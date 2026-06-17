Ajker Patrika
রাজনীতি

প্রধানমন্ত্রীর ‘ধমকে’ সিলেট থেকে সংসদে এমপি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৭ জুন ২০২৬, ২০: ২৩
প্রধানমন্ত্রীর ‘ধমকে’ সিলেট থেকে সংসদে এমপি
সিলেট-৬ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

পূর্বনির্ধারিত সফরসূচি অনুযায়ী আজ বুধবার মৌলভীবাজার সফরে সিলেটে যান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এ দিন সকালে সিলেট এম এ জি ওসমানী বিমানবন্দরে নামেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁকে স্বাগত জানাতে সিলেটের বিভিন্ন আসনের সংসদ সদস্যরা উপস্থিত হন। পরে বিমানবন্দরের লাউঞ্জে তাঁদের দেখে বিরক্তি প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আপনারা এখানে কেন? আজকে আপনাদের সংসদ নেই? সংসদে যান।’

পরে সেই নির্দেশে বিকেলেই সিলেট থেকে সরাসরি সংসদে হাজির হন সিলেট-৬ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরী।

সংসদ ভবনের সভাকক্ষে নির্ধারিত আসনে বসা নিজের ছবি দিয়ে তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ বিষয়ে একটি পোস্ট করেন এমপি এমরান আহমদ চৌধুরী।

ওই পোস্টে এমপি লিখেছেন, ‘বিএনপি চেয়ারম্যান এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানকে এয়ারপোর্টে স্বাগত জানানোর সময় উনার নির্দেশমত সাথে সাথেই ঢাকায় মহান জাতীয় সংসদে চলে আসি। তারেক রহমান সংসদকে অত্যন্ত শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন এবং সংসদকে সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু করতে চাচ্ছেন, এটা থেকেই প্রতীয়মান হয় যে তিনি সংসদীয় গণতন্ত্রকে কতটুকু গুরুত্ব দেন। এটাই আমাদের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।’

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আজ সকালে ঢাকা থেকে বাংলাদেশ বিমানে একটি ফ্লাইটে সিলেটে পৌঁছে সড়কপথে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে যান। শ্রীমঙ্গল উপজেলার ভিক্টোরিয়া উচ্চবিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ করেন এবং সেখানে দুটি গাছের চারা (জাম ও কৃষ্ণচূড়া) রোপণ করেন।

এরপর মৌলভীবাজার সদর উপজেলার ‘মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চবিদ্যালয়’ মাঠে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী। মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠের পাশে একটি আম ও একটি নিম গাছের চারা রোপণ করেন।

বিষয়:

মৌলভীবাজারএমপিরাজনীতিবিদজাতীয় সংসদতারেক রহমানপ্রধানমন্ত্রী
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