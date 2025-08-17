Ajker Patrika
রাস্তায় দু-তিন ঘণ্টা চিৎকার করেও মেলেনি সাহায্য, মারা গেলেন বিএনপি নেতা

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩: ০২
দলীয় কাজ শেষ করে রাতে শহর থেকে গ্রামের বাড়ি ফিরছিলেন আবু সাঈদ (৪৬) ও আমিনুল রহমান ওরফে রিপন হাজি (৪৭)। হঠাৎ তাঁদের বহনকারী মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কলাগাছে ধাক্কা খেলে দুজন ছিটকে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারান তাঁরা। কিছুক্ষণ পর চেতনা ফিরলে রক্তাক্ত শরীরে সাহায্যের জন্য চিৎকার করেন। কিন্তু রাত বাজে তখন প্রায় একটা। এত রাতে তখন রাস্তায় লোকজন ছিল না। আশপাশে বাড়িঘর থাকলেও কেউ সাহায্যে এগিয়ে আসেননি। দু-তিন ঘণ্টা চিৎকার করার পর আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে আসে আবু সাঈদের কণ্ঠস্বর। মারা যান তিনি।

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার খড়িয়া পাথরঘাটা দুর্গামন্দির এলাকায় গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আবু সাঈদ সদর উপজেলার রাজাগাঁও ইউনিয়নের নামাজপাড়া গ্রামের মৃত আবু বক্করের ছেলে। তিনি স্থানীয় ওয়ার্ড বিএনপির কমিটির সদস্য ছিলেন। আহত রিপন হাজি একই ইউনিয়নের রাজাগাঁও গ্রামের বাসিন্দা এবং ওই ইউনিয়নের বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি।

আজ রোববার ভোর ৫টার দিকে এক বাদামবিক্রেতা বাজারে যাওয়ার পথে দুজনকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে লোকজনকে খবর দেন। পরে তাঁদের উদ্ধার করা হয়। রুহিয়া রাজাগাঁও ইউনিয়নের ইউপি সদস্য মাসুদ রানা জানান, ভোরে খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় দুজনকে উদ্ধার করেন তিনি। তখনই তাঁরা দেখেন, আবু সাঈদ মারা গেছেন। তখন রিপন হাজিকে আহত অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন তিনি। মাসুদ রানা জানান, আহত রিপনই তাঁকে সব কথা জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, রাতে তাঁরা দু-তিন ঘণ্টা চিৎকার করেও কোনো সাহায্য পাননি। একসময় তাঁর সঙ্গী আবু সাঈদের গলার স্বর থেমে যায়। ওই সময়ই হয়তো তিনি মারা যান। মোবাইল ফোনে কল করে কারও সাহায্য চাননি কেন, জানতে চাইলে আহত রিপন হাজি জানিয়েছেন, মোটরসাইকেলের ধাক্কায় তাঁদের সঙ্গে থাকা মোবাইল ফোনগুলো কোথায় ছিটকে পড়েছে, তা খুঁজে বের করার মতো সামর্থ্য তাঁদের ছিল না।

ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক রকিবুল আলম চয়ন বলেন, রিপনের অবস্থা শঙ্কামুক্ত হলেও তিনি গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

রুহিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম নাজমুল কাদের জানান, আবু সাঈদের লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া চলছে।

ঠাকুরগাঁও
নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

মহাখালী ফিলিং স্টেশন আগুনের ঘটনায় নিরাপত্তা কর্মী দগ্ধ

জাহাজের স্টাফদের অচেতন করে ১৩ কোটি টাকার চিনি চুরির চেষ্টা, গ্রেপ্তার ৮

চট্টগ্রামে রায় শুনে বিচারকের ওপর ক্ষোভ ঝাড়লেন আসামি

‘মুসলিম ফ্রন্টগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করুন, ইন্টেরিম ভেঙে দিন’

