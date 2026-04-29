Ajker Patrika
রংপুর

গরু আনতে গিয়ে বজ্রপাতে প্রাণ গেল গৃহবধূর

রংপুর প্রতিনিধি
রংপুরের তারাগঞ্জে গরু আনতে গিয়ে বজ্রপাতে গৃহবধূ মারা যান। ছবি: সংগৃহীত

রংপুরের তারাগঞ্জে গরু আনতে গিয়ে বজ্রপাতে সাহেরা বেগম নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (২৯ এপ্রিল) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার সয়ার ইউনিয়নের কাজীপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া সাহেরা বেগম ওই গ্রামের আজিজার রহমানের স্ত্রী।

সাহেরার পরিবার সূত্রে জানা যায়, বৃষ্টির সময় বাড়ির উঠানে আমগাছে বাঁধা গরু গোয়ালে নিতে ঘর থেকে বের হন সাহেরা বেগম। এ সময় হঠাৎ বিকট শব্দে বজ্রপাত হলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে স্বজন ও স্থানীয়রা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে তারাগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

তারাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুহুল আমিন জানান, তিনি এখনো এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে অবগত নন। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।

মৃত্যুতারাগঞ্জগরুরংপুর বিভাগবজ্রপাত
এমন ম্যাচ কবে দেখেছিলেন আপনি

ফের কমল সোনা-রুপার দাম

এবার নিজের ছবিসংবলিত মার্কিন পাসপোর্ট বের করছেন ট্রাম্প

হাম পরিস্থিতি: টিকাদান ছাড়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রস্তুতি কম

মূল বেতনের সমপরিমাণ উৎসাহ ভাতা পেতে যাচ্ছেন ব্যাংকাররা

