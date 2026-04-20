দখলমুক্তের দুই মাসের মধ্যে আবারও দোকানপাট-গাড়িতে দখল সেতুটি, জন চলাচলে দুর্ভোগ

রাজশাহীর দুর্গাপুর সদরে পদ্মার শাখা হোজা নদীর ওপর সেতুটির ফুটপাত দখলদারদের হাত থেকে উদ্ধারের দুই মাসের মধ্যে আবারও সেখানে ভ্রাম্যমাণ দোকানপাট ও গাড়ি পার্কিং শুরু হয়েছে অবৈধভাবে। এতে চরম ক্ষোভ দেখা দিয়েছে পথচারীদের মধ্যে।
এর আগে গত বছরের ১৬ এপ্রিল সেতুর ওপর সব ধরনের দোকানপাট ও পার্কিং অবৈধ বলে সাইনবোর্ড টানিয়ে দেয় প্রশাসন। এরপরও সরানো যায়নি অবৈধ দোকানপাট। পরে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে পথচারীদের চাপের মুখে উপজেলা প্রশাসন ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে সেতুটি দখল মুক্ত করেন। তবে সেই স্বস্তি স্থায়ী হয়নি।
গতকাল রোববার সকালে সরেজমিন হোজা নদীর সেতুর ওপর গিয়ে দেখা যায়, নদীর দুই পাশে সাইনবোর্ড টানানো আছে ঠিকই। কিন্তু সেই সাইনবোর্ডকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সেতুর ফুটপাতের ওপর চলছে সবজি, পেয়ারা, কলা, ডাব, ফল, শরবত ও ভাজাপোড়ার দোকান। সেতুর দুই পাশে কমপক্ষে ২০ থেকে ২৫টি ভ্রাম্যমাণ দোকান রয়েছে। সেগুলোতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলে কেনাবেচা। সঙ্গে তিন চাকার ভ্যানগাড়ি ও অটোরিকশার অস্থায়ী স্ট্যান্ড। এ অবস্থায় যাত্রী চলাচলের পথ সংকুচিত হয়ে গেছে। পথচারীরা নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারছে না।
ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, মাত্র দুই মাসের মাথায় সেতুটি আবার দখল হয়ে গেছে। আবারও সেতুটি পথচারীদের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দখলমুক্ত করতে স্থায়ী সমাধান চান তাঁরা।
সদর বাজারে সবজি বিক্রি করতে যাওয়া মোহাম্মাদ আলী নামের এক ব্যবসায়ী বলেন, অনেক কষ্ট করে দখলমুক্ত করা হলেও আবার দখলে একাকার হয়েছে সেতুটি। সেতুর দুই ধারে দোকানপাট হওয়ায় বাজারে প্রবেশ করতে ১৫ থেকে ২০ মিনিট সময় বেশি লাগে। এটা খুব বিরক্তকর। ভবিষ্যতে আর দখলমুক্ত হবে কি না, তা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।
সেতুর ওপর শরবত বিক্রেতা মিনারুল ইসলাম বলেন, ‘কিছুদিন প্রশাসনের চাপে সেতুর ওপর উঠতে পারিনি। এখন দেখছি সবাই আগের মতো ব্যবসা করছে। তাদের দেখে আমিও বসেছি। দুই পাশে থেকে লোকজন এসে সেতুর ওপর নামে। ফলে সেতুর ওপর কেনাবেচা ভালো হয়।’
রাইসুল নামের এক এসএসসি পরীক্ষার্থী বলেন, ‘সেতুর ওপরে ফুটপাত বসার কারণে উপজেলা মোড় থেকে জিয়া চত্বর মোড় পর্যন্ত ব্যাপক জ্যামের সৃষ্টি হয়। ফলে স্কুলের ক্লাসে যেতে দেরি হয়। কিছুদিন সেতুটি দখলমুক্ত ছিল। এখন আবার দখল হয়ে গেছে। প্রশাসনও নীরব রয়েছে। ফলে অফিসগামী লোকজন, শিক্ষার্থী ও কৃষকদের সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়তে হচ্ছে।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাশতুরা আমিনা বলেন, বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হবে।
সিলেটে হামে আক্রান্ত হয়ে সাজু নামে দুই বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকাল ৯টার দিকে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (পিআইসিইউ) তার মৃত্যু হয়।৩১ মিনিট আগে
সিলেটে মাসব্যাপী হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির বলেছেন, সিলেটের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে যে অসন্তোষ রয়েছে, তা দূর করতে সরকার কাজ করছে। সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে সিলেটে শিগগিরই ২৫০ শয্যার একটি হাসপাতাল চালু করা হবে।৩২ মিনিট আগে
দিনাজপুর শহরের সুইহারি আশ্রমপাড়া এলাকায় বাড়ির দোতলায় আগুন লেগে এক দম্পতির মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার দিবাগত রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টার দিকে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারান তাঁরা।৩৬ মিনিট আগে
পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ বলেছেন, ‘শিশুদের জীবন রক্ষায় সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। হাম নিয়ে আমরা ব্লেইমগেম খেলতে চাই না।’ আজ সোমবার সকালে পঞ্চগড় সদর উপজেলার শিংপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে শিশুদের হাম রুবেলা টিকাদান কার্যক্রমের উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন।১ ঘণ্টা আগে