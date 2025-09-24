রাবিতে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের আড্ডা

রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে পূর্ণাঙ্গ শাটডাউন পালন করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তারা। আজ বুধবার চতুর্থ দিনের মতো তাঁদের পূর্ণদিবস কর্মবিরতি চলছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বরে ফাঁকা সময়ে আড্ডায় মেতে উঠেছেন তাঁরা।
আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৯টা থেকেই ক্লাস-পরীক্ষাসহ সব প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ রেখে বুদ্ধিজীবী চত্বরে অবস্থান নেন শিক্ষক-কর্মকর্তারা।
সরেজমিনে দেখা গেছে, বুদ্ধিজীবী চত্বরের লিচুতলায় বাদাম, আচার ও পেয়ারা মাখার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের আড্ডা জমে উঠেছে ৷ কেউ কেউ আবার যুগলভাবে হাসিমুখে গল্প করছেন ৷ যদিও তাঁরা দাবি আদায়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন, কিন্তু সেখানে কোনো প্রতিবাদের ভাষা নেই। এভাবেই চলছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের পূর্ণদিবস কর্মবিরতি।
আড্ডার বিষয়ে কয়েকজন আন্দোলনকারী বলেন, ‘আমাদের দাবি আদায়ে কর্মবিরতি পালন করছি। আমরা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করব। এখন যেহেতু আমাদের কোনো কাজ নাই, তাই একসঙ্গে বসে আছি।’
তাঁরা শিক্ষক লাঞ্ছনার বিচার নিশ্চিত এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধার (পোষ্য কোটা) দাবিতে টানা চতুর্থ দিনের মতো পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করছেন। এতে পাঠদানে অনিশ্চয়তায় শিক্ষার্থীরাও বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। পাশাপাশি টানা শাটডাউনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি ও হল সংসদ নির্বাচনের তারিখ ২১ দিন পিছিয়ে ১৬ অক্টোবর করা হয়েছে।
কর্মসূচি সম্পর্কে অফিসার্স সমিতির সভাপতি মোক্তার হোসেন বলেন, ‘গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই উপ-উপাচার্য আমাদের সঙ্গে বসেছিলেন। কিন্তু তাঁরা আমাদের দাবির বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। আমরা আজ আবার বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলব। আজ আমাদের শাটডাউন বহাল আছে। পরবর্তী কর্মসূচি সবার সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেব।’
এর আগে ‘পোষ্য কোটা’ পুনর্বহালের প্রতিবাদে শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে। পরে আন্দোলনের মুখে এদিন রাতেই পোষ্য কোটায় ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত করে প্রশাসন এবং রোববার সিন্ডিকেটের সভায়ও তা স্থগিত রাখা হয়।
এরপর শিক্ষক লাঞ্ছিতের বিচার এবং পোষ্য কোটা পুনর্বহালের দাবিতে রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) রাতে অফিসার্স সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন ও জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরাম কমপ্লিট শাটডাউনের ঘোষণা দেয়। গতকাল মঙ্গলবার তৃতীয় দিনের মতো পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করেন শিক্ষক-কর্মকর্তারা।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে পূর্ণাঙ্গ শাটডাউন পালন করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তারা। আজ বুধবার চতুর্থ দিনের মতো তাঁদের পূর্ণদিবস কর্মবিরতি চলছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বরে ফাঁকা সময়ে আড্ডায় মেতে উঠেছেন তাঁরা।
আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৯টা থেকেই ক্লাস-পরীক্ষাসহ সব প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ রেখে বুদ্ধিজীবী চত্বরে অবস্থান নেন শিক্ষক-কর্মকর্তারা।
সরেজমিনে দেখা গেছে, বুদ্ধিজীবী চত্বরের লিচুতলায় বাদাম, আচার ও পেয়ারা মাখার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের আড্ডা জমে উঠেছে ৷ কেউ কেউ আবার যুগলভাবে হাসিমুখে গল্প করছেন ৷ যদিও তাঁরা দাবি আদায়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন, কিন্তু সেখানে কোনো প্রতিবাদের ভাষা নেই। এভাবেই চলছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের পূর্ণদিবস কর্মবিরতি।
আড্ডার বিষয়ে কয়েকজন আন্দোলনকারী বলেন, ‘আমাদের দাবি আদায়ে কর্মবিরতি পালন করছি। আমরা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করব। এখন যেহেতু আমাদের কোনো কাজ নাই, তাই একসঙ্গে বসে আছি।’
তাঁরা শিক্ষক লাঞ্ছনার বিচার নিশ্চিত এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধার (পোষ্য কোটা) দাবিতে টানা চতুর্থ দিনের মতো পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করছেন। এতে পাঠদানে অনিশ্চয়তায় শিক্ষার্থীরাও বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। পাশাপাশি টানা শাটডাউনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি ও হল সংসদ নির্বাচনের তারিখ ২১ দিন পিছিয়ে ১৬ অক্টোবর করা হয়েছে।
কর্মসূচি সম্পর্কে অফিসার্স সমিতির সভাপতি মোক্তার হোসেন বলেন, ‘গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই উপ-উপাচার্য আমাদের সঙ্গে বসেছিলেন। কিন্তু তাঁরা আমাদের দাবির বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। আমরা আজ আবার বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলব। আজ আমাদের শাটডাউন বহাল আছে। পরবর্তী কর্মসূচি সবার সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেব।’
এর আগে ‘পোষ্য কোটা’ পুনর্বহালের প্রতিবাদে শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে। পরে আন্দোলনের মুখে এদিন রাতেই পোষ্য কোটায় ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত করে প্রশাসন এবং রোববার সিন্ডিকেটের সভায়ও তা স্থগিত রাখা হয়।
এরপর শিক্ষক লাঞ্ছিতের বিচার এবং পোষ্য কোটা পুনর্বহালের দাবিতে রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) রাতে অফিসার্স সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন ও জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরাম কমপ্লিট শাটডাউনের ঘোষণা দেয়। গতকাল মঙ্গলবার তৃতীয় দিনের মতো পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করেন শিক্ষক-কর্মকর্তারা।
মোক্তার হোসেন বলেন, ‘গতকাল আমাদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সভায় বসেন। সেখানে আমাদের দাবির বিষয়ে তাঁরা কয়েকদিন সময় চেয়েছেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমরা কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের সাথে মিটিংয়ে বসি, সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে প্রশাসনকে সাত দিনের সময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।৯ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ট্রাকে গ্যাস নেওয়ার সময় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে ঘটনাস্থলে থাকা ট্রাকের চালক ও চালকের সহকারীসহ পাঁচজন আহত হয়েছেন। তাঁদের পরিচয় জানা যায়নি। আজ বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার সোনাইছড়ি ইউনিয়নের কদমরসুল এলাকায় মেসার্স চট্টলা সিএনজি নামক ফিলিং স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে।১২ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় বাসচাপায় আবুল কালাম আজাদ (৫৫) নামে ইউনিয়ন বিএনপির এক নেতা নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকালে সিরাজগঞ্জ-বগুড়া মহাসড়কের হাটিকুমরুল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আবুল কালাম আজাদ চকমনোহারপুর গ্রামের আসাদ উদ্দিনের ছেলে এবং রায়গঞ্জ উপজেলার নলকা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি ছিলেন।২৬ মিনিট আগে
কক্সবাজার সদরে এক নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় তিন আসামিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন। একই সঙ্গে তাদের ১০ লাখ টাকা করে অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। গতকাল মঙ্গলবার কক্সবাজার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারক এস এম জিল্লুর রহমান১ ঘণ্টা আগে