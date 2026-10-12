বাড়িতে একা থাকতেন বিধবা, ঘর থেকে অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

রাজশাহীতে একটি বাড়ি থেকে বেলী রাণী (৭০) নামের এক বৃদ্ধার অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাঁকে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করছে পুলিশ। এ নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বাড়ির গৃহকর্মীসহ তিনজনকে থানায় নেওয়া হয়েছে।
গতকাল রোববার রাত পৌনে ১২টার দিকে নগরের বোয়ালিয়া থানার কেদুর মোড় এলাকার ‘বেলী ভিলা’ নামের দুইতলা বাড়ির দোতলার একটি কক্ষ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। তাঁর স্বামী মৃত ফখরুদ্দীন। তাঁদের চার সন্তান। এক মেয়ে ও দুই ছেলে বিদেশে থাকেন। অপর ছেলে ঢাকায় থাকেন। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে বেলী ওই বাড়িতে একাই থাকতেন।
স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বেলী রাণী ওই বাড়ির দোতলায় থাকতেন। নিচতলায় থাকতেন ভাড়াটেরা। দুই থেকে তিন দিন ধরে তাঁকে বাড়ির বাইরে দেখা যায়নি। রোববার রাতে প্রতিবেশীরা খোঁজ নিতে গিয়ে ঘর থেকে দুর্গন্ধ পান। পরে তাঁরা পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ গিয়ে দরজা ভেঙে ঘরের ভেতর থেকে মরদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।
ওই বাড়ির ভাড়াটে মো. মারুফ বলেন, গত শুক্রবার বৃদ্ধাকে শেষবার দেখা গেছে। এরপর থেকে তাঁর ঘরের দরজা তালাবদ্ধ ছিল। তাঁদের ধারণা ছিল, তিনি কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে গেছেন।
বোয়ালিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাছুমা মুস্তারী বলেন, ওই নারীর শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি হত্যাকাণ্ড। তাঁকে দুই থেকে তিন দিন আগে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে থানায় নেওয়া হয়েছে।
ওসি জানান, এ ঘটনায় মামলা হবে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে তদন্ত চলছে বলেও জানান ওসি।
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