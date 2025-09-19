Ajker Patrika
১১ দিন পর বন্ধ হলো কাপ্তাই পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১৬ জলকপাট

কাপ্তাই ( রাঙামাটি) প্রতিনিধি
কাপ্তাই জলকপাট দিয়ে পানি ছাড়ার দৃশ্য। ছবি: আজকের পত্রিকা
কাপ্তাই জলকপাট দিয়ে পানি ছাড়ার দৃশ্য। ছবি: আজকের পত্রিকা

দীর্ঘ ১১ দিন ধরে রাঙামাটির কাপ্তাই লেক থেকে কর্ণফুলী নদীতে পানি নিষ্কাশনের পর অবশেষে আজ শুক্রবার সকাল ৮টায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কাপ্তাই কর্ণফুলী পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ১৬টি জলকপাট।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী মাহমুদ হাসান। তিনি আজ শুক্রবার সকাল ১০টায় এই প্রতিবেদককে জানান, সকাল ৮টা পর্যন্ত কাপ্তাই লেকের পানি সমুদ্র লেভেল থেকে ১০৮.২২ ফুট উচ্চতায় থাকায় (বিপৎসীমার নিচে) ১৬টি জলকপাট একযোগে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এর আগে চলতি মাসের ৮ সেপ্টেম্বর বেলা আড়াইটায় তৃতীয়বারের মতো ৬ ইঞ্চি করে কাপ্তাই কর্ণফুলী পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ১৬টি জলকপাট ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে কাপ্তাই লেকের পানির উচ্চতা আরও বাড়তে থাকে। এতে লেক-তীরবর্তী অঞ্চল ডুবে যাওয়ায় পানি ছাড়ার পরিমাণ সর্বোচ্চ সাড়ে ৩ ফুট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল।

রাঙামাটিচট্টগ্রাম বিভাগকাপ্তাই হ্রদজেলার খবরপানি
