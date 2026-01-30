Ajker Patrika
গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্রসহ বিএনপি নেতা আটক

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
গাইবান্ধায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্রসহ বিএনপি নেতা আটক
মিলন মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

গাইবান্ধার ফুলছড়িতে যৌথ অভিযানে দেশীয় অস্ত্রসহ এক বিএনপি নেতাকে আটক করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে ফুলছড়ি উপজেলার বালাশীঘাট এলাকার রসুলপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়। আটক ব্যক্তির নাম মিলন মিয়া (৪৪)। তিনি কঞ্চিপাড়া ইউনিয়ন বিএনপির সহসভাপতি এবং উপজেলার কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের দক্ষিণ রসুলপুর গ্রামের মেছের উদ্দিন সরকারের ছেলে।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রাতে যৌথ বাহিনীর সদস্যরা মিলন মিয়ার নিজ বসতবাড়িতে অভিযান চালান। এ সময় তাঁকে আটক করা হয় এবং তাঁর হেফাজত থেকে চারটি রামদা, একটি চায়নিজ কুড়াল ও একটি বড় ছুরি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলো জব্দ করা হয়েছে।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সহিংসতা, ভয়ভীতি ও নাশকতা ঠেকাতে এ ধরনের অভিযান জোরদার করা হয়েছে।

ফুলছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দুরুল হুদা বলেন, যৌথ অভিযানে উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলো ইতিমধ্যে জব্দ করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা হবে। প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর তাঁকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হবে।

বিষয়:

গাইবান্ধাবিএনপিফুলছড়িজেলার খবররংপুর বিভাগযৌথ বাহিনী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মদ্যপান ও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, যুগলকে ১৪০ বার দোররা

মদ্যপান ও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, যুগলকে ১৪০ বার দোররা

নেতার মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রে একীভূত হচ্ছে এনসিপির দুই অংশ

নেতার মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রে একীভূত হচ্ছে এনসিপির দুই অংশ

জামায়াত আওয়ামী লীগের অল্টার ইগো: ভারতীয় গণমাধ্যমকে মাহফুজ আলম

জামায়াত আওয়ামী লীগের অল্টার ইগো: ভারতীয় গণমাধ্যমকে মাহফুজ আলম

সৌদিপ্রবাসী কর্মীদের জন্য বিমানভাড়া কমিয়ে ২০ হাজার টাকা করল বিমান

সৌদিপ্রবাসী কর্মীদের জন্য বিমানভাড়া কমিয়ে ২০ হাজার টাকা করল বিমান

দাম্পত্য সম্পর্কে যৌন মিলনের ‘বাধ্যবাধকতা’ বিলুপ্ত করছে ফ্রান্স

দাম্পত্য সম্পর্কে যৌন মিলনের ‘বাধ্যবাধকতা’ বিলুপ্ত করছে ফ্রান্স

সম্পর্কিত

কারাগারের অসাধু সদস্যদের সহায়তায় হত্যা মামলার ৩ আসামি মুক্ত হয়: র‌্যাব

কারাগারের অসাধু সদস্যদের সহায়তায় হত্যা মামলার ৩ আসামি মুক্ত হয়: র‌্যাব

বাড়ি থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে মিলল নিখোঁজ কৃষকের রক্তাক্ত লাশ

বাড়ি থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে মিলল নিখোঁজ কৃষকের রক্তাক্ত লাশ

ধানের শীষে ভোট দেন, তারেক রহমান আ.লীগকে রাজনীতির সুযোগ দেবে: বিএনপি প্রার্থী রশীদ

ধানের শীষে ভোট দেন, তারেক রহমান আ.লীগকে রাজনীতির সুযোগ দেবে: বিএনপি প্রার্থী রশীদ

গাইবান্ধায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্রসহ বিএনপি নেতা আটক

গাইবান্ধায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্রসহ বিএনপি নেতা আটক