বিদ্যুতের খুঁটি ও গাছে ফেস্টুন ঝোলানোয় প্রার্থীকে আদালতে তলব

বিদ্যুতের খুঁটি ও গাছে ফেস্টুন সাঁটানোর কারণে রাজশাহী-৫ (পুঠিয়া-দুর্গাপুর) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও বহিষ্কৃত বিএনপি নেতা ইসফা খায়রুল হক শিমুলকে আদালতে তলব করা হয়েছে। এ আসনের নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির পক্ষে সিভিল জজ মো. মামুন রোববার (২৫ জানুয়ারি) এই প্রার্থীর কাছে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠান। এই নোটিশে এ বিষয়ে ব্যাখা দেওয়ার জন্য প্রার্থীকে তাঁর আদালতে সশরীরে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
নোটিশে বলা হয়েছে, নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি সরেজমিন দেখতে পেয়েছে যে ইসফা খায়রুল হক শিমুল নির্বাচনী প্রচারণার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুতের খুঁটি ও গাছে ফেস্টুন সাঁটিয়েছেন। নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি বিধি মোতাবেক এ বিষয়ে স্ব-উদ্যোগে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।
সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা অনুযায়ী নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত কোনো দালান, দেয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি; সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনা এবং কোনো যানবাহনে লিফলেট ও ফেস্টুন সাঁটাতে পারবেন না।
তাই এটি নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম। এ অভিযোগে কেন তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশন বরাবর প্রতিবেদন পাঠানোসহ শাস্তি আরোপের সুপারিশ করা হবে না তা সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বেলা ২টায় সিনিয়র সিভিল জজ আদালত, তানোরের কার্যালয়ে সশরীরে হাজির হয়ে জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।
রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলায় একটি সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যুর পর পুলিশের এক উপপরিদর্শককে (এসআই) কান ধরিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখার ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনার জন্য দায়ী গাড়ির চালককে পালিয়ে যেতে সহযোগিতার অভিযোগে পুলিশকে অবরুদ্ধ করে উত্তেজিত জনতা।১১ মিনিট আগে
রোববার বিকেল ৪টার দিকে হাসিন এন্টারপ্রাইজের কর্মী এস এম হাবিবুর রহমান ও মো. সোহরাব দুটি ব্যাগে মোট ২৪ লাখ ৫৯ হাজার ৫০০ টাকা নিয়ে মোটরসাইকেলে ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের চান্দনা চৌরাস্তা শাখায় জমা দিতে যাচ্ছিলেন।১ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ীতে দেশীয় অস্ত্র, গাঁজাসহ সম্রাট হালদার (৩৫) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী। তিনি ওই এলাকার শীর্ষ সন্ত্রাসী ও মাদক কারবারি বলে জানিয়েছে সেনাবাহিনী। রোববার (২৫ জানুয়ারি) দিবাগত রাতে টঙ্গিবাড়ী উপজেলার দীঘিরপাড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।২ ঘণ্টা আগে
রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে জেলা শহরের পৌর এলাকার মেনিপাড়া এলাকায় ১১ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের যৌথ প্রচার মিছিল চলাকালে বিপরীত দিক থেকে বিএনপি প্রার্থী হারুনুর রশীদের গাড়ি আসে। গাড়িটি নির্বিঘ্নে পার করে দেওয়ার জন্য মিছিল নিয়ন্ত্রণ করছিলেন পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াত সভাপতি আজিজুল হক নুর।২ ঘণ্টা আগে