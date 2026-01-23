‘পাকিস্তানের উসকানিতেই বিশ্বকাপ না খেলার সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের’

নিরাপত্তাজনিত বিষয়টি সামনে রেখে শেষ পর্যন্ত নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকল বাংলাদেশ। আইসিসির বেঁধে দেওয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) জানিয়ে দিয়েছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে দল পাঠাবে না তারা। এর পেছনে পাকিস্তানের উসকানি রয়েছে বলে মনে করেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার মদন লাল।
ভারতের ১৯৮৩ বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য মদনের অভিযোগ, ভারতকে চাপে রাখতে এসব করে যাচ্ছে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। তবে বিসিবির এই সিদ্ধান্ত ভারতের কোনো ক্ষতি বয়ে আনবে না বলেই বিশ্বাস সাবেক এই ক্রিকেটারের। উল্টো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ না নিলে বাংলাদেশই বড় ক্ষতির মুখে পড়বে।
ভারত টুডেকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মদন বলেন, ‘আমার মনে হয়, এটা একেবারেই বোকামি। ভারতের এতে কিছুই হারানোর নেই। বরং বিশ্বকাপে অংশ না নিলে বাণিজ্যিক দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়বে বাংলাদেশই। আমার ধারণা, পাকিস্তানই বাংলাদেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে না খেলার জন্য উসকানি দিচ্ছে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ভারতকে হেয় করা।’
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ‘সি’ গ্রুপে আছে বাংলাদেশ। গ্রুপে লিটন দাসদের প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংল্যান্ড, নেপাল ও ইতালি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংল্যান্ড ও ইতালির বিপক্ষে কলকাতার ইডেন গার্ডেনস স্টেডিয়ামে খেলবে বাংলাদেশ। অন্যদিকে নেপালের সঙ্গে দলটির ম্যাচের ভেন্যু মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম। এসব শহরে কোনো নিরাপত্তাঝুঁকি নেই বলে মনে করেন মদন।
এ প্রসঙ্গে সাবেক এ ক্রিকেটার বলেন, ‘বাংলাদেশের খেলার কথা ছিল মুম্বাইয়ে, যেটা ভারতের অন্যতম নিরাপদ শহর। অবশ্য এই সিদ্ধান্তে ভারতীয় বোর্ডের কিছু যায়-আসে না। আমার মনে হয়, এতে রাজনীতি জড়িয়ে রয়েছে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ হাত মিলিয়ে নিজেদের ভূমিকা পালন করছে। কারণ, তারা ভারতকে নিচে নামাতে চায়। এটাই হলো মূল কথা।’
