রাস্তায় দু-তিন ঘণ্টা চিৎকার করেও মেলেনি সাহায্য, মারা গেলেন বিএনপি নেতা

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
দলীয় কাজ শেষ করে রাতে শহর থেকে গ্রামের বাড়ি ফিরছিলেন আবু সাঈদ (৪৬) ও আমিনুল রহমান ওরফে রিপন হাজি (৪৭)। হঠাৎ তাঁদের বহনকারী মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কলাগাছে ধাক্কা খেলে দুজন ছিটকে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারান তাঁরা। কিছুক্ষণ পর চেতনা ফিরলে রক্তাক্ত শরীরে সাহায্যের জন্য চিৎকার করেন। কিন্তু রাত বাজে তখন প্রায় একটা। এত রাতে তখন রাস্তায় লোকজন ছিল না। আশপাশে বাড়িঘর থাকলেও কেউ সাহায্যে এগিয়ে আসেননি। দু-তিন ঘণ্টা চিৎকার করার পর আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে আসে আবু সাঈদের কণ্ঠস্বর। মারা যান তিনি।
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার খড়িয়া পাথরঘাটা দুর্গামন্দির এলাকায় গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আবু সাঈদ সদর উপজেলার রাজাগাঁও ইউনিয়নের নামাজপাড়া গ্রামের মৃত আবু বক্করের ছেলে। তিনি স্থানীয় ওয়ার্ড বিএনপির কমিটির সদস্য ছিলেন। আহত রিপন হাজি একই ইউনিয়নের রাজাগাঁও গ্রামের বাসিন্দা এবং ওই ইউনিয়নের বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি।
আজ রোববার ভোর ৫টার দিকে এক বাদামবিক্রেতা বাজারে যাওয়ার পথে দুজনকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে লোকজনকে খবর দেন। পরে তাঁদের উদ্ধার করা হয়। রুহিয়া রাজাগাঁও ইউনিয়নের ইউপি সদস্য মাসুদ রানা জানান, ভোরে খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় দুজনকে উদ্ধার করেন তিনি। তখনই তাঁরা দেখেন, আবু সাঈদ মারা গেছেন। তখন রিপন হাজিকে আহত অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন তিনি। মাসুদ রানা জানান, আহত রিপনই তাঁকে সব কথা জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, রাতে তাঁরা দু-তিন ঘণ্টা চিৎকার করেও কোনো সাহায্য পাননি। একসময় তাঁর সঙ্গী আবু সাঈদের গলার স্বর থেমে যায়। ওই সময়ই হয়তো তিনি মারা যান। মোবাইল ফোনে কল করে কারও সাহায্য চাননি কেন, জানতে চাইলে আহত রিপন হাজি জানিয়েছেন, মোটরসাইকেলের ধাক্কায় তাঁদের সঙ্গে থাকা মোবাইল ফোনগুলো কোথায় ছিটকে পড়েছে, তা খুঁজে বের করার মতো সামর্থ্য তাঁদের ছিল না।
ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক রকিবুল আলম চয়ন বলেন, রিপনের অবস্থা শঙ্কামুক্ত হলেও তিনি গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।
রুহিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম নাজমুল কাদের জানান, আবু সাঈদের লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া চলছে।
দলীয় কাজ শেষ করে রাতে শহর থেকে গ্রামের বাড়ি ফিরছিলেন আবু সাঈদ (৪৬) ও আমিনুল রহমান ওরফে রিপন হাজি (৪৭)। হঠাৎ তাঁদের বহনকারী মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কলাগাছে ধাক্কা খেলে দুজন ছিটকে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারান তাঁরা। কিছুক্ষণ পর চেতনা ফিরলে রক্তাক্ত শরীরে সাহায্যের জন্য চিৎকার করেন। কিন্তু রাত বাজে তখন প্রায় একটা। এত রাতে তখন রাস্তায় লোকজন ছিল না। আশপাশে বাড়িঘর থাকলেও কেউ সাহায্যে এগিয়ে আসেননি। দু-তিন ঘণ্টা চিৎকার করার পর আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে আসে আবু সাঈদের কণ্ঠস্বর। মারা যান তিনি।
