উল্লাপাড়ায় নিখোঁজের তিন দিন পর গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় নিখোঁজের তিন দিন পর জামিলা খাতুন (৪০) নামের এক গৃহবধূর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার উধুনিয়া ইউনিয়নের বাবুলীদহ গ্রামের একটি পুকুরপাড়ের ঝোপঝাড় থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত জামিলা খাতুন ওই গ্রামের উজ্জ্বল হোসেনের স্ত্রী।
পরিবার জানায়, গত সোমবার (১১ আগস্ট) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে ঘুম থেকে উঠে উজ্জ্বল হোসেন দেখতে পান, তাঁর স্ত্রী বিছানায় নেই। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। পরে বুধবার নিহতের স্বামী উজ্জ্বল উল্লাপাড়া মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।
নিহতের বড় ভাই আব্দুস সাত্তার বলেন, ‘বৃহস্পতিবার দুপুরে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পাই, পুকুরপাড়ের ঝোপে আমার বোনের মরদেহ পড়ে আছে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।’
উল্লাপাড়া মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল হালিম জানান, মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য সিরাজগঞ্জের এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে পেলে মৃত্যুর আসল রহস্য জানা যাবে।
