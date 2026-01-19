Ajker Patrika

ভালুকায় অটোরিকশার ধাক্কায় কৃষক নিহত

ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
ভালুকায় অটোরিকশার ধাক্কায় কৃষক নিহত
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের ভালুকায় সড়ক পার হওয়ার সময় অটোরিকশার ধাক্কায় রিয়াজ উদ্দিন সরকার (৫২) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন।

আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৮টার দিকে ভালুকা-গফরগাঁও সড়কের ভালুকা উপজেলার ধীতপুর টুংরাপাড়া বাজারে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রিয়াজ উদ্দিন সরকার ভালুকা উপজেলার ধীতপুর টুংরাপাড়া গ্রামের মরহুম গিয়াস উদ্দিন সরকারের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, ঘটনার সময় রিয়াজ উদ্দিন সরকার ভালুকা গফরগাঁও সড়কের ধীতপুর টুংরাপাড়া বাজারে সড়কের পূর্ব পাশ থেকে পশ্চিম পাশে যাচ্ছিলেন। এ সময় গফরগাঁওগামী একটি অটোরিকশা তাঁকে ধাক্কা দিলে তিনি সড়কের পাশে ছিটকে পড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

ভালুকা মডেল থানার এসআই সুলতান আলী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এক পথচারীকে ধাক্কা দিয়ে অটোরিকশাটি দ্রুত চলে যায়।

বিষয়:

ভালুকাঅটোরিকশাসরকারগফরগাঁওময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভবঘুরের ছদ্মবেশে সিরিয়াল কিলার সম্রাট, সাভারে সাত মাসে ৬ খুন: পুলিশ

অভিজ্ঞতা ছাড়াই কর্মী নেবে আরএফএল

এবার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ‘ট্রেড বাজুকা’ নিক্ষেপের কথা ভাবছে ইউরোপ

শিগগির চালু হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, সক্ষমতা ৮.২ গিগাওয়াট

আজকের রাশিফল: খুনসুটি গভীর প্রেমে রূপ নেবে, মুখ থুবড়ে পড়ার হালকা যোগ আছে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হত্যার হুমকি: আমির হামজার সব ওয়াজ মাহফিল স্থগিত

হত্যার হুমকি: আমির হামজার সব ওয়াজ মাহফিল স্থগিত

নওগাঁয় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল মা-মেয়ের

নওগাঁয় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল মা-মেয়ের

৮টি যুদ্ধ থামিয়েও নোবেল পুরস্কার পাইনি, শান্তির আর তোয়াক্কা করি না: ট্রাম্প

৮টি যুদ্ধ থামিয়েও নোবেল পুরস্কার পাইনি, শান্তির আর তোয়াক্কা করি না: ট্রাম্প

ঘরে বসে চিকিৎসাসেবা পাবে মানুষ, এক লাখ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা হবে: তারেক রহমান

ঘরে বসে চিকিৎসাসেবা পাবে মানুষ, এক লাখ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা হবে: তারেক রহমান

কুমিল্লা–৩ আসনে বিএনপির কায়কোবাদের প্রার্থিতা বহাল

কুমিল্লা–৩ আসনে বিএনপির কায়কোবাদের প্রার্থিতা বহাল

সম্পর্কিত

বিরিয়ানি দিলে বুঝতে পারি ঈদের দিন— হুম্মামের মুখে গুমের অভিজ্ঞতা

বিরিয়ানি দিলে বুঝতে পারি ঈদের দিন— হুম্মামের মুখে গুমের অভিজ্ঞতা

ভালুকায় অটোরিকশার ধাক্কায় কৃষক নিহত

ভালুকায় অটোরিকশার ধাক্কায় কৃষক নিহত

জঙ্গল সলিমপুরে সশস্ত্র সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করে ফেরার পথে হামলার মুখে পড়ে র‍্যাব, গুলিবিদ্ধ হন মোতালেব

জঙ্গল সলিমপুরে সশস্ত্র সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করে ফেরার পথে হামলার মুখে পড়ে র‍্যাব, গুলিবিদ্ধ হন মোতালেব

হত্যার হুমকি: আমির হামজার সব ওয়াজ মাহফিল স্থগিত

হত্যার হুমকি: আমির হামজার সব ওয়াজ মাহফিল স্থগিত