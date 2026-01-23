Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে স্বতন্ত্র প্রার্থীর মিছিলে হামলার অভিযোগ, আহত ৭

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায় স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী মো. মহিউদ্দিনের সমর্থকদের মিছিলে হামলার অভিযোগ উঠেছে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী কামরুজ্জামান রতনের সমর্থকদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ও তাঁর সমর্থকেরা।

আজ শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বিকেল পৌনে ৫টার দিকে গজারিয়া ইউনিয়নের সোনালী মার্কেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন মামুন (৪৭), মানিক (৪২), আল আমিন (২৫), স্বপন সরকার (৫৫), বাবু (৪০) ও জয়নাল (৩৮)। আহত ব্যক্তিরা স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা নিয়েছেন।

স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থক নাজমুল হোসেন বলেন, ‘আজ বিকেল পৌনে ৫টার দিকে মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. মহিউদ্দিনের সমর্থনে আমরা একটি মিছিল বের করি। মিছিলটি গজারিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সামনে থেকে শুরু হয়ে গজারিয়া গার্লস স্কুল পার হয়ে সোনালী মার্কেট এলাকায় পৌঁছালে ২০-২৫ জন লোক লাঠিসোঁটা নিয়ে আমাদের ওপর হামলা চালায়। এতে সাত থেকে আটজন আহত হন।’

এ বিষয়ে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী মো. মহিউদ্দিন বলেন, ‘আমার সাত থেকে আটজন কর্মী আহত হওয়ার খবর পেয়েছি। জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে আমি নির্বাচনে অংশ নিয়েছি। আমার প্রতিপক্ষ বুঝতে পেরেছে যে, মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনে আমার জনসমর্থন ব্যাপক। তাই তারা শুরু থেকেই মারমুখী আচরণ করছে। আমি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই এবং জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি।’

বিএনপি মনোনীত প্রার্থী কামরুজ্জামান রতন বলেন, ‘আমি ওই সময় মুন্সিগঞ্জ শহরে প্রচার-প্রচারণায় ব্যস্ত ছিলাম। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তারা খুবই খারাপ কাজ করেছে। এর দায়ভার আমি বা আমার দল নেবে না। যারা করেছে, তাদেরই দায় নিতে হবে।’

এ বিষয়ে গজারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাসান আলী বলেন, ‘ঘটনাটির খবর আমরা পেয়েছি। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’

মুন্সিগঞ্জঢাকা বিভাগসংসদ সদস্যগজারিয়াজেলার খবর
