একটি দল ভারতের সঙ্গে আঁতাত করে ক্ষমতা চায়: তাহের

জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের বলেছেন, ‘আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ হবে—আমরা আবারও ফ্যাসিবাদে ফিরে যাব নাকি একটি অন্ধকার দেশে পরিণত হব নাকি সুন্দর বাংলাদেশ বিনির্মাণ করব।’
সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের বিএনপির নাম উল্লেখ না করে বলেন, একটি দল ভারতের সঙ্গে আঁতাত করে ক্ষমতায় আসতে চায়। তারা আবারও বাংলাদেশ বিক্রি করে দিতে চায়। এ দেশের মানুষ, চার কোটি যুবক তা হতে দেবে না।
আজ শুক্রবার কুমিল্লা চৌদ্দগ্রামের চিওড়া ইউনিয়নের ধোড়করা হাইস্কুল মাঠে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।
তাহের বলেন, ‘আপনারা জানেন, আমরা ১০ দলীয় জোট গঠন করেছি। এই দলে সমস্ত ইসলামি দল আছে। সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধার রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি রয়েছে জুলাই যোদ্ধাদের দল এনসিপি। ১২ ফেব্রুয়ারি জনগণের সমর্থন নিয়ে এই জোট সরকার গঠন করবে।’
জামায়াতের নায়েবে আমির বলেন, ‘স্বৈরাচারের পতনের পর গত দুই বছরে এই দেশে কারা চাঁদাবাজি করে আসছে, তা মানুষ জানে। সাধারণ মানুষ আমাদের বলে, আগে ১০ টাকা চাঁদা দিলে এখন ২০ টাকা দিতে হয়। এই চাঁদার শিকার হচ্ছে এই দেশের রিকশাওয়ালা, ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ।’
জামায়াতের নায়েবে আমির আরও বলেন, বিএনপি ফ্যামিলি কার্ড দেখিয়ে জনসভায় আগত মানুষ থেকে জানতে চায়, কার্ডটি আসল না নকল। প্রতিউত্তরে সাধারণ মানুষ বলেন, এসব কার্ড ভুয়া।
তাহের আরও বলেন, ‘আমি নির্বাচন কমিশনকে এসব কার্ড নিয়ে কথা বলেছিলাম, তারা বলে, এগুলো বেআইনি।’ তিনি প্রশাসনের উদ্দেশে বলেন, এখন থেকে এসব কার্ড যারা ব্যবহার করেন, তাঁদের যেন আইনের আওতায় আনা হয়।
মহি উদ্দিন আহমেদ ভূঁইয়া নঈমের সভাপতিত্বে জনসভায় আরও বক্তব্য দেন এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ, ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, কুমিল্লা উত্তর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি সাইফুল ইসলাম সোহেল, উপজেলা জামায়াতের আমির মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, সাবেক আমির ভিপি শাহাবুদ্দিন, শ্রমিক ফেডারেশনের সহসভাপতি মজিবুর রহমান ভূঁইয়া, যুবশক্তির যুগ্ম আহ্বায়ক আবু সুফিয়ান, উপজেলা খেলাফত মজলিসের সভাপতি মো. শাহজালাল, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মজিবুর রহমান, আবুল কাসেম, ইকবাল হোসেন মজুমদার প্রমুখ।
পটুয়াখালী-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেছেন, ‘আমরা যদি সরকার গঠন করি, তাহলে সর্বপ্রথম চাঁদাবাজি বন্ধ করব।’ আজ শুক্রবার পটুয়াখালীর নিউমার্কেট গোলচত্বর এলাকায় নিজ বাসভবনে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।১ ঘণ্টা আগে
বাগেরহাট সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি জুয়েল হাসান সাদ্দামের স্ত্রী ও শিশুপুত্রের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার সাবেকডাঙ্গা গ্রাম থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় স্ত্রীর এবং মেঝে থেকে শিশুপুত্রের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্তের জন্য নিহতদের মরদেহ বাগেরহাট ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে১ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায় স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী মো. মহিউদ্দিনের সমর্থকদের মিছিলে হামলার অভিযোগ উঠেছে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী কামরুজ্জামান রতনের সমর্থকদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ও তাঁর সমর্থকেরা।১ ঘণ্টা আগে
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, একটি দল ধর্মের নামে মুনাফিকি করছে। আজ শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বিকেলে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার শোলটহরি কালেশ্বরগাঁও গুচ্ছগ্রামে নির্বাচনী জনসংযোগকালে তিনি এ কথা বলেন।১ ঘণ্টা আগে