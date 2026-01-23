Ajker Patrika
লক্ষ্মীপুর

সাবেক তথ্য উপদেষ্টার বাবা ধানের শীষে, ভাই শাপলা কলিতে

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
সাবেক তথ্য উপদেষ্টার বাবা ধানের শীষে, ভাই শাপলা কলিতে
রামগঞ্জে বিএনপি প্রার্থীর প্রচারণায় সাবেক তথ্য উপদেষ্টার বাবা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লক্ষ্মীপুর-১ (রামগঞ্জ) আসনে বাবা-ছেলের ভোটের প্রচারণার ব্যতিক্রমী চিত্র দেখা গেছে। ছেলে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) হয়ে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন, আর বাবা ভোট চেয়ে বেড়াচ্ছেন ধানের শীষ প্রতীকে। এ নিয়ে ভোটারদের মধ্যে বেশ কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা যায়, লক্ষ্মীপুর-১ আসনে এনসিপির শাপলা কলি প্রতীক নিয়ে ১০ দলীয় জোট থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মাহবুব আলম। তিনি সাবেক তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বড় ভাই। অন্যদিকে তাঁদের বাবা আজিজুর রহমান বাচ্চু মোল্লা উপজেলার ৪ নম্বর ইছাপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এবং দীর্ঘদিন ধরে দলটির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত।

এলাকা ঘুরে দেখা যায়, আজ (শুক্রবার) দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আজিজুর রহমান বাচ্চু মোল্লা রামগঞ্জ উপজেলার ইছাপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় বিএনপির প্রার্থী শাহাদাত হোসেন সেলিমের সঙ্গে বিভিন্ন পথসভায় অংশ নেন। এসব সভায় তিনি ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চেয়ে বক্তব্য দেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে আজিজুর রহমান বাচ্চু মোল্লা আজকের পত্রিকাকে বলেন, রাজনীতি তাঁর আদর্শ ও অবস্থানের জায়গা। ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনের সুযোগ নেই বলেই তিনি বিএনপির পক্ষে মাঠে রয়েছেন। তবে বাবা হিসেবে ছেলের জন্য দোয়া করেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

অপর দিকে ছেলে মাহবুব আলম জানান, বিষয়টি তাঁর নজরে এসেছে, তবে তিনি এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চান না।

বিষয়:

লক্ষ্মীপুররামগঞ্জচট্টগ্রাম বিভাগনির্বাচনভোটজেলার খবরএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফিরে এসেছে শৈত্যপ্রবাহ, কোথায় কত দিন চলবে

কারাগারেই প্রেম দুই ভয়ংকর খুনির, বিয়ের জন্য প্যারোলে মুক্তি দিল আদালত

জঙ্গল সলিমপুর: ‘জনবিস্ফোরণ’-এর হুঁশিয়ারি র‍্যাব কর্মকর্তা হত্যা মামলার প্রধান আসামির

বিশ্বকাপ না খেললে কত কোটি টাকার রাজস্ব হারাবে বাংলাদেশ

‘পাকিস্তানের উসকানিতেই বিশ্বকাপ না খেলার সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রকে উড়িয়ে সুপার সিক্সে বাংলাদেশ

যুক্তরাষ্ট্রকে উড়িয়ে সুপার সিক্সে বাংলাদেশ

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পথসমাবেশে ডিম নিক্ষেপ

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পথসমাবেশে ডিম নিক্ষেপ

প্রেমিকার সঙ্গে টাকার বিরোধ, যুবককে হত্যার পর টুকরো করে ফেলা হয় খালে

প্রেমিকার সঙ্গে টাকার বিরোধ, যুবককে হত্যার পর টুকরো করে ফেলা হয় খালে

২.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের বিরল খনিজ থাকার দাবি করল সৌদি আরব

২.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের বিরল খনিজ থাকার দাবি করল সৌদি আরব

আ.লীগের সাবেক এমপির বাড়ির মাঠে বিএনপি প্রার্থীর পথসভা

আ.লীগের সাবেক এমপির বাড়ির মাঠে বিএনপি প্রার্থীর পথসভা

সম্পর্কিত

ইসলামী আন্দোলনকে ধোঁকা দিয়ে ক্ষমতার স্বপ্ন পূরণ হবে না: সৈয়দ রেজাউল করীম

ইসলামী আন্দোলনকে ধোঁকা দিয়ে ক্ষমতার স্বপ্ন পূরণ হবে না: সৈয়দ রেজাউল করীম

সাবেক তথ্য উপদেষ্টার বাবা ধানের শীষে, ভাই শাপলা কলিতে

সাবেক তথ্য উপদেষ্টার বাবা ধানের শীষে, ভাই শাপলা কলিতে

জঙ্গল সলিমপুর: র‍্যাব কর্মকর্তা হত্যা মামলার আরেক আসামি গ্রেপ্তার

জঙ্গল সলিমপুর: র‍্যাব কর্মকর্তা হত্যা মামলার আরেক আসামি গ্রেপ্তার

একটি দল ভারতের সঙ্গে আঁতাত করে ক্ষমতা চায়: তাহের

একটি দল ভারতের সঙ্গে আঁতাত করে ক্ষমতা চায়: তাহের