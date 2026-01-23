Ajker Patrika
কুমিল্লা

একটি দল ভারতের সঙ্গে আঁতাত করে ক্ষমতা চায়: তাহের

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
একটি দল ভারতের সঙ্গে আঁতাত করে ক্ষমতা চায়: তাহের
চৌদ্দগ্রামের ধোড়করা হাইস্কুল মাঠে জামায়াত প্রার্থীর জনসভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের বলেছেন, ‘আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ হবে—আমরা আবারও ফ্যাসিবাদে ফিরে যাব নাকি একটি অন্ধকার দেশে পরিণত হব নাকি সুন্দর বাংলাদেশ বিনির্মাণ করব।’

সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের বিএনপির নাম উল্লেখ না করে বলেন, একটি দল ভারতের সঙ্গে আঁতাত করে ক্ষমতায় আসতে চায়। তারা আবারও বাংলাদেশ বিক্রি করে দিতে চায়। এ দেশের মানুষ, চার কোটি যুবক তা হতে দেবে না।

আজ শুক্রবার কুমিল্লা চৌদ্দগ্রামের চিওড়া ইউনিয়নের ধোড়করা হাইস্কুল মাঠে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

তাহের বলেন, ‘আপনারা জানেন, আমরা ১০ দলীয় জোট গঠন করেছি। এই দলে সমস্ত ইসলামি দল আছে। সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধার রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি রয়েছে জুলাই যোদ্ধাদের দল এনসিপি। ১২ ফেব্রুয়ারি জনগণের সমর্থন নিয়ে এই জোট সরকার গঠন করবে।’

জামায়াতের নায়েবে আমির বলেন, ‘স্বৈরাচারের পতনের পর গত দুই বছরে এই দেশে কারা চাঁদাবাজি করে আসছে, তা মানুষ জানে। সাধারণ মানুষ আমাদের বলে, আগে ১০ টাকা চাঁদা দিলে এখন ২০ টাকা দিতে হয়। এই চাঁদার শিকার হচ্ছে এই দেশের রিকশাওয়ালা, ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ।’

জামায়াতের নায়েবে আমির আরও বলেন, বিএনপি ফ্যামিলি কার্ড দেখিয়ে জনসভায় আগত মানুষ থেকে জানতে চায়, কার্ডটি আসল না নকল। প্রতিউত্তরে সাধারণ মানুষ বলেন, এসব কার্ড ভুয়া।

তাহের আরও বলেন, ‘আমি নির্বাচন কমিশনকে এসব কার্ড নিয়ে কথা বলেছিলাম, তারা বলে, এগুলো বেআইনি।’ তিনি প্রশাসনের উদ্দেশে বলেন, এখন থেকে এসব কার্ড যারা ব্যবহার করেন, তাঁদের যেন আইনের আওতায় আনা হয়।

মহি উদ্দিন আহমেদ ভূঁইয়া নঈমের সভাপতিত্বে জনসভায় আরও বক্তব্য দেন এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ, ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, কুমিল্লা উত্তর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি সাইফুল ইসলাম সোহেল, উপজেলা জামায়াতের আমির মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, সাবেক আমির ভিপি শাহাবুদ্দিন, শ্রমিক ফেডারেশনের সহসভাপতি মজিবুর রহমান ভূঁইয়া, যুবশক্তির যুগ্ম আহ্বায়ক আবু সুফিয়ান, উপজেলা খেলাফত মজলিসের সভাপতি মো. শাহজালাল, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মজিবুর রহমান, আবুল কাসেম, ইকবাল হোসেন মজুমদার প্রমুখ।

বিষয়:

বাংলাদেশকুমিল্লাচট্টগ্রাম বিভাগভারতজেলার খবরজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফিরে এসেছে শৈত্যপ্রবাহ, কোথায় কত দিন চলবে

কারাগারেই প্রেম দুই ভয়ংকর খুনির, বিয়ের জন্য প্যারোলে মুক্তি দিল আদালত

জঙ্গল সলিমপুর: ‘জনবিস্ফোরণ’-এর হুঁশিয়ারি র‍্যাব কর্মকর্তা হত্যা মামলার প্রধান আসামির

বিশ্বকাপ না খেললে কত কোটি টাকার রাজস্ব হারাবে বাংলাদেশ

‘পাকিস্তানের উসকানিতেই বিশ্বকাপ না খেলার সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

প্রেমিকার সঙ্গে টাকার বিরোধ, যুবককে হত্যার পর টুকরো করে ফেলা হয় খালে

প্রেমিকার সঙ্গে টাকার বিরোধ, যুবককে হত্যার পর টুকরো করে ফেলা হয় খালে

২.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের বিরল খনিজ থাকার দাবি করল সৌদি আরব

২.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের বিরল খনিজ থাকার দাবি করল সৌদি আরব

আ.লীগের সাবেক এমপির বাড়ির মাঠে বিএনপি প্রার্থীর পথসভা

আ.লীগের সাবেক এমপির বাড়ির মাঠে বিএনপি প্রার্থীর পথসভা

‘মানুষের কাছ থেকে কষ্ট পেয়ে’ বাড়িতে গোখরা সাপ পুষছেন আশরাফুল

‘মানুষের কাছ থেকে কষ্ট পেয়ে’ বাড়িতে গোখরা সাপ পুষছেন আশরাফুল

নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াতের রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে সামাজিক মাধ্যম, ঝুঁকি কতটা

নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াতের রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে সামাজিক মাধ্যম, ঝুঁকি কতটা

সম্পর্কিত

একটি দল ভারতের সঙ্গে আঁতাত করে ক্ষমতা চায়: তাহের

একটি দল ভারতের সঙ্গে আঁতাত করে ক্ষমতা চায়: তাহের

বিএনপি সরকার গঠন করলে চাঁদাবাজি বন্ধ করব: সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বিএনপি সরকার গঠন করলে চাঁদাবাজি বন্ধ করব: সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বাগেরহাটে কারাবন্দী ছাত্রলীগ সভাপতির স্ত্রী ও শিশুপুত্রের লাশ উদ্ধার

বাগেরহাটে কারাবন্দী ছাত্রলীগ সভাপতির স্ত্রী ও শিশুপুত্রের লাশ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জে স্বতন্ত্র প্রার্থীর মিছিলে হামলার অভিযোগ, আহত ৭

মুন্সিগঞ্জে স্বতন্ত্র প্রার্থীর মিছিলে হামলার অভিযোগ, আহত ৭