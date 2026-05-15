রাজশাহী

রেশমশিল্প পুনরুদ্ধারে ব্র্যাকের অংশগ্রহণ চান ভূমিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীতে ব্র্যাকের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনা অনুষ্ঠানে ভূমিমন্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীর রেশমশিল্পের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাককে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন ভূমিমন্ত্রী মিজানুর রহমান মিনু। আজ শুক্রবার রাজশাহীতে ব্র্যাকের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই আহ্বান জানান।

মিজানুর রহমান মিনু বলেন, ‘রাজশাহীর পাটের ঐতিহ্য কিছুটা টিকে থাকলেও রেশমশিল্প ক্রমেই বিলুপ্তির পথে। এই শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে ব্র্যাকের মতো বড় উন্নয়ন সংস্থার অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতা কাজে লাগানো প্রয়োজন। ব্র্যাকের বিস্তৃত কার্যক্রম ও সামাজিক উন্নয়নমূলক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে রাজশাহীর ঐতিহ্যবাহী রেশমশিল্পকে পুনরায় ঘুরে দাঁড় করানো সম্ভব।’

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ২০২৫ সালে রাজশাহী বিভাগে ২০ হাজার ৭৫২ অতিদরিদ্র পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৮ হাজার ৭০৩টি পরিবার দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। জলবায়ু সহনশীলতা কার্যক্রমে সহায়তা পেয়েছেন ১১ হাজার ৪৫১ এবং ১ হাজার ৫৬৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ব্র্যাকের সহায়তা পেয়েছেন।

এ ছাড়া স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস পরীক্ষা, গর্ভবতী নারীদের প্রসবপূর্ব সেবা, নিরাপদ প্রসব, চক্ষু পরীক্ষা, ছানি অপারেশনসহ বিভিন্ন সেবা দোওয়া হয়েছে। শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং নারী-পুরুষের সম-অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনার কথাও অনুষ্ঠানে জানানো হয়।

এ সময় রাজশাহী-৩ আসনের সংসদ সদস্য শফিকুল হক মিলন, ব্র্যাকের ঊর্ধ্বতন পরিচালক কে এ এম মোর্শেদ, রাজশাহী রেঞ্জের পুলিশের ডিআইজি মো. শাহজাহান, রাবির উপ-উপাচার্য ফরিদ উদ্দীন খান, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার রেজাউল আলম সরকার, মহানগর পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ ফয়েজুল কবির, জেলা প্রশাসক কাজী শহিদুল ইসলাম, রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোহাম্মদ জাওয়াদুল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

