছর ভোক্তা অধিকারে অভিযোগ দিয়ে ১৮ লাখ টাকা পেয়েছেন ভুক্তভোগীরা

এ ছাড়া হাঁসাড়া ফার্মেসিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করায় ফার্মেসির মালিক আব্দুল বাতেনকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ অপসারণ ও ভবিষ্যতে এমন অনিয়ম না করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

অভিযানকালে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মো. কামরুল ইসলাম, উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর নাসরিন সুলতানা এবং শ্রীনগর থানা-পুলিশের একটি টিম।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জফার্মেসিওষুধঢাকা বিভাগশ্রীনগরঢাকাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

বিদেশ ভ্রমণে যেসব ভুলে পর্যটকদের জরিমানা হতে পারে

বিদেশ ভ্রমণে যেসব ভুলে পর্যটকদের জরিমানা হতে পারে

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

ফোসেপ প্রকল্প : কেনাকাটায় হাতখোলা মাউশি

ফোসেপ প্রকল্প : কেনাকাটায় হাতখোলা মাউশি

২৪ ভারতীয় ছিলেন সরাসরি হত্যাকাণ্ডে: পিলখানা ট্র্যাজেডি নিয়ে কমিশনের প্রতিবেদন

২৪ ভারতীয় ছিলেন সরাসরি হত্যাকাণ্ডে: পিলখানা ট্র্যাজেডি নিয়ে কমিশনের প্রতিবেদন

সম্পর্কিত

একটি শ্রেণি সংস্কার ছাড়াই ক্ষমতায় যেতে ডাবল পাগল হয়ে গেছে: রেজাউল করীম

একটি শ্রেণি সংস্কার ছাড়াই ক্ষমতায় যেতে ডাবল পাগল হয়ে গেছে: রেজাউল করীম

আশ্রয়ণের ঘর নিয়ে দুই নারীকে ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ ইউএনওর গাড়িচালকের বিরুদ্ধে

আশ্রয়ণের ঘর নিয়ে দুই নারীকে ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ ইউএনওর গাড়িচালকের বিরুদ্ধে

কর্মচারীদের আন্দোলনে যাওয়া রাষ্ট্রের ব্যর্থতা: রাজেকুজ্জামান রতন

কর্মচারীদের আন্দোলনে যাওয়া রাষ্ট্রের ব্যর্থতা: রাজেকুজ্জামান রতন

শেরপুরে আমনের বাজারদরে হতাশ কৃষক

শেরপুরে আমনের বাজারদরে হতাশ কৃষক

শেরপুরে আমনের বাজারদরে হতাশ কৃষক

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি  
বাজারে চলছে ধান বেচাকেনা। ছবি: আজকের পত্রিকা
বাজারে চলছে ধান বেচাকেনা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় রোপা আমন ধান কাটা-মাড়াই গত নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হয়েছে। মাঠে এখন মৌসুমি শ্রমিকদের কর্মচাঞ্চল্য। তবে ধানের আশানুরূপ দাম না পেয়ে হতাশ হচ্ছেন কৃষকেরা।

উপজেলা কৃষি অফিসের তথ্য অনুযায়ী, চলতি মৌসুমে শেরপুরে রোপা আমন ধানের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২২ হাজার ৩২৫ টন। উৎপাদন হয়েছে ২২ হাজার ৪৬০ টন। এর মধ্যে ৬৫ শতাংশ ধান ইতিমধ্যে কাটা হয়েছে। সরকার-নির্ধারিত ধানের প্রতি কেজি ৩৪ টাকা দরে প্রতি মণের দাম ১ হাজার ৩৬০ টাকা। কিন্তু বাস্তবে বাজারদর সরকারের নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অনেক কম। শেরপুরের বিভিন্ন হাটে প্রতি মণ ধান বিক্রি হচ্ছে ১ হাজার ১০০ থেকে ১ হাজার ২৫০ টাকায়। কম দামের কারণে অনেক কৃষক উৎপাদন খরচও তুলতে পারছেন না। ব্যবসায়ীরা বলছেন, নতুন ধানের অতিরিক্ত জোগান ও ভারত থেকে চাল আমদানির খবরে বাজারে ধস নেমেছে।

হাটঘাট ঘুরে দেখা গেছে, ব্রি-৫ ধান বিক্রি হচ্ছে ১ হাজার ১৫০ থেকে ১ হাজার ২২০ টাকায়, স্বর্ণা–৫ ধান ১ হাজার ১২০ থেকে ১ হাজার ২৫০ টাকায় এবং ব্রি–৪৯ ধান ১ হাজার ২৫০ থেকে ১ হাজার ৩২০ টাকায়। নতুন কাটারি ধান ১ হাজার ৫৫০ থেকে ১ হাজার ৭০০ টাকায়, পুরোনো কাটারি ১ হাজার ৭৫০ থেকে ১ হাজার ৮২০ টাকায় কেনাবেচা হচ্ছে। মাত্র এক সপ্তাহে ধানের দাম কমেছে ১০০–১২০ টাকা।

