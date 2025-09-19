১১ দিন পর বন্ধ হলো কাপ্তাই পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১৬ জলকপাট

কাপ্তাই ( রাঙামাটি) প্রতিনিধি
দীর্ঘ ১১ দিন ধরে রাঙামাটির কাপ্তাই লেক থেকে কর্ণফুলী নদীতে পানি নিষ্কাশনের পর অবশেষে আজ শুক্রবার সকাল ৮টায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কাপ্তাই কর্ণফুলী পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ১৬টি জলকপাট।
বিষয়টি নিশ্চিত করেন কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী মাহমুদ হাসান। তিনি আজ শুক্রবার সকাল ১০টায় এই প্রতিবেদককে জানান, সকাল ৮টা পর্যন্ত কাপ্তাই লেকের পানি সমুদ্র লেভেল থেকে ১০৮.২২ ফুট উচ্চতায় থাকায় (বিপৎসীমার নিচে) ১৬টি জলকপাট একযোগে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
এর আগে চলতি মাসের ৮ সেপ্টেম্বর বেলা আড়াইটায় তৃতীয়বারের মতো ৬ ইঞ্চি করে কাপ্তাই কর্ণফুলী পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ১৬টি জলকপাট ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে কাপ্তাই লেকের পানির উচ্চতা আরও বাড়তে থাকে। এতে লেক-তীরবর্তী অঞ্চল ডুবে যাওয়ায় পানি ছাড়ার পরিমাণ সর্বোচ্চ সাড়ে ৩ ফুট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল।
দীর্ঘ ১১ দিন ধরে রাঙামাটির কাপ্তাই লেক থেকে কর্ণফুলী নদীতে পানি নিষ্কাশনের পর অবশেষে আজ শুক্রবার সকাল ৮টায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কাপ্তাই কর্ণফুলী পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ১৬টি জলকপাট।
বিষয়টি নিশ্চিত করেন কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী মাহমুদ হাসান। তিনি আজ শুক্রবার সকাল ১০টায় এই প্রতিবেদককে জানান, সকাল ৮টা পর্যন্ত কাপ্তাই লেকের পানি সমুদ্র লেভেল থেকে ১০৮.২২ ফুট উচ্চতায় থাকায় (বিপৎসীমার নিচে) ১৬টি জলকপাট একযোগে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
এর আগে চলতি মাসের ৮ সেপ্টেম্বর বেলা আড়াইটায় তৃতীয়বারের মতো ৬ ইঞ্চি করে কাপ্তাই কর্ণফুলী পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ১৬টি জলকপাট ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে কাপ্তাই লেকের পানির উচ্চতা আরও বাড়তে থাকে। এতে লেক-তীরবর্তী অঞ্চল ডুবে যাওয়ায় পানি ছাড়ার পরিমাণ সর্বোচ্চ সাড়ে ৩ ফুট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল।
নওগাঁর পত্নীতলা সীমান্ত দিয়ে ১৬ বাংলাদেশি নাগরিককে পুশইন করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। পরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) তাঁদের আটক করে থানায় হস্তান্তর করেছে। আজ শুক্রবার বেলা ১১টায় পত্নীতলা ব্যাটালিয়ন (১৪ বিজিবি) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।৩৬ মিনিট আগে
বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির বহুল কাঙ্ক্ষিত কাউন্সিল স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। দীর্ঘ ১৭ বছর পর আজ শুক্রবার কাউন্সিল হওয়ার কথা থাকলেও সেটি হয়নি। দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, নির্বাচনকে ঘিরে বিরোধ রোধে কেন্দ্র থেকে কাউন্সিল স্থগিত করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর ঢাকার বিমানবন্দর রেলস্টেশনের কাছে সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে রেলওয়ের ঢাকা কন্ট্রোল অফিস সূত্রে জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে
দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলার সীমান্তবর্তী দক্ষিণ দাউদপুর জোলাপাড়া গ্রামে মাদকাসক্ত দুই যুবক অপর যুবক সাজিদুল ইসলামকে (৩৮) পিটিয়ে হত্যা করেছে অভিযোগ উঠেছে। নিহত সাজিদুল একই গ্রামের মৃত অছির উদ্দিনের ছেলে। আজ শুক্রবার থানা-পুলিশ লাশ উদ্ধার করে দিনাজপুর মর্গে পাঠিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে