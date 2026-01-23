একটি দল ধর্মের নামে মুনাফিকি করছে: মির্জা ফখরুল

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, একটি দল ধর্মের নামে মুনাফিকি করছে।
আজ শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বিকেলে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার শোলটহরি কালেশ্বরগাঁও গুচ্ছগ্রামে নির্বাচনী জনসংযোগকালে তিনি এ কথা বলেন।
মির্জা ফখরুল বলেন, একটি দল বলছে—তাদের ভোট দিলে বেহেশতে যেতে পারবে। ভোট দিয়ে যদি বেহেশতে যাওয়া যেত, তাহলে সবাই বেহেশতে চলে যেত।
বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘আমরা বলেছি, সকল ধর্মের মানুষ সমান অধিকার ভোগ করবে। ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির সহসভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা নূর করিমসহ স্থানীয় নেতারা।
পটুয়াখালী-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেছেন, ‘আমরা যদি সরকার গঠন করি, তাহলে সর্বপ্রথম চাঁদাবাজি বন্ধ করব।’ আজ শুক্রবার পটুয়াখালীর নিউমার্কেট গোলচত্বর এলাকায় নিজ বাসভবনে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।২ মিনিট আগে
বাগেরহাট সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি জুয়েল হাসান সাদ্দামের স্ত্রী ও শিশুপুত্রের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার সাবেকডাঙ্গা গ্রাম থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় স্ত্রীর এবং মেঝে থেকে শিশুপুত্রের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্তের জন্য নিহতদের মরদেহ বাগেরহাট ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে৫ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায় স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী মো. মহিউদ্দিনের সমর্থকদের মিছিলে হামলার অভিযোগ উঠেছে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী কামরুজ্জামান রতনের সমর্থকদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ও তাঁর সমর্থকেরা।১০ মিনিট আগে
রাজধানীর নয়াপল্টনের ‘শারমিন একাডেমি’র প্লে গ্রুপের এক শিক্ষার্থীকে নির্যাতনের ঘটনায় গ্রেপ্তার স্কুল ব্যবস্থাপক পবিত্র কুমার বড়ুয়া আজ শুক্রবার (২৪ জানুয়ারি) আদালতে আনে পুলিশ। এদিন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শিশু নির্যাতনের বিষয়ে বলেছেন, ‘বিষয়টিকে ভাইরাল করার জন্য যেভাবে নির্যাতনের কথা বলা হচ্ছে, ওইভাবে তাকে১ ঘণ্টা আগে