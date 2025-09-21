রাবিতে আন্দোলনরত এক শিক্ষার্থী অসুস্থ

রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) পোষ্য কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে আন্দোলনে নেমেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এতে আন্দোলনরত সমাজকর্ম বিভাগের শিক্ষার্থী আরিফ আলভী আজ শনিবার রাতে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় কয়েকজন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান।
এ বিষয়ে জানতে রাবি চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রধান চিকিৎসক মাফরুহা সিদ্দিকা লিপিকে ফোন দিলে তিনি রিসিভ করেননি।
এর আগে পোষ্য কোটা পুনর্বহালের সিদ্ধান্তের পর বিকেল থেকে আমরণ অনশনে বসেন ৯ জন শিক্ষার্থী। তাঁদের মধ্যে আরিফ আলভীকেও অনশন করতে দেখা যায়। অনশন চলাকালীন বিকেলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে স্যালাইন দেওয়া হয়।
বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মাইন উদ্দিন, প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবুরসহ কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে শিক্ষার্থীদের।
এ ঘটনায় শিক্ষকদের ওপর আক্রমণের শাস্তির দাবি জানিয়ে আগামীকাল পূর্ণ দিবস কর্মবিরতির ঘোষণা দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) পোষ্য কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে আন্দোলনে নেমেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এতে আন্দোলনরত সমাজকর্ম বিভাগের শিক্ষার্থী আরিফ আলভী আজ শনিবার রাতে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় কয়েকজন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান।
এ বিষয়ে জানতে রাবি চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রধান চিকিৎসক মাফরুহা সিদ্দিকা লিপিকে ফোন দিলে তিনি রিসিভ করেননি।
এর আগে পোষ্য কোটা পুনর্বহালের সিদ্ধান্তের পর বিকেল থেকে আমরণ অনশনে বসেন ৯ জন শিক্ষার্থী। তাঁদের মধ্যে আরিফ আলভীকেও অনশন করতে দেখা যায়। অনশন চলাকালীন বিকেলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে স্যালাইন দেওয়া হয়।
বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মাইন উদ্দিন, প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবুরসহ কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে শিক্ষার্থীদের।
এ ঘটনায় শিক্ষকদের ওপর আক্রমণের শাস্তির দাবি জানিয়ে আগামীকাল পূর্ণ দিবস কর্মবিরতির ঘোষণা দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ-উপাচার্যসহ অন্য শিক্ষকদের ‘লাঞ্ছিত’ করার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়েছে। শনিবার রাত পৌনে ১০টার দিকে সিনেট ভবনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল আলিম এ ঘোষণা দেন।১ ঘণ্টা আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) পোষ্যকোটা বাতিলের দাবিতে উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও করে বিক্ষোভ করছেন শিক্ষার্থীরা। আজ রাত সাড়ে ১০ টার দিকে মেয়েরা হল থেকে মিছিল নিয়ে বেড়িয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগ দেন।১ ঘণ্টা আগে
দেড় দশকে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, তা আগামী ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার করা কঠিন বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা। তিনি বলেছেন, ‘বিগত দেড় দশকে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, তা আগামী ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার করা কঠিন।’২ ঘণ্টা আগে
ভোলার বোরহানউদ্দিনে ছেলেকে বাঁচাতে তেঁতুলিয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়ে জেসমিন খানম (৪০) নামের এক নারী নিখোঁজ হয়েছেন। আজ শনিবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে