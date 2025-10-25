নির্মম হামলায় জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে কিশোর শিহাব

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে (আইসিইউ) লাইফ সাপোর্টে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে কিশোর শিহাব আলী। বাইরে অপেক্ষমাণ স্বজনেরা প্রার্থনা করছেন, সুস্থ জীবনে যেন ফিরে আসে ছেলেটি। দুর্বৃত্তদের নির্মম হামলায় ১৭ বছরেই থেমে যেতে বসেছে শিহাবের জীবন।
চলতি বছর এসএসসি পাস করা শিহাবের বাড়ি রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার বসন্তপুর গ্রামে। বাবার নাম মিজানুর রহমান রিপন। রিপনের এক ছেলে এবং দুই মেয়ে; শিহাব সবার বড়। গত ২০ আগস্ট রাত ৮টার দিকে দুর্বৃত্তরা হঠাৎ করে শিহাবের ওপর হামলা চালায়। শিহাবের পুরো শরীরে লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়; বিশেষত মাথার আঘাত গুরুতর হওয়ায় প্রচুর রক্তক্ষরণে তার অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে।
হামলার পর থেকেই শিহাব অচেতন ছিল; ইতিমধ্যে তার অস্ত্রোপচার করা হয়েছে, তবু শরীরের কোনো অঙ্গের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। আইসিইউর দায়িত্বে থাকা চিকিৎসকেরা তাকে বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন।
শিহাবের বাবা রিপন জানান, রাতের অন্ধকারে পড়ে থাকা অবস্থায় উদ্ধার করে তাকে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক শিহাবের অবস্থা দেখে দ্রুত রামেক হাসপাতালে পাঠানোর পরামর্শ দেন। রাত সাড়ে ১০টার দিকে শিহাবকে রামেক হাসপাতালের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। পরবর্তী সময়ে ২১ তারিখে তাকে ৮ নম্বর ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হলে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ২২ তারিখে তাকে আইসিইউতে নেওয়া হয় এবং অস্ত্রোপচার করা হয়। এখনো সে আইসিইউতে।
রামেক হাসপাতালের আইসিইউ ইনচার্জ আবু হেনা গোলাম মোস্তফার ফোন বন্ধ থাকায় তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়নি। হাসপাতালের মুখপাত্র শংকর কে বিশ্বাস জানান, ‘আহত শিহাবের ব্যাপারে আমার সরাসরি জানা নেই; তবে শারীরিক অবস্থা ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত খোঁজখবর নিয়ে দেখব।’
স্বজনেরা জানান, ২০ অক্টোবর সন্ধ্যায় বসন্তপুরে বাবার ফলের দোকান বন্ধ করে শিহাব তার পরিচিত তারেক ও হাবিবকে নিয়ে পাশের বান্দুড়িয়া এলাকায় যায়। তেঁতুলতলা এলাকার বাঁকের কাছে পৌঁছালে হঠাৎ এক ব্যক্তি তাদের পথরোধ করে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আট থেকে দশ ব্যক্তি টর্চ ও লাঠি নিয়ে এগিয়ে আসে। শিহাব মোটরসাইকেল থেকে নেমে নিজেকে রক্ষার চেষ্টা করলেও সঙ্গীর দুটি মোটরসাইকেল দ্রুত পালিয়ে যায়। শিহাব মাঠে দৌড়াতে গিয়ে দিক হারিয়ে একটি পুকুরে ঝাঁপ দেয়; দুর্বৃত্তরাও পুকুরে নেমে তাকে ধরে পেটানো শুরু করে। পরে তাকে পুকুর থেকে তুলে লাঠি দিয়ে আরও বেধড়ক মারধর করা হয়।
শিহাব তার ফোন বের করে সাহায্যের জন্য কল করার চেষ্টা করে; কিন্তু দুর্বৃত্তরা ফোন ছিনিয়ে নিয়ে আবার মারধর করে। একপর্যায়ে শিহাব অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে যায়; এরপর লাঠি দিয়ে তাকে আরও পেটানো হয়। অবশেষে দুর্বৃত্তরা তাকে ফেলে রেখে চলে যায়। স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে এসে তাকে অচেতন অবস্থায় দেখতে পান এবং পরিচিতজনদের জানিয়ে দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেওয়া হয়।
শিহাবের খালাতো ভাই মাসুদ রানা বলেন, ‘শিহাবকে যে রকমভাবে কুপিয়েছে, সেটা অমানবিক। আমরা চাই, হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।’ পরিবারের সদস্যরা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলছিলেন, ছেলেটি কি বেঁচে থাকবে না, তাঁরা সে নিয়েই চিন্তিত। তাঁরা হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও করেছেন।
এ ঘটনায় শিহাবের বাবা রিপন ২৪ অক্টোবর রাতে নয়জনের নাম উল্লেখ করে এবং আরও আট থেকে নয়জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে গোদাগাড়ী থানায় মামলা করেছেন। মামলার আসামিরা হলেন রতন আলী (৩২), মো. কানন (২২), সুজন আলী (৩২), ইয়ার উদ্দীন (৩২), মো. শরীফ (৩৫), মো. রাব্বি (২৫), মো. হালিম (৩০) এবং মো. কলিম (৩২)। তারা সবাই বান্দুড়িয়া এলাকার বাসিন্দা।
এ বিষয়ে গোদাগাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, ‘মামলা করা হয়েছে। ছেলেটির শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক; আমরা বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছি। মামলা করার পরই আসামিদের ধরার জন্য অভিযান শুরু করেছি। আশা করছি, অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হব।’
বান্দরবান প্রতিনিধি
অস্ত্র আইনের মামলায় ১০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি যিশুরাং ত্রিপুরাকে (৩৮) গ্রেপ্তার করেছে থানচি থানা পুলিশ। আজ শনিবার (২৫ অক্টোবর) দুপুরে থানচি উপজেলার বলিবাজার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ তাঁকে বলিবাজার থেকে সরাসরি বান্দরবান আদালতে পাঠিয়েছে।
গ্রেপ্তার যিশুরাং ত্রিপুরা জেলার রুমা উপজেলায় ৪নং গ্যালাংগা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের রামদুপাড়ার মানলা ত্রিপুরার ছেলে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, যিশুরাংয়ের বিরুদ্ধে রুমা থানায় ২০০৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর অস্ত্র আইন ১৮৭৮-এর ১৯(এ) ধারায় মামলা হয়। আদালত তাঁকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দেন। দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন যিশুরাং।
রুমা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোহরাওয়ার্দী জানিয়েছেন, থানচি থেকে যিশুরাং ত্রিপুরাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরবর্তীকালেও পলাতক সাজাপ্রাপ্ত অন্য আসামিদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে।
কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা
ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের তেঘরিয়া ইউনিয়নের শৈল্যাপাড়া এলাকায় প্রবাসী প্রেমিককে ভিডিও কলে রেখে নুসরাত জাহান আঁখি নামে এক তরুণী আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।
শনিবার (২৫ অক্টোবর) সকালে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আঁখি গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলার কুসুমদিয়া গ্রামে বাসিন্দা।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মালয়েশিয়াপ্রবাসী সুফিয়ান নামে এক যুবকের সঙ্গে আঁখির দীর্ঘ ১০ বছরের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সুফিয়ানের পরিবার এই সম্পর্ক ও বিয়েতে রাজি ছিল না। এ নিয়ে মান-অভিমান চলছিল তাঁদের মধ্যে। শনিবার সকালে প্রেমিকের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলার সময় আঁখি গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন।
নিহতের মা বিউটি বেগম বলেন, ‘ছেলেটির পরিবারের অস্বীকৃতিতে মেয়ে ভীষণ কষ্টে ছিল। অনেক বোঝানোর পরও শেষ পর্যন্ত এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে।’
দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আক্তার হোসেন জানান, খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এটি প্রেমঘটিত আত্মহত্যা বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
মাদারীপুর প্রতিনিধি
মাদারীপুরের কালকিনিতে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের পৌর শাখার সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ সরদার লিখনকে গ্রেপ্তারের সমালোচনা করে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছেন এনসিপির জেলা নেতা মুশফিকুর রহমান রঞ্জু। এনসিপি নেতার এই স্ট্যাটাস নিয়ে উপজেলার রাজনৈতিক মহলে আলোচনা-সমালোচনা চলছে।
ছাত্রলীগ নেতাকে গ্রেপ্তারের একটি ছবি দিয়ে এনসিপি নেতা মুশফিকুর রহমান রঞ্জু লেখেন, ‘ছাত্রলীগ করে...আমার কাছের বন্ধু, যার নামে নেই কোনো মামলা, তারপরও এ মিথ্যা হয়রানি কেন? এমন রাজনীতি তো আমার এ দেশে চাই না, তাহলে দেশের আইন প্রশাসন কোনো দিকে হাঁটছে?’
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মাদারীপুর জেলায় জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপির ৩১ সদস্যের সমন্বয় কমিটির সদস্য মুশফিকুর রহমান রঞ্জু। গত ১৫ জুন এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন এবং মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ স্বাক্ষরিত কমিটিতে তিনি সদস্যপদ পান। রঞ্জুর বাড়ি মাদারীপুরের ডাসার উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়নের পূয়ালী গোপালপুর গ্রামে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন বলেন, ‘একটি নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠনের নেতার পক্ষে ফেসবুকে এনসিপি নেতার এ ধরনের স্ট্যাটাস দেওয়া ঠিক হয়নি।’
স্ট্যাটাসের বিষয়ে জানতে চাইলে এনসিপি নেতা মুশফিকুর রহমান রঞ্জু বলেন, ‘জুলাই আন্দোলনের বিরুদ্ধে লিখন কোনো কথা বলেনি। লিখন একটা ভালো ছেলে, ওকে হয়রানি করার জন্য কিছু লোকজন মিথ্যা মামলা দিয়েছে এবং গ্রেপ্তার করিয়েছে।’
মাদারীপুর এনসিসির যুগ্ম সমন্বয়কারী হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ হাসিবুল্লাহ বলেন, ‘ব্যাপারটি আমাদের জানা নেই। ফেসবুকের লিংকটা একটু দেন, দেখে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’
উল্লেখ্য, মাদারীপুরের কালকিনিতে পুলিশের ওপর হামলা ও বিস্ফোরকদ্রব্য আইনের দুটি মামলায় ছাত্রলীগের কালকিনি পৌরসভা শাখার সাধারণ সম্পাদক আবু সাইদ সরদার ওরফে লিখনকে (৩০) শনিবার দুপুরে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
কালকিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কে এম সোহেল রানা বলেন, ‘লিখনের বিরুদ্ধে ২০০৯ সালের সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা রয়েছে। এ ছাড়া পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার একটি মামলায়ও সে এজাহারনামীয় আসামি। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে কালকিনি পৌর এলাকার গোপালপুর বাজার থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাকে আদালতের মাধ্যমে জেলে পাঠানো হয়েছে।’
ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহে ফসলের মাঠে কিছুদিন পরই শুরু হওয়ার কথা আমন ধান কাটা। কিন্তু এরই মধ্যে ধানে আক্রমণ করতে শুরু করেছে মাজরা ও কারেন্ট পোকা। এতে মরে যাচ্ছে ফলন্ত ধানগাছ। ধারদেনা করে আমন লাগিয়ে এমন পরিস্থিতিতে দিশেহারা কৃষক। এই অবস্থায় কৃষি কর্মকর্তাদের সহযোগিতা না পাওয়ার অভিযোগ তাঁদের।
সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, চারদিকে আমন ধানের খেতে সবুজের সমারোহ। ভালো ফলন পাবেন—এই স্বপ্ন বুনছেন ময়মনসিংহের আমনচাষিরা। কিন্তু এরই মধ্যে কারেন্ট ও মাজরা পোকা বাধ সেধেছে। পোকার আক্রমণে ধানগাছ মরে যাওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন তাঁরা।
এমনই একজন ময়মনসিংহ সদর উপজেলার গোপালনগর গ্রামের আমনচাষি সাইফুল ইসলাম। তিনি চলতি মৌসুমে ২২ শতক জমিতে হাইব্রিড স্বর্ণা জাতের আমন ধানের আবাদ করেছেন। খেতে কচি ধানের শিষ বের হতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে কারেন্ট ও মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিয়েছে।
কৃষক সাইফুল ইসলাম জানান, আমনের আবাদ গেল ১০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে এবার ভালো হয়েছে। এখন ধানের কচি বের হতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে পোকার আক্রমণ দেখা দিয়েছে। পোকার আক্রমণে কচি শিষ খেয়ে ফেলায় কয়েক দিন পর থেকে ধানগাছ মরে গিয়ে খড়ে পরিণত হচ্ছে। প্রতিদিনই আক্রমণ বেড়েই চলেছে। ধানখেতে চারবার কীটনাশক ছিটিয়েও কোনো লাভ হচ্ছে না। পোকার আক্রমণ কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না।
তিনি আরও বলেন, ‘ভাবছিলাম এবার ফলন ভালো হবে। সারা বছরের ঘরের খাবারের ধান রেখে বাকিগুলো বিক্রি করে লাভবান হব। কিন্তু যে অবস্থা দেখা দিয়েছে, এতে করে ধান ঘরে তোলায় কঠিন হয়ে যাবে।’
সাইফুল ইসলামের মতো জেলার শত শত কৃষক পোকার আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।
জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, চলতি রোপা আমন মৌসুমে জেলায় ২ লাখ ৬৮ হাজার ১১০ হেক্টর জমিতে ধানের আবাদ হয়েছে। উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭ লাখ ৮৬ হাজার ২৬০ টন। পোকার আক্রমণের কথা স্বীকার করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. এমদাদুল হক জানান, পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা মাঠে কৃষকদের পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। ইউনিয়ন পর্যায়ে স্কোয়াড টিম গঠন করা হয়েছে।
