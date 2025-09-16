রাকসু নির্বাচনে ২ হাজার পুলিশ সদস্য মোতায়েন থাকবে: আরএমপি কমিশনার

রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে ২ হাজার পুলিশ সদস্য মোতায়েন থাকবেন বলে জানিয়েছেন রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ (আরএমপি) কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান। আজ মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ তথ্য জানান তিনি।
আরএমপি কমিশনার বলেন, ‘এখন পর্যন্ত এখানে আমাদের গোয়েন্দা দল কাজ করতেছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা যেহেতু অনেক বড় এবং বিভিন্ন প্রবেশপথ রয়েছে, সেহেতু আমরা কেন্দ্রভিত্তিক একটা বলয় তৈরি করব। আর তা নির্বাচনের আগের দিন থেকে কার্যকর হবে।’ তিনি বলেন, ‘নির্বাচন ঘিরে কোন জায়গায় কী ধরনের নিরাপত্তা লাগবে, তা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা সে অনুযায়ী পরিকল্পনা সাজাব।’
পটুয়াখালীর কুয়াকাটাসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের গঙ্গামতি এলাকার কাউয়ারচর থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে খবর পেয়ে নৌ পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে। অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির আনুমানিক বয়স ৪০ বছর। তাঁর পরনে জলপাই রঙের হাফপ্যান্ট ছিল।
১৬ বছর বয়সে রেহেনা বেগম ঝিনাইদহ থেকে ঢাকায় এসে নিখোঁজ হন, তখন সাল ছিল ১৯৮৬। এর পর থেকে তিনি পাকিস্তানের পাঞ্জাবে আছেন। তবে তাঁর পাকিস্তান যাওয়ার কোনো তথ্য জানা যায়নি। বর্তমানে তাঁর বয়স ৫৫, তিন ছেলে ও দুই মেয়ের জননী।
ময়মনসিংহের নান্দাইলে বিলে ঘাস কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে মো. জামাল মিয়া (৩৫) নামের এক কৃষক মারা গেছেন। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বেলা ২টার দিকে উপজেলার চরবেতাগৈর ইউনিয়নের চরলক্ষ্মীদিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত জামাল উদ্দিন ওই এলাকার শিরু মিয়ার ছেলে।
যশোরের মনিরামপুরের সম্মিলনী ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক হাফিজুর রহমান নিজের বিচারের দাবিতে ব্যানার ঝুলিয়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে কলেজের ফটকে এ কর্মসূচি পালন করেন তিনি। খবর পেয়ে আধা ঘণ্টা পর কলেজের অধ্যক্ষ ড. শফিকুল ইসলাম ওই শিক্ষকের কর্মসূচি ভাঙিয়ে তাঁকে অফিসকক্ষে