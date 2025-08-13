বাকি না দেওয়ায় গুলি, আহত ২

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরে বাকি না পেয়ে গুলিবর্ষণের অভিযোগ উঠেছে গোলাপ মিয়া নামের এক যুবকের বিরুদ্ধে। এতে এক দোকানমালিকসহ দুই ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। আজ বুধবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার খোদ্দকোমরপুর নাপিতের হাটে এ ঘটনা ঘটে।
গুলিবিদ্ধরা হলেন দোকানমালিক ওয়াসিম মিয়া ও তাঁর ভাবী সেলিনা বেগম। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। দোকানের পণ্য বাকি না দেওয়ায় এ ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গোলাপ মিয়া ‘মাদকসেবী’। তিনি উপজেলার ঈদুলপুর গ্রামের তয়েজ মিয়ার ছেলে। এদিন বাড়ির পাশের দোকানে গিয়ে বাকিতে পণ্য চান। দোকানমালিক বাকি দিতে না চাইলে দুইজনের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে গোলাপ মিয়া বাড়ি গিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র এনে দোকানিকে গুলি করেন।
সাদুল্লাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজ উদ্দিন খন্দকার বলেন, এ ঘটনা শোনার পরপরই ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়েছে। অপরাধীকে ধরতে অভিযান চলছে। দ্রুত সময়ের মধ্য তাঁকে গ্রেপ্তার করতে মাঠপর্যায়ে পুলিশ কাজ করছে।
