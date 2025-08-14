Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

উল্লাপাড়ায় নিখোঁজের তিন দিন পর গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় নিখোঁজের তিন দিন পর জামিলা খাতুন (৪০) নামের এক গৃহবধূর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার উধুনিয়া ইউনিয়নের বাবুলীদহ গ্রামের একটি পুকুরপাড়ের ঝোপঝাড় থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত জামিলা খাতুন ওই গ্রামের উজ্জ্বল হোসেনের স্ত্রী।

পরিবার জানায়, গত সোমবার (১১ আগস্ট) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে ঘুম থেকে উঠে উজ্জ্বল হোসেন দেখতে পান, তাঁর স্ত্রী বিছানায় নেই। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। পরে বুধবার নিহতের স্বামী উজ্জ্বল উল্লাপাড়া মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।

নিহতের বড় ভাই আব্দুস সাত্তার বলেন, ‘বৃহস্পতিবার দুপুরে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পাই, পুকুরপাড়ের ঝোপে আমার বোনের মরদেহ পড়ে আছে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।’

উল্লাপাড়া মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল হালিম জানান, মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য সিরাজগঞ্জের এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে পেলে মৃত্যুর আসল রহস্য জানা যাবে।

বিষয়:

নিখোঁজউল্লাপাড়াসিরাজগঞ্জউদ্ধারপুলিশরাজশাহী বিভাগমরদেহজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

সম্পর্কিত

সাদাপাথরসহ রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষায় জিরো টলারেন্স: সিলেট বিএনপি

সাদাপাথরসহ রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষায় জিরো টলারেন্স: সিলেট বিএনপি

শুক্রবার ১৬ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়

শুক্রবার ১৬ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়

বকেয়া পরিশোধের পর পায়রা তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য কয়লা খালাস শুরু

বকেয়া পরিশোধের পর পায়রা তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য কয়লা খালাস শুরু

মির্জাপুরে যুবলীগ নেতা লাভলু গ্রেপ্তার

মির্জাপুরে যুবলীগ নেতা লাভলু গ্রেপ্তার