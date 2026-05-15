রেশমশিল্প পুনরুদ্ধারে ব্র্যাকের অংশগ্রহণ চান ভূমিমন্ত্রী

রাজশাহীর রেশমশিল্পের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাককে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন ভূমিমন্ত্রী মিজানুর রহমান মিনু। আজ শুক্রবার রাজশাহীতে ব্র্যাকের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই আহ্বান জানান।
মিজানুর রহমান মিনু বলেন, ‘রাজশাহীর পাটের ঐতিহ্য কিছুটা টিকে থাকলেও রেশমশিল্প ক্রমেই বিলুপ্তির পথে। এই শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে ব্র্যাকের মতো বড় উন্নয়ন সংস্থার অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতা কাজে লাগানো প্রয়োজন। ব্র্যাকের বিস্তৃত কার্যক্রম ও সামাজিক উন্নয়নমূলক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে রাজশাহীর ঐতিহ্যবাহী রেশমশিল্পকে পুনরায় ঘুরে দাঁড় করানো সম্ভব।’
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ২০২৫ সালে রাজশাহী বিভাগে ২০ হাজার ৭৫২ অতিদরিদ্র পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৮ হাজার ৭০৩টি পরিবার দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। জলবায়ু সহনশীলতা কার্যক্রমে সহায়তা পেয়েছেন ১১ হাজার ৪৫১ এবং ১ হাজার ৫৬৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ব্র্যাকের সহায়তা পেয়েছেন।
এ ছাড়া স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস পরীক্ষা, গর্ভবতী নারীদের প্রসবপূর্ব সেবা, নিরাপদ প্রসব, চক্ষু পরীক্ষা, ছানি অপারেশনসহ বিভিন্ন সেবা দোওয়া হয়েছে। শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং নারী-পুরুষের সম-অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনার কথাও অনুষ্ঠানে জানানো হয়।
এ সময় রাজশাহী-৩ আসনের সংসদ সদস্য শফিকুল হক মিলন, ব্র্যাকের ঊর্ধ্বতন পরিচালক কে এ এম মোর্শেদ, রাজশাহী রেঞ্জের পুলিশের ডিআইজি মো. শাহজাহান, রাবির উপ-উপাচার্য ফরিদ উদ্দীন খান, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার রেজাউল আলম সরকার, মহানগর পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ ফয়েজুল কবির, জেলা প্রশাসক কাজী শহিদুল ইসলাম, রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোহাম্মদ জাওয়াদুল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
বরিশালের আগৈলঝাড়ায় এক আওয়ামী লীগ নেতা ও তাঁর ইউপি সদস্য স্ত্রীকে জিম্মি করে চাহিদামতো টাকা না দেওয়ায় তিনটি খালি স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর রাখার অভিযোগ উঠেছে বিএনপির এক নেতার বিরুদ্ধে। ভয়ে ওই দম্পতি স্ট্যাম্প উদ্ধারের জন্য থানায় লিখিত অভিযোগ দিতে পারেননি। গত বুধবার এ ঘটনা ঘটে।৮ মিনিট আগে
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন শাওন বিন রহমান জানান, রাকিবের শরীরের ৩৬ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল। বর্তমানে রাকিবের যমজ ভাই সাকিব ১৭ শতাংশ, মেহেদী ১৮ শতাংশ দগ্ধ নিয়ে ভর্তি আছে। তাদের শ্বাসনালিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।১৩ মিনিট আগে
প্রায় ৫৩ হাজার একর সংরক্ষিত বনভূমি রয়েছে মৌলভীবাজারে। এই বনভূমিতে শত শত বছর ধরে বসবাস করছেন হাজারো ভিলেজার (বনের বাসিন্দা)। তাঁদের অনেকেই বনের সংরক্ষিত এলাকায় অবৈধভাবে পাকা ঘর তৈরি করছেন।২৭ মিনিট আগে
নিয়ামতপুরে ধারের ১০০ টাকার জন্য সুনীল পাহান (৪০) নামের এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার উপজেলার ডাহুকা কাকশা আদিবাসী পল্লিতে এই ঘটনা ঘটে।৩০ মিনিট আগে