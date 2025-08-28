ভুট্টা খেতে পড়ে ছিল বৃদ্ধার লাশ, যুবক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীর পুঠিয়ায় সুরজু বেগম (৬০) নামের এক বৃদ্ধাকে খুনের অভিযোগে মো. ফিরোজ (২৫) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ফিরোজের বাড়ি উপজেলার উজালপুর গ্রামে। নিহত বৃদ্ধাও একই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। গত ২৬ মে বিকেলে এলাকার একটি ভুট্টা খেতে তাঁর লাশ পাওয়া যায়।
এ নিয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। সেই মামলায় ফিরোজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকেলে ঢাকার সাভারের কলমা এলাকায় যৌথভাবে এই অভিযান চালায় র্যাব-৫-এর রাজশাহী সিপিএসসি, র্যাব-৪-এর সিপিসি-২ সাভার ক্যাম্পের একটি দল। আজ বৃহস্পতিবার র্যাব-৫-এর এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
র্যাব জানায়, গত ২৬ মে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ছাগল আনতে উজালপুর বিলে যান সুরজু বেগম। কিন্তু তিনি আর ফিরে আসেননি। পরে রাত ৮টার দিকে গ্রামের একটি ভুট্টা খেতে ওড়না দিয়ে মুখ ও গলা প্যাঁচানো অবস্থায় তাঁর লাশ পাওয়া যায়।
হত্যাকাণ্ডের পর থেকে র্যাব ছায়াতদন্ত শুরু করে এবং গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করে। এর ধারাবাহিকতায় ফিরোজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ফিরোজকে পুঠিয়া থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে র্যাব।
রাজশাহীর পুঠিয়ায় সুরজু বেগম (৬০) নামের এক বৃদ্ধাকে খুনের অভিযোগে মো. ফিরোজ (২৫) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ফিরোজের বাড়ি উপজেলার উজালপুর গ্রামে। নিহত বৃদ্ধাও একই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। গত ২৬ মে বিকেলে এলাকার একটি ভুট্টা খেতে তাঁর লাশ পাওয়া যায়।
এ নিয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। সেই মামলায় ফিরোজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকেলে ঢাকার সাভারের কলমা এলাকায় যৌথভাবে এই অভিযান চালায় র্যাব-৫-এর রাজশাহী সিপিএসসি, র্যাব-৪-এর সিপিসি-২ সাভার ক্যাম্পের একটি দল। আজ বৃহস্পতিবার র্যাব-৫-এর এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
র্যাব জানায়, গত ২৬ মে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ছাগল আনতে উজালপুর বিলে যান সুরজু বেগম। কিন্তু তিনি আর ফিরে আসেননি। পরে রাত ৮টার দিকে গ্রামের একটি ভুট্টা খেতে ওড়না দিয়ে মুখ ও গলা প্যাঁচানো অবস্থায় তাঁর লাশ পাওয়া যায়।
হত্যাকাণ্ডের পর থেকে র্যাব ছায়াতদন্ত শুরু করে এবং গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করে। এর ধারাবাহিকতায় ফিরোজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ফিরোজকে পুঠিয়া থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে র্যাব।
নাসিক প্রশাসক কামরুজ্জামান বলেন, ‘নগরবাসীর জীবনমান উন্নয়ন এবং পরিকল্পিত শহর গঠনের জন্য এই বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। বাজেটে সড়ক ও ড্রেন নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, জলাবদ্ধতা নিরসন, সড়কবাতির উন্নয়ন ও কমিউনিটি৫ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ফ্রিজের কম্প্রেসর বিস্ফোরণে দগ্ধদের মধ্যে আরও একজন মারা গেছেন। টানা পাঁচ দিন মৃত্যুর মুখোমুখি থেকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় না ফেরার দেশে চলে গেল হাসান গাজীর চার বছর বয়সী শিশুকন্যা জান্নাত। এ নিয়ে এ ঘটনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চারজনে। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বেলা ১টায় জাতীয়..১২ মিনিট আগে
কক্সবাজার বিমানবন্দর থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনা করা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। তিনি বলেন, প্রথমে একটি ফ্লাইট চালু করা হবে। পরবর্তী সময়ে আরও ফ্লাইট যুক্ত করা হবে। আজ দুপুরে কক্সবাজার বিমানবন্দরের...২৮ মিনিট আগে
নওগাঁর রাণীনগরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির দেড় হাজার কেজি চাল অবৈধভাবে মজুতের অভিযোগে ৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাণীনগর থানায় উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক আনিছুর রহমান মামলাটি করেন।৩০ মিনিট আগে