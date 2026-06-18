Ajker Patrika
রাঙ্গামাটি

চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন সভাপতিসহ ৪ জনের বদলি প্রত্যাহারের দাবি

কাপ্তাই ( রাঙামাটি) প্রতিনিধি
চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন সভাপতিসহ ৪ জনের বদলি প্রত্যাহারের দাবি
আজ সকালে কাপ্তাই কর্ণফুলী পানিবিদ্যুৎকেন্দ্রের শাখা ব্যবস্থাপকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয়তাবাদী বিদ্যুৎ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. হাফিজুর রহমানসহ চার শ্রমিক নেতার বদলি প্রত্যাহার এবং তাঁদের বিরুদ্ধে হামলা ও মামলার প্রতিবাদে রাঙামাটির কাপ্তাইয়ে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৯ জুন) সকাল ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত কাপ্তাই কর্ণফুলী পানিবিদ্যুৎকেন্দ্রের শাখা ব্যবস্থাপকের কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। জাতীয়তাবাদী বিদ্যুৎ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, কাপ্তাই শাখা এ কর্মসূচির আয়োজন করে।

মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করেন, চট্টগ্রাম মহানগর জাতীয়তাবাদী বিদ্যুৎ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. হাফিজুর রহমানসহ চার নেতাকে অন্যায়ভাবে বদলি করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁদের বিরুদ্ধে হামলা ও মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বক্তারা আরও বলেন, বিদ্যুৎ খাতে এখনো কিছু মহল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এসব ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান তাঁরা।

মানববন্ধনে শ্রমিকনেতারা দ্রুত বদলির আদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানান। অন্যথায় কঠোর কর্মসূচি ঘোষণার হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।

কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন কাপ্তাই বিদ্যুৎ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন শাখার সভাপতি মো. বেলাল হোসেন, সিনিয়র সহসভাপতি মোরশেদ আলম, কবিরুল ইসলাম কবির, আবুল মোয়াছেন, সাধারণ সম্পাদক মো. বেলায়েত হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক কাজী হান্নান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোরশেদ আলম এবং যুববিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম।

বিষয়:

বিদ্যুৎচট্টগ্রাম বিভাগশ্রমিক
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