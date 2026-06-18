Ajker Patrika
ফরিদপুর

আলফাডাঙ্গায় আগুনে পুড়ল পাঁচ দোকান, নেভাতে গিয়ে নিহত ১

ফরিদপুর প্রতিনিধি
আলফাডাঙ্গায় আগুনে পুড়ল পাঁচ দোকান, নেভাতে গিয়ে নিহত ১
আগুন দেখে আতঙ্কে দিগ্‌বিদিক ছুটছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ছবি: সংগৃহীত

ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় একটি বাজারে ভয়াবহ আগুন লেগে অন্ততপক্ষে পাঁচটি দোকান ভস্মীভূত হয়েছে। আগুন নেভাতে গিয়ে গ্যাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণে অগ্নিদগ্ধ হয়ে একজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া আহত হয়েছেন আরও তিনজন।

বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) ভোরে উপজেলার পাঁচুড়িয়া ইউনিয়নের যোগিবরাট ভেন্নাতলা বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম বাবুল মোল্লা (৩৫)। তিনি ওই এলাকারই বাসিন্দা।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়রা জানান, বাজারে আগুন লাগার পর বাবুল মোল্লা স্থানীয়দের সঙ্গে আগুন নেভানোর কাজে অংশ নেন। এ সময় একটি দোকানে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হলে বাবুল মোল্লা, আলামিন বিশ্বাস ও নুর মিয়া শেখসহ কয়েকজন গুরুতর আহত হন। পরে আহতদের উদ্ধার করে বোয়ালমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বাবুল মোল্লাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ফায়ার সার্ভিস জানায়, ভোরে ভেন্নাতলা বাজারের নুর মিয়ার মুদিদোকান থেকে প্রথমে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন চারপাশের দোকানে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে বোয়ালমারী ফায়ার সার্ভিসের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টার পর সকালের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

তবে ফায়ার সার্ভিস আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও ততক্ষণে বাজারের পাঁচটি দোকান সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানগুলোর মধ্যে রয়েছে, নুর মিয়ার মুদিদোকান, সাহেব আলীর চায়ের দোকান, কেসমত আলীর সার ও কীটনাশকের দোকান, বাবর আলীর সাইকেল মেকানিকের দোকান এবং জাকির মোল্লার কাপড়ের দোকান।

বোয়ালমারী ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা রয়েল আহমেদ জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকে এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। আগুন নেভানোর সময় দোকানের ভেতরে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ে একজন মারা গেছেন এবং তিনজন আহত হয়েছেন।

বিষয়:

ফরিদপুরআগুনঢাকা বিভাগআলফাডাঙ্গা
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