রাবিতে ৭২ ব্যাচের নবীনবরণ ১৩ অক্টোবর

রাবি প্রতিনিধি  
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক। ছবি: সংগৃহীত
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে অনার্স প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ ১৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। আজ সোমবার (৬ অক্টোবর) বিকেলে জনসংযোগ দপ্তর থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের অনার্স প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ ১৩ অক্টোবর সকাল ১০টায় কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ্ হাসান নকীব।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিরাজশাহী জেলারাজশাহী বিভাগরাজশাহীজেলার খবররাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
