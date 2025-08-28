Ajker Patrika
ভুট্টা খেতে পড়ে ছিল বৃদ্ধার লাশ, যুবক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
গ্রেপ্তার মো. ফিরোজ। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীর পুঠিয়ায় সুরজু বেগম (৬০) নামের এক বৃদ্ধাকে খুনের অভিযোগে মো. ফিরোজ (২৫) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ফিরোজের বাড়ি উপজেলার উজালপুর গ্রামে। নিহত বৃদ্ধাও একই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। গত ২৬ মে বিকেলে এলাকার একটি ভুট্টা খেতে তাঁর লাশ পাওয়া যায়।

এ নিয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। সেই মামলায় ফিরোজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকেলে ঢাকার সাভারের কলমা এলাকায় যৌথভাবে এই অভিযান চালায় র‍্যাব-৫-এর রাজশাহী সিপিএসসি, র‍্যাব-৪-এর সিপিসি-২ সাভার ক্যাম্পের একটি দল। আজ বৃহস্পতিবার র‍্যাব-৫-এর এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

র‍্যাব জানায়, গত ২৬ মে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ছাগল আনতে উজালপুর বিলে যান সুরজু বেগম। কিন্তু তিনি আর ফিরে আসেননি। পরে রাত ৮টার দিকে গ্রামের একটি ভুট্টা খেতে ওড়না দিয়ে মুখ ও গলা প্যাঁচানো অবস্থায় তাঁর লাশ পাওয়া যায়।

হত্যাকাণ্ডের পর থেকে র‍্যাব ছায়াতদন্ত শুরু করে এবং গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করে। এর ধারাবাহিকতায় ফিরোজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ফিরোজকে পুঠিয়া থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে র‍্যাব।

রাজশাহী জেলাপুঠিয়ার‍্যাবগ্রেপ্তারঅভিযোগরাজশাহী বিভাগ
