রাবিতে আন্দোলনরত এক শিক্ষার্থী অসুস্থ

রাবি প্রতিনিধি  
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) পোষ্য কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে আন্দোলনে নেমেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এতে আন্দোলনরত সমাজকর্ম বিভাগের শিক্ষার্থী আরিফ আলভী আজ শনিবার রাতে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় কয়েকজন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান।

এ বিষয়ে জানতে রাবি চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রধান চিকিৎসক মাফরুহা সিদ্দিকা লিপিকে ফোন দিলে তিনি রিসিভ করেননি।

এর আগে পোষ্য কোটা পুনর্বহালের সিদ্ধান্তের পর বিকেল থেকে আমরণ অনশনে বসেন ৯ জন শিক্ষার্থী। তাঁদের মধ্যে আরিফ আলভীকেও অনশন করতে দেখা যায়। অনশন চলাকালীন বিকেলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে স্যালাইন দেওয়া হয়।

বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মাইন উদ্দিন, প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবুরসহ কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে শিক্ষার্থীদের।

এ ঘটনায় শিক্ষকদের ওপর আক্রমণের শাস্তির দাবি জানিয়ে আগামীকাল পূর্ণ দিবস কর্মবিরতির ঘোষণা দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাশিক্ষার্থীরাবিরাজশাহী বিভাগরাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
