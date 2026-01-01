নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় তরুণকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় এক তরুণকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। আজ বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সকালে ফতুল্লার পশ্চিম দেওভোগ নাগবাড়ি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত রায়হান খান (২৫) চাঁদপুরের বহারিয়া বাজার এলাকার প্রয়াত বিল্লাল খানের ছেলে।
ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মান্নান জানান, রায়হান পশ্চিম দেওভোগের তাঁতীপাড়া এলাকায় পরিবারের সঙ্গে ভাড়া বাসায় থাকতেন। তিনি এলাকার ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালাদের কাছে চাঁদাবাজি করতেন বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। আজ সকালেও একটি গ্যারেজের মালিকের কাছ থেকে তিনি ৫ হাজার টাকা দাবি করেন। বিষয়টি নিয়ে তর্কাতর্কির এক পর্যায়ে লোকজন তাকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করে।
ওসি আব্দুল মান্নান আজকের পত্রিকাকে বলেন, খবর পেয়ে নাগবাড়ি এলাকার তিন রাস্তার মোড় থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহতের ‘মুখে ও শরীরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন’ পাওয়া গেছে।
এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ‘পুরোনো দ্বন্দ্ব’ কাজ করেছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, এ ঘটনায় মামলা দায়েরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।
ওসি মান্নান আরো বলেন, নিহতের বিরুদ্ধে হত্যাসহ তিনটি মামলা রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে মাদক ব্যবসা ও ছিনতাইয়ের অভিযোগও রয়েছে।
