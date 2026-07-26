Ajker Patrika
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বান্দরবান

বড়পাথরে নৌকাডুবি: নিখোঁজ পর্যটক মাহিয়ানের মরদেহ উদ্ধার

থানচি (বান্দরবান) প্রতিনিধি  
বড়পাথরে নৌকাডুবি: নিখোঁজ পর্যটক মাহিয়ানের মরদেহ উদ্ধার
টেন্ডুমুখ বিজিবি ক্যাম্পসংলগ্ন নদীর ঘাট থেকে নিখোঁজ পর্যটকের মরদেহ উদ্ধার। ছবি: আজকের পত্রিকা

বান্দরবানের থানচি উপজেলার বড়পাথর এলাকায় নৌকাডুবির ঘটনায় নিখোঁজ পর্যটক মো. জাওয়াদ উল ইসলাম মাহিয়ানের (২৪) মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে টেন্ডুমুখ বিজিবি ক্যাম্পসংলগ্ন নদীর ঘাট থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত মাহিয়ান ময়মনসিংহ জেলার মাসকান্দা এলাকার বাসিন্দা। তিনি মো. হেলাল উদ্দীনের ছেলে এবং মোছা. দেলোয়ারা আক্তারের সন্তান।

জানা গেছে, ২৪ জুলাই বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে থানচি উপজেলার বড়পাথর এলাকার রাজাপাথর পর্যটন স্পটে ইঞ্জিনচালিত একটি নৌকা ডুবে যায়। এ ঘটনায় ময়মনসিংহের মাসকান্দা এলাকার বাসিন্দা মো. জাওয়াদ উল ইসলাম মাহিয়ান নিখোঁজ হন।

নিখোঁজের পরদিন (২৫ জুলাই) চট্টগ্রাম থেকে আসা ফায়ার সার্ভিসের তিন সদস্যের একটি ডুবুরি দল এবং থানচি ফায়ার সার্ভিসের পাঁচ সদস্যসহ মোট আট সদস্যের উদ্ধারকারী দল দিনব্যাপী অভিযান পরিচালনা করেও তাঁর সন্ধান পায়নি।

আজ সকালে টেন্ডুমুখ বিজিবি ক্যাম্পসংলগ্ন নদীর ঘাটে মাহিয়ানের মরদেহ ভেসে উঠলে স্থানীয়রা বিষয়টি বিজিবিকে জানায়। পরে বিজিবি সদস্যরা মরদেহ উদ্ধার করে ক্যাম্পে নিয়ে যান।

টেন্ডুমুখ বিজিবি ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়:

নিখোঁজবান্দরবানচট্টগ্রাম বিভাগথানচিপর্যটকজেলার খবরনৌকাডুবি
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