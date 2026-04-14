Ajker Patrika
রাঙ্গামাটি

জুরাছড়িতে নববর্ষ বরণে মহতী পুণ্যানুষ্ঠান, শান্তি ও মৈত্রীর আহ্বান

জুরাছড়ি (রাঙামাটি) প্রতিনিধি 
জুরাছড়িতে বুদ্ধপূজা, পঞ্চশীল গ্রহণ, হাজার প্রদীপ দান, পিণ্ডদানসহ নানা ধর্মীয় আচার পালনের মধ্য দিয়ে মহতী পুণ্যানুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাঙামাটির জুরাছড়ি উপজেলায় বাংলা নববর্ষ বরণ উপলক্ষে ‘দেব-মনুষ্যসহ জগতের সকল প্রাণীর হিত, সুখ ও মঙ্গল’ কামনায় মহতী পুণ্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) সকালে ধামাইপাড়া বৌদ্ধ বনবিহার পরিচালনা কমিটি ও সদ্ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকাদের উদ্যোগে এ আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে দিনব্যাপী বুদ্ধপূজা, সীবলী পূজা, অরহৎ পূজা, পঞ্চশীল গ্রহণ, হাজার প্রদীপ দান, সর্বজনীন বুদ্ধমূর্তি দান, সংঘ দান, অষ্টপরিষ্কার দান, পিণ্ডদানসহ নানাবিধ ধর্মীয় আচার পালন করা হয়। এতে বিপুলসংখ্যক ধর্মপ্রাণ নারী-পুরুষ অংশ নেন।

পঞ্চশীল প্রার্থনা পরিচালনা করেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আয়ন চন্দ্র চাকমা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সঞ্জীব চাকমা। এ সময় স্থানীয় হেডম্যান রিতেশ চাকমা, বিহার পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও কারবারি রিটেন চাকমা, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক জাপানি বিজয় দেওয়ান এবং নতুনপাড়া-বেকাবেক্যা এলাকার কারবারি আশুগোপাল চাকমাসহ শিক্ষক, সুশীল সমাজ প্রতিনিধি স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বুদ্ধের বাণী নিয়ে আলোচনা করেন বিহারের আবাসিক ভিক্ষু কালদ্বয় স্থবির। তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও মৈত্রীর চর্চাই প্রকৃত শান্তির পথ দেখায়।

বক্তারা সম্মিলিত ঐক্য ও মৈত্রীপূর্ণ সমাজ গঠনে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তাঁরা বলেন, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মানবিক চেতনা লালনের মধ্য দিয়েই সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

রাঙামাটিজুরাছড়িচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরনববর্ষবাংলা নববর্ষপয়লা বৈশাখ
পাঠকের আগ্রহ

স্বেচ্ছায় রিহ্যাবে ভর্তি হলেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স

স্বেচ্ছায় রিহ্যাবে ভর্তি হলেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স

ইরান থেকে ১২৪ মাইল দূরে মার্কিন বিমানবাহী রণতরি ও দুই যুদ্ধজাহাজ

ইরান থেকে ১২৪ মাইল দূরে মার্কিন বিমানবাহী রণতরি ও দুই যুদ্ধজাহাজ

কাছাকাছি এলেই ইরানি জাহাজ ধ্বংস করা হবে—ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

কাছাকাছি এলেই ইরানি জাহাজ ধ্বংস করা হবে—ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

নিজ ক্যাম্পাসে শিক্ষামন্ত্রীর পাশে বসে যবিপ্রবির ভিসি খবর পেলেন অব্যাহতির

নিজ ক্যাম্পাসে শিক্ষামন্ত্রীর পাশে বসে যবিপ্রবির ভিসি খবর পেলেন অব্যাহতির

গরু চোরদের ধরে হাত কাটার নির্দেশ দিলেন এমপি মুজিবুর রহমান

গরু চোরদের ধরে হাত কাটার নির্দেশ দিলেন এমপি মুজিবুর রহমান

সম্পর্কিত

ময়মনসিংহ মেডিকেলে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু, ভর্তি ৩২ শিশু

ময়মনসিংহ মেডিকেলে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু, ভর্তি ৩২ শিশু

রাজশাহীতে বর্ণাঢ্য আয়োজনে পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপন

রাজশাহীতে বর্ণাঢ্য আয়োজনে পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপন

মাগুরায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় উদ্‌যাপিত হলো বাংলা নববর্ষ

মাগুরায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় উদ্‌যাপিত হলো বাংলা নববর্ষ

‎প্রধানমন্ত্রীর গাড়িবহর থামিয়ে বিএনপি নেতার মুক্তির দাবি

‎প্রধানমন্ত্রীর গাড়িবহর থামিয়ে বিএনপি নেতার মুক্তির দাবি