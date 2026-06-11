Ajker Patrika
রংপুর

চাকার বিকট বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন বাস, প্রাণ গেল এক নারীর, আহত ১৫

রংপুর প্রতিনিধি
চাকার বিকট বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন বাস, প্রাণ গেল এক নারীর, আহত ১৫
রংপুর-ঢাকা মহাসড়কের দমদমা এলাকায় বাসের সামনের চাকা বিস্ফোরিত হয়ে সড়কের পাশের খাম্বায় সজোরে ধাক্কা দেয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের মিঠাপুকুর অংশে যাত্রীবাহী বাসের সামনের চাকা বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে থাকা খাম্বায় সজোরে ধাক্কা লেগে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এতে ঘটনাস্থলেই এক নারী নিহত হয়েছেন এবং অন্তত ১৫ জন যাত্রী আহত হয়েছেন।

বুধবার (১০ জুন) রাত সাড়ে ৯টার দিকে মিঠাপুকুর উপজেলার দমদমা রহমান পাম্পসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রংপুর সদরের পাগলাপীর থেকে পীরগঞ্জগামী একটি যাত্রীবাহী বাস রংপুর-ঢাকা মহাসড়কে দ্রুতগতিতে চলার সময় মিঠাপুকুরের দমদমা এলাকায় হঠাৎ সামনের চাকা বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। মুহূর্তের মধ্যেই বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের খাম্বায় সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে বাসটির সামনের অংশ সম্পূর্ণভাবে দুমড়েমুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলে একজন নারী নিহত হন। তাঁর নাম শামসুন্নাহার (৩৫)। তিনি রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার শানেরহাট এলাকার প্রথমভাঙ্গা গ্রামের খসরু মিয়ার স্ত্রী।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দা, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। তাঁরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান।

রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন যাত্রী জহুরুল হক বলেন, ‘মডার্ন মোড় থেকে বাসে উঠছিলাম। দমদমা এলাকায় হঠাৎ বাসটির চাকা পাংচার হয়ে যায়। এরপরই বাসটি পিলারে ধাক্কা খায়। আল্লাহ সহায় ছিল বলে বেঁচে আছি।’

এ বিষয়ে মিঠাপুকুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) এমদাদ উদ্দিন বলেন, ‘বাসটির সামনের চাকা পাংচার হয়ে ঘটনাস্থলেই এক নারী নিহত হন। আহতদের মধ্যে প্রায় ১৫ জনকে উদ্ধার করে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’

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