জুরাছড়িতে নববর্ষ বরণে মহতী পুণ্যানুষ্ঠান, শান্তি ও মৈত্রীর আহ্বান

রাঙামাটির জুরাছড়ি উপজেলায় বাংলা নববর্ষ বরণ উপলক্ষে ‘দেব-মনুষ্যসহ জগতের সকল প্রাণীর হিত, সুখ ও মঙ্গল’ কামনায় মহতী পুণ্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) সকালে ধামাইপাড়া বৌদ্ধ বনবিহার পরিচালনা কমিটি ও সদ্ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকাদের উদ্যোগে এ আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে দিনব্যাপী বুদ্ধপূজা, সীবলী পূজা, অরহৎ পূজা, পঞ্চশীল গ্রহণ, হাজার প্রদীপ দান, সর্বজনীন বুদ্ধমূর্তি দান, সংঘ দান, অষ্টপরিষ্কার দান, পিণ্ডদানসহ নানাবিধ ধর্মীয় আচার পালন করা হয়। এতে বিপুলসংখ্যক ধর্মপ্রাণ নারী-পুরুষ অংশ নেন।
পঞ্চশীল প্রার্থনা পরিচালনা করেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আয়ন চন্দ্র চাকমা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সঞ্জীব চাকমা। এ সময় স্থানীয় হেডম্যান রিতেশ চাকমা, বিহার পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও কারবারি রিটেন চাকমা, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক জাপানি বিজয় দেওয়ান এবং নতুনপাড়া-বেকাবেক্যা এলাকার কারবারি আশুগোপাল চাকমাসহ শিক্ষক, সুশীল সমাজ প্রতিনিধি স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে বুদ্ধের বাণী নিয়ে আলোচনা করেন বিহারের আবাসিক ভিক্ষু কালদ্বয় স্থবির। তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও মৈত্রীর চর্চাই প্রকৃত শান্তির পথ দেখায়।
বক্তারা সম্মিলিত ঐক্য ও মৈত্রীপূর্ণ সমাজ গঠনে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তাঁরা বলেন, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মানবিক চেতনা লালনের মধ্য দিয়েই সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।
হাসপাতালে বর্তমানে হামের উপসর্গ নিয়ে ৭৪ শিশু চিকিৎসাধীন। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৩৩ শিশু। তিনি বলেন, ১৭ মার্চ থেকে আজ সকাল পর্যন্ত হামের লক্ষণ নিয়ে ভর্তি হয় মোট ৪৫৭ শিশু। এর মধ্যে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ৩৭০ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১৩ শিশুর।১৫ মিনিট আগে
‘নববর্ষের ঐকতান, গণতন্ত্রের পুনরুত্থান’—এই স্লোগানকে সামনে রেখে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে রাজশাহীতে উদ্যাপিত হয়েছে পয়লা বৈশাখ-১৪৩৩। আজ মঙ্গলবার সকালে রাজশাহী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উৎসবমুখর পরিবেশে আয়োজন করা হয় এই বর্ষবরণ অনুষ্ঠান।১৮ মিনিট আগে
বর্ণাঢ্য এ শোভাযাত্রায় মাগুরা-১ আসনের সংসদ সদস্য মনোয়ার হোসেন খান, জেলা পরিষদ প্রশাসক আলী আহমদ, জেলা প্রশাসক আব্দুল আল মাহমুদ, পুলিশ সুপার (এসপি) মোল্লা আজাদ হোসেন, জেলা সিভিল সার্জন শামীম কবিরসহ মাগুরার বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন ও বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়।৩৩ মিনিট আগে
পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে ‘কৃষক কার্ড’ প্রি-পাইলটিং প্রকল্প ও কৃষিমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে টাঙ্গাইলের উদ্দেশে রওনা দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এদিকে সকাল থেকেই টঙ্গীর বিআরটি প্রকল্পের উড়ালসেতুর স্টেশন রোড এলাকায় বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে অবস্থান নেন।১ ঘণ্টা আগে