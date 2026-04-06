Ajker Patrika
রাজশাহী

ট্রেনে কাটা পড়ে দুই পা বিচ্ছিন্ন পুলিশ কনস্টেবলকে ঢাকায় প্রেরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
নওগাঁর আত্রাইয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে দুই পা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পুলিশ কনস্টেবল এমরান মিয়াকে (৩০) উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার বেলা দেড়টার দিকে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতাল থেকে ঢাকার উদ্দেশে নিয়ে রওনা দেন স্বজনেরা।

বিষয়টি নিশ্চিত করে রামেক হাসপাতালের মুখপাত্র ও জরুরি বিভাগের ইনচার্জ চিকিৎসক শংকর কুমার বিশ্বাস জানান, পরিবারের সদস্যরা আহত পুলিশ সদস্যকে ঢাকায় নেওয়ার ইচ্ছার কথা জানান। তাই তাঁকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।

এর আগে সকালে আত্রাই রেলস্টেশনে চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে এমরান মিয়া মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হন। এতে তাঁর দুই পা হাঁটু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও পরে রামেক হাসপাতালে নেওয়া হয়।

এমরান আলীর বাড়ি পিরোজপুরে। বর্তমানে তিনি বাগেরহাটে কর্মরত। তাঁর শ্বশুরবাড়ি নওগাঁর আত্রাই উপজেলার তারাটিয়া গ্রামে। শ্বশুরবাড়ির কাজে তিনি নওগাঁ এসেছিলেন।

এমরান মিয়ার শ্বশুর আব্দুল খালেক জানান, দুর্ঘটনায় এমরানের বাঁ পা হাঁটুর নিচ থেকে পুরোই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ডান পা একটু লেগে আছে। রামেক হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকেরা বিচ্ছিন্ন পা নিয়ে ঢাকায় যাওয়ার পরামর্শ দেন। তাই একটি কার্টনে বরফ দিয়ে বিচ্ছিন্ন পাসহ রোগী নিয়ে তাঁরা ঢাকায় রওনা দিয়েছেন।

আব্দুল খালেক জানান, হাসপাতালে নেওয়ার পর থেকেই এমরানকে রক্ত দেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত তিন ব্যাগ রক্ত ও তিন ব্যাগ স্যালাইন দেওয়া হয়েছে। অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরেও রক্ত ও স্যালাইন চলছে।

এমরান আলীর বাবা একজন অবসরপ্রাপ্ত মাদ্রাসাশিক্ষক। এক মেয়ে ও চার ছেলের মধ্যে এমরান সবার ছোট। প্রায় নয় বছর আগে নওগাঁর আত্রাইয়ে বিয়ে করেন এমরান মিয়া। তাঁর বড় মেয়ে তাসমিনের বয়স সাত বছর। সে মানসিক প্রতিবন্ধী। ছোট ছেলে ইয়াসিনের বয়স তিন বছর।

আব্দুল খালেক আরও জানান, তাঁর নিজের কোনো ছেলে নেই। তিনটিই মেয়ে। মেয়েজামাই ছেলের মতো সব বিষয়ে তাঁর খোঁজখবর রাখেন। কিছুদিন ধরে তাঁদের জায়গাজমি নিয়ে একটু জটিলতা চলছে। এসব বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এমরানকে ডেকেছিলেন। আসার সময় ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