কৃষকেরা বলছেন, সার, বালাইনাশক ও শ্রমিকের মজুরি বেড়ে যাওয়ায় অনেকে ঋণ করে চাষ করেছেন। সেই ঋণের চাপে বাধ্য হয়ে আগেভাগে ধান বিক্রি করতে হচ্ছে। আমিনপুর গ্রামের কৃষক সোহরাব হোসেন বলেন, ‘সার-বালাইনাশক আর মজুরি—সবকিছুর দামই বেড়েছে। ঝড়-বৃষ্টিতে ধান নষ্টও হয়েছে। বিঘায় ১৪ মণ ধান পেয়েছি, কিন্তু খরচই উঠছে না। এ দরে বিক্রি করলে লোকসান হবেই।’

আরও এক কৃষক জুলফিকার আলী জানান, এক সপ্তাহ আগেও স্বর্ণা–৫ ধান ১ হাজার ২০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। এখন পাইকাররা ১ হাজার ১০০ টাকার বেশি দিতে চাচ্ছেন না। অনেক কৃষক বলছেন, শেষের দিকের ঝড়-বৃষ্টিতে ফলনে কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। স্বর্ণা–৫ ধানের যেখানে বিঘায় ২০ মণ ফলন প্রত্যাশিত, সেখানে অনেকের জমিতে মিলছে মাত্র ১৩ মণ। খরচ হচ্ছে ১১–১২ হাজার টাকা, ফলে লোকসান পড়ছে ৫–৬ হাজার টাকা।

বাজারে চালের দর কমে যাওয়ার পেছনে ভারত থেকে শুল্কমুক্ত এক লাখ টন চাল আমদানির ঘোষণাকে দায়ী করছেন পাইকাররা। তাঁদের দাবি, আমদানির খবরে চালের দাম মণপ্রতি প্রায় পাঁচ টাকা কমেছে।

শেরপুর বারদুয়ারী হাটে ধান বিক্রি করতে আসা কৃষক শফিকুল ইসলাম বলেন, বিদেশ থেকে চাল আমদানির খবর ছড়ানোর পর থেকে পাইকাররা দাম কমিয়ে দিয়েছেন। ধান নিয়ে হাটে এলেও ঠিকমতো দাম পাওয়া যাচ্ছে না।

উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মো. আব্দুল হান্নান শেখ জানান, শেরপুর উপজেলায় এ মৌসুমে সরকারি ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ২৪০ টন এবং চাল ৮ হাজার ৮৮০ টন। তিনি বলেন, প্রতি কেজি ধান ৩৪ টাকা ও চাল ৫০ টাকায় সংগ্রহ করা হবে। কৃষকেরা অ্যাপের মাধ্যমে আবেদন করেছেন, তালিকা অনুযায়ী সরাসরি তাঁদের কাছ থেকে ধান নেওয়া হবে। বাজারদর কম থাকায় সরকারি সংগ্রহ কার্যক্রম কৃষকদের কিছুটা স্বস্তি দেবে।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জুলফিকার হায়দার বলেন, এ বছর রোপা আমনের উৎপাদন খুবই ভালো হয়েছে। আবহাওয়া অনুকূল থাকায় রোগবালাই কম ছিল। মাঠে নিয়মিত তদারকি করা হয়েছে। বাজারদর কিছুটা কম হলেও উৎপাদন বাড়ার কারণে কৃষকেরা মোটের ওপর উপকৃত হবেন।

বিষয়:

বগুড়া সদরশেরপুরবাজারদরকৃষকবগুড়া জেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

বিদেশ ভ্রমণে যেসব ভুলে পর্যটকদের জরিমানা হতে পারে

বিদেশ ভ্রমণে যেসব ভুলে পর্যটকদের জরিমানা হতে পারে

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

ফোসেপ প্রকল্প : কেনাকাটায় হাতখোলা মাউশি

ফোসেপ প্রকল্প : কেনাকাটায় হাতখোলা মাউশি

২৪ ভারতীয় ছিলেন সরাসরি হত্যাকাণ্ডে: পিলখানা ট্র্যাজেডি নিয়ে কমিশনের প্রতিবেদন

২৪ ভারতীয় ছিলেন সরাসরি হত্যাকাণ্ডে: পিলখানা ট্র্যাজেডি নিয়ে কমিশনের প্রতিবেদন

সম্পর্কিত

একটি শ্রেণি সংস্কার ছাড়াই ক্ষমতায় যেতে ডাবল পাগল হয়ে গেছে: রেজাউল করীম

একটি শ্রেণি সংস্কার ছাড়াই ক্ষমতায় যেতে ডাবল পাগল হয়ে গেছে: রেজাউল করীম

আশ্রয়ণের ঘর নিয়ে দুই নারীকে ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ ইউএনওর গাড়িচালকের বিরুদ্ধে

আশ্রয়ণের ঘর নিয়ে দুই নারীকে ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ ইউএনওর গাড়িচালকের বিরুদ্ধে

কর্মচারীদের আন্দোলনে যাওয়া রাষ্ট্রের ব্যর্থতা: রাজেকুজ্জামান রতন

কর্মচারীদের আন্দোলনে যাওয়া রাষ্ট্রের ব্যর্থতা: রাজেকুজ্জামান রতন

মুন্সিগঞ্জে ফার্মেসিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ থাকায় জরিমানা

মুন্সিগঞ্জে ফার্মেসিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ থাকায় জরিমানা