Ajker Patrika

নাটোরে আদালত প্রাঙ্গণে দুপক্ষের সংঘর্ষ, আটক ৩

নাটোর প্রতিনিধি 
নাটোরে আদালত প্রাঙ্গণে দুপক্ষের সংঘর্ষ, আটক ৩
প্রতীকী ছবি

নাটোর আদালত প্রাঙ্গণে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। জমি নিয়ে বিরোধজনিত মামলার জেরে আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বেলা আড়াইটার দিকে আদালত চত্বরে এ সংঘর্ষ হয়।

এ ঘটনায় পুলিশ তিনজনকে আটক করেছে। আটক ব্যক্তিরা হলেন মামলার বাদীপক্ষের লোক নাটোর সদর উপজেলার গৌরীপুর (হয়বতপুর) এলাকার মো. মিজানুর রহমানের ছেলে মো. মৃদুল (৩৮) ও শহরের কান্দিভিটা এলাকার মৃত বাদশা খানের ছেলে মো. জনি খান (২৪)। বিবাদীপক্ষের মধ্যে রয়েছেন লালপুর উপজেলার রামানন্দপুর এলাকার মো. লোকমান সরকারের ছেলে মো. রানা (৪০)।

জানা গেছে, নাটোর পৌরসভার কান্দিভিটুয়া এলাকার জামিলুর রহমানের সাড়ে ১২ বিঘা জমি লালপুরে অবস্থিত। এই জমির ভোগদখল নিয়ে রামানন্দপুরের আশরাফুল ইসলামের সঙ্গে বিরোধ চলে আসছিল। বিষয়টি মামলা পর্যন্ত গড়ায়। আজ সকালে নাটোরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে শুনানিতে অংশ নিতে বাদী ও বিবাদী—উভয় পক্ষের লোকজন আসেন। দুপুরে শুনানি শেষে বাড়ি ফেরার পথে আদালত প্রাঙ্গণে দুপক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে উভয় পক্ষের ৮-১০ জন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন এবং পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ সময় তিনজনকে আটক করা হয়।

নাটোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. ইফতেখায়ের আলম জানান, আজ এডিএম কোর্টে শুনানি শেষে আদালত চত্বরের বাইরে উভয় পক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতে তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে তিনজনকে আটক করা হয়েছে।

বিষয়:

নাটোরসংঘর্ষরাজশাহী বিভাগআদালতনাটোর সদরজেলার খবর
এলাকার খবর
