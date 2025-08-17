এবার দুজন পঙ্গু ব্যক্তিকে ঠেলে পাঠাল বিএসএফ

পাটগ্রাম (লালমনিরহাট) প্রতিনিধি
লালমনিরহাটের পাটগ্রাম সীমান্ত দিয়ে এবার দুজন পঙ্গু ব্যক্তিকে ঠেলে পাঠিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে উপজেলার শ্রীরামপুর ইউনিয়নের পঁয়ষট্টিবাড়ী সীমান্ত দিয়ে তাঁদের পুশ ইন করা হয়। বিজিবি ও স্থানীয় বাসিন্দারা এসব তথ্য নিশ্চিত করেছে। বিজিবি সদস্যরা জানান, সীমান্ত দিয়ে পাঠানো ব্যক্তিরা নিজেদের বাংলাদেশি বলে দাবি করেছেন।
তাঁরা হলেন বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ছাত্তারকোনা গ্রামের ছাবির উদ্দিনের ছেলে আবু সিদ্দিক (৫০) ও নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার সিতারামপুর গ্রামের মৃত হাকিম মোল্লার ছেলে রানু মোল্লা (৬০)। তাঁরা উভয়ে পঙ্গু। একজনের ডান পা হাঁটু পর্যন্ত ও অপরজনের ডান হাতের কবজি থেকে আঙুল কাটা।
জানা গেছে, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের প্রধান পিলার ৮৪৫ নম্বরের সীমান্ত দিয়ে কোচবিহার রাজ্যের ৯৮ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের বিএসবাড়ী ক্যাম্পের সদস্যরা ওই দুই ব্যক্তিকে ঠেলে পাঠান। খবর পেয়ে ৬১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের (তিস্তা-২) পঁয়ষট্টিবাড়ী ক্যাম্পের টহল দলের সদস্যরা সীমান্ত থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার বাংলাদেশের ভেতরের প্রধানপাড়া এলাকা থেকে তাঁদের আটক করেন। পরে থানা-পুলিশের নিকট হস্তান্তর করেন।
আটক ব্যক্তিরা জানান, এক বছর আগে অবৈধভাবে যশোরের বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন তাঁরা। ভারতের গুজরাট এলাকায় ভিক্ষাবৃত্তি পেশায় নিয়োজিত ছিলেন।
এ বিষয়ে পাটগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, ‘ভারত থেকে ঠেলে পাঠানো দুই ব্যক্তিকে আমাদের নিকট হস্তান্তর করেছে বিজিবি। তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের খবর পাঠানো হয়েছে। নাগরিকত্ব যাচাই করে পরে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
উল্লেখ্য, ভারতের একই ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা ১৩ আগস্ট দুই শিশুসহ ৯ জনকে ঠেলে পাঠিয়েছিলেন।