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার খড়িয়া পাথরঘাটা দুর্গামন্দির এলাকায় গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আবু সাঈদ সদর উপজেলার রাজাগাঁও ইউনিয়নের নামাজপাড়া গ্রামের মৃত আবু বক্করের ছেলে। তিনি স্থানীয় ওয়ার্ড বিএনপির কমিটির সদস্য ছিলেন। আহত রিপন হাজি একই ইউনিয়নের রাজাগাঁও গ্রামের বাসিন্দা এবং ওই ইউনিয়নের বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি।
আজ রোববার ভোর ৫টার দিকে এক বাদামবিক্রেতা বাজারে যাওয়ার পথে দুজনকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে লোকজনকে খবর দেন। পরে তাঁদের উদ্ধার করা হয়। রুহিয়া রাজাগাঁও ইউনিয়নের ইউপি সদস্য মাসুদ রানা জানান, ভোরে খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় দুজনকে উদ্ধার করেন তিনি। তখনই তাঁরা দেখেন, আবু সাঈদ মারা গেছেন। তখন রিপন হাজিকে আহত অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন তিনি। মাসুদ রানা জানান, আহত রিপনই তাঁকে সব কথা জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, রাতে তাঁরা দু-তিন ঘণ্টা চিৎকার করেও কোনো সাহায্য পাননি। একসময় তাঁর সঙ্গী আবু সাঈদের গলার স্বর থেমে যায়। ওই সময়ই হয়তো তিনি মারা যান। মোবাইল ফোনে কল করে কারও সাহায্য চাননি কেন, জানতে চাইলে আহত রিপন হাজি জানিয়েছেন, মোটরসাইকেলের ধাক্কায় তাঁদের সঙ্গে থাকা মোবাইল ফোনগুলো কোথায় ছিটকে পড়েছে, তা খুঁজে বের করার মতো সামর্থ্য তাঁদের ছিল না।
ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক রকিবুল আলম চয়ন বলেন, রিপনের অবস্থা শঙ্কামুক্ত হলেও তিনি গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।
রুহিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম নাজমুল কাদের জানান, আবু সাঈদের লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া চলছে।
রাজধানীর মহাখালী রাওয়া ক্লাবের বিপরীতে ইউরেকা ফিলিং স্টেশনে থাকা তেলবাহী ট্যাংকারে আগুন লেগেছিল। আজ রোববার (১৭ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টা ৪৭ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস। এর আগে সন্ধ্যা ৭টা ১৮ মিনিটে অগ্নিকাণ্ডের খবর পায় ফায়ার সার্ভিস।১৭ মিনিট আগে
চাঁদপুরের মেঘনা নদীতে এমভি ওয়েস্টিন-১ লাইটার নামে একটি জাহাজ থেকে অপরিশোধিত চিনি চুরির চেষ্টার অভিযোগে আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা জাহাজের স্টাফদের অচেতন করে ১৩ কোটি ২০ লাখ টাকার চিনি চুরির চেষ্টা করেছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ রোববার (১৭ আগস্ট) বিকেলে এক বিজ্ঞপ্তিতে নৌ পুলিশ চাঁদ১৯ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে অস্ত্র মামলায় রায় শোনার পর বিচারককে লক্ষ্য করে এক আসামির জুতা নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। পরে পুলিশ দ্রুত ওই আসামিকে নিবৃত্ত করে হাজতখানায় নিয়ে যায়। এর আগে আদালত মো. রাজু নামের ওই আসামিকে ১৭ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেন।২২ মিনিট আগে
রাজশাহীতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্র, বিস্ফোরকসহ গ্রেপ্তার মোন্তাসেরুল আলম ওরফে অনিন্দ্যকে (৩৩) আদালত থেকে কারাগারে নেওয়ার সময় ক্যামেরার সামনে বলেন, মুসলিম ফ্রন্টগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করুন, ইন্টেরিম ভেঙে দিন। পাশাপাশি তিনি হারুন ইজহার, ওসমান হাদি ও পিনাকী ভট্টাচার্যের কথা শোনার আহ্বান জানান।২৯ মিনিট আগে