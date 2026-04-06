গণভোটের রায় বাস্তবায়নে গড়িমসি গভীর সংকট সৃষ্টি করতে পারে: শিশির মনির

গণভোটের রায় বাস্তবায়নে বিলম্ব বা গড়িমসি জাতীয় জীবনে গভীর সংকট সৃষ্টি করতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী শিশির মনির।
সোমবার (৬ এপ্রিল) সকালে রাজশাহী নগরের সাগরপাড়া এলাকার একটি রেস্তোরাঁয় ‘গণভোটের রায় বাস্তবায়নে গড়িমসি: জনআকাঙ্ক্ষা সংকটের পথে’ শীর্ষক সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন। সেমিনারের আয়োজন করে ইসলামী ছাত্রশিবিরের রাজশাহী মহানগর শাখা। এতে প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন শিশির মনির।
শিশির মনির বলেন, রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের রায়ই চূড়ান্ত ভিত্তি হওয়া উচিত। তিনি দ্রুত গণভোটের রায় বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, দীর্ঘসূত্রতা বা গড়িমসি দেশকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিতে পারে। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায়ের প্রতিফলন ঘটানো রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ও নৈতিক দায়িত্ব।
তিনি আরও বলেন, দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নানা প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে এবং এতে জনগণের প্রত্যাশা ও বাস্তবতার মধ্যে ফাঁক তৈরি হচ্ছে। এ অবস্থায় গণভোটের রায় বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।
সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন রাজশাহী মহানগর জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর।
উপস্থিত ছিলেন রাকসুর ভিপি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ, মহানগর ছাত্রশিবিরের সভাপতি ইমরান নাজির, দপ্তর সম্পাদক জহির রায়হান প্রমুখ।
