Ajker Patrika
En
রাঙ্গামাটি

কাপ্তাইয়ের সীতা পাহাড়ে পথ হারানো চার পর্যটক উদ্ধার

কাপ্তাই (রাঙামাটি) প্রতিনিধি
আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৬, ২২: ২৩
কাপ্তাইয়ের সীতা পাহাড়ে পথ হারানো চার পর্যটক উদ্ধার
ফায়ার সার্ভিস, বন বিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসনের যৌথ অভিযানে উদ্ধার করা হয় ৪ পর্যটককে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাঙামাটির কাপ্তাইয়ের সীতা পাহাড় এলাকায় হারিয়ে যাওয়া চার পর্যটককে উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ফায়ার সার্ভিস, বন বিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসনের যৌথ অভিযানে তাঁদের সুস্থ ও নিরাপদে উদ্ধার করা হয়।

কাপ্তাই বন বিভাগের রেঞ্জ কর্মকর্তা মামুনুর রহমান জানান, সকালে চট্টগ্রাম থেকে চার পর্যটক কাপ্তাইয়ের বালুচর এলাকা দিয়ে কর্ণফুলী নদী পার হয়ে সীতাপাহাড়ে ওঠেন। বৃষ্টির কারণে পাহাড়ি পথ পিচ্ছিল হয়ে যায়। সন্ধ্যা নেমে আসায় পর্যটকেরা পথ হারিয়ে ফেলেন।

বিষয়টি জানার পর ফায়ার সার্ভিস, বন বিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসনের সদস্যরা যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান শুরু করেন। পরে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে চারজনকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়।

কাপ্তাই ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা শাহাদাত হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়রা জানান, কাপ্তাইয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে প্রতিদিন বিভিন্ন এলাকা থেকে পর্যটকেরা আসেন। তবে অনেক পর্যটক স্থানীয় গাইড ছাড়া কর্ণফুলী নদী, কাপ্তাই লেক ও দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় চলাচল করেন।

স্থানীয়দের ভাষ্য, এ কারণে পথ হারানো, পাহাড় ও পানিতে দুর্ঘটনা এবং বন্য প্রাণীর মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে।

কাপ্তাইয়ের বালুচর, সীতাপাহাড় ও ব্যাঙছড়িসহ বিভিন্ন এলাকায় হাতির চলাচল ও অবস্থান রয়েছে বলে জানান স্থানীয়রা। এসব এলাকায় বন বিভাগের পক্ষ থেকে সতর্কতামূলক সাইনবোর্ড ও বিভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসন ও বন বিভাগের পক্ষ থেকে পর্যটকদের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় প্রবেশ না করার জন্য সতর্ক করা হলেও অনেকে তা উপেক্ষা করেন বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

স্থানীয়রা দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় ভ্রমণের সময় বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন। বৃষ্টির সময় পিচ্ছিল পাহাড়ি পথে চলাচল এবং বিকেল ৫টার পর ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ি এলাকা বা নির্জন বনাঞ্চলে প্রবেশ এড়িয়ে চলার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।

স্থানীয়দের পরামর্শ, অপরিচিত পাহাড়ি এলাকায় স্থানীয় গাইড ছাড়া যাওয়া উচিত নয়। হাতির চলাচল বা অবস্থানের এলাকায় প্রবেশ না করা, বন বিভাগের সাইনবোর্ড ও নির্দেশনা মেনে চলা, নৌভ্রমণের সময় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া এবং মুঠোফোনে পর্যাপ্ত চার্জ রাখার কথাও বলা হয়েছে।

কাপ্তাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রায়হানুল ইসলাম বলেন, ‘জায়গাটি ঘন জঙ্গল। এখানে হাতিসহ বিভিন্ন প্রাণী বিচরণ করে। পর্যাপ্ত আলো নেই। এই পথ দিয়ে যাওয়া উচিত হয় নাই।’ তিনি আরও বলেন, কোনো পর্যটক পথ হারিয়ে ফেললে যেন আতঙ্কিত না হয়ে নিরাপদ স্থানে অবস্থান করে দ্রুত ফায়ার সার্ভিস, বন বিভাগ বা স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তা নেন।

স্থানীয়দের প্রত্যাশা, কাপ্তাইয়ের পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে নিরাপত্তা নির্দেশনা, স্থানীয় গাইডের ব্যবস্থা এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা হলে এ ধরনের ঘটনা কমবে।

বিষয়:

রাঙামাটিপর্যটনউদ্ধারকর্ণফুলীকাপ্তাইনিরাপত্তানদীপর্যটকখাগড়াছড়ি বান্দরবান রাঙামাটিরাঙামাটি সদরকর্ণফুলী টানেলফায়ার সার্ভিসপাহাড়ি ঢল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত