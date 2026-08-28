রাজধানীতে থানা বিএনপির আহ্বায়কের বাড়িতে হামলা ও গুলিবর্ষণ

রাজধানীর ডেমরায় থানা বিএনপির আহ্বায়ক এস এম রেজা চৌধুরী সেলিমের বাড়িতে হামলা ও কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।
আজ শুক্রবার ভোর ৪টার দিকে সারুলিয়া রানীমহল সিনেমা হলের পেছনে তাঁর বাসভবনে এ ঘটনা ঘটে।
সেলিম চৌধুরীর বড় ভাই শাহিন চৌধুরী বলেন, ভোর ৪টার দিকে বিকট শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। এ সময় মায়ের কক্ষের থাই গ্লাস ভাঙার শব্দ শুনে বারান্দায় গিয়ে দেখতে পাই, চারটি মোটরসাইকেলে হেলমেট পরা ৭ থেকে ৮ জনের একটি দল আমাদের বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছে। আমি ধাওয়া করার চেষ্টা করলে দ্রুত তারা পালিয়ে যায়।
ডেমরা থানা বিএনপির আহ্বায়ক এস এম রেজা চৌধুরী সেলিম বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ঘোষণা অনুযায়ী ডেমরা থেকে মাদক নির্মূলের জন্য আমি ও থানা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আনিসুজ্জামানের নেতৃত্বে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। এ ক্ষেত্রে মাদক কারবারিদের আটক করে পুলিশে দেওয়া এবং মাদক কারবারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ভূমিকা রাখার কারণেই আমার বাড়িতে মাদক কারবারিরা এ ন্যক্কারজনক হামলা চালিয়েছে।
সেলিম আরও বলেন, রাতের অন্ধকারে গুলি ও সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে আমাকে ভয় দেখালেও কোনো লাভ হবে না। যেভাবেই হোক এসব মাদক কারবারির ঠাঁই ডেমরায় হবে না। এ বিষয়ে ডেমরা থানা-পুলিশকে আরও জোরালো ভূমিকা পালনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।
ডেমরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তাইফুর রহমান মির্জা বলেন, খবর পেয়ে আমি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি এবং আলামত সংগ্রহ করেছি। এ সময় কয়েক রাউন্ড গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশের বিশেষ টিম কাজ করছে এবং মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।
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