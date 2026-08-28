Ajker Patrika
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গাজীপুর

কালিয়াকৈরে নদীতে গোসলে নেমে নিখোঁজ ৮ বছরের শিশু

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
কালিয়াকৈরে নদীতে গোসলে নেমে নিখোঁজ ৮ বছরের শিশু
প্রতীকী ছবি

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বংশাই নদীতে গোসল করতে নেমে সাথী আক্তার (৮) নামে এক শিশু নিখোঁজ হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার বড়ইতলী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও টঙ্গী থেকে আসা ডুবুরি দল দিনভর নদীতে অভিযান চালিয়েও শিশুটির সন্ধান পায়নি।

নিখোঁজ সাথী আক্তার উপজেলার বড়ইতলী এলাকার কবির হোসেনের মেয়ে।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সাথী আক্তারসহ কয়েকজন বাড়ির পাশের বংশাই নদীতে গোসল করতে যায়। গোসলের একপর্যায়ে সাথী পানিতে তলিয়ে যায়।

সঙ্গে থাকা অন্যরা নদীতে খোঁজাখুঁজি করেও সাথীর সন্ধান না পেয়ে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন।

খবর পেয়ে কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এবং টঙ্গী থেকে আসা ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে শিশুটিকে উদ্ধারে অভিযান শুরু করে।

কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা ইফতেখার হোসেন রায়হান চৌধুরী জানান, দিনভর চেষ্টা চালিয়েও এখন পর্যন্ত শিশুটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

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