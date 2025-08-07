মিষ্টির দোকানে ছাই হামলা

রাণীনগর (নওগাঁ) প্রতিনিধি
নওগাঁর রাণীনগরে মিষ্টান্ন ভান্ডারের দরজা ভেঙে ঢুকে ছাই দিয়ে প্রায় ৩০ হাজার টাকার দই-মিষ্টিসহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী নষ্ট করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বুধবার রাতে উপজেলার আবাদপুকুর বাজারের চার মাথায় বিসমিল্লাহ মিষ্টান্ন ভান্ডারে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।
ভান্ডারের মালিক জিয়াদুল ইসলাম বলেন, ‘সারা দিন ব্যবসা শেষে রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ দোকানে তালা দিয়ে বাড়িতে চলে যাই। ভোররাতে এসে দেখি, দোকানের পেছনের দরজা ভেঙে দুর্বৃত্তরা দোকানে প্রবেশ করে রান্নার চুলা থেকে ছাই নিয়ে দোকানে থাকা দই, মিষ্টি ও অন্যান্য খাবার তৈরির সরঞ্জামাদিসহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রীতে ছিটিয়ে দিয়ে নষ্ট করেছে। এতে প্রায় ৩০ হাজার টাকার মতো ক্ষতি হয়েছে।’
জিয়াদুল আরও বলেন, ‘দোকানের ক্যাশবাক্স থেকে নগদ ৩ হাজার ৭০০ টাকা এবং দোকানের নতুন ও পুরোনো চুক্তিনামাপত্র চুরি করে নিয়ে গেছে। পূর্বশত্রুতার জেরে কেউ এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে। এ ঘটনায় আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেছি।’
এ বিষয়ে রাণীনগর থানার ডিউটি অফিসার এএসআই আব্দুল জব্বার বলেন, এ ঘটনায় জিয়াদুল হক একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। তদন্ত সাপেক্ষে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
