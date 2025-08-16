Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অনশনে থাকা দুই শিক্ষার্থী অসুস্থ

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি 
শিক্ষার্থীদের অনশন। ছবি: আজকের পত্রিকা
শিক্ষার্থীদের অনশন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (ডিপিপি) আগামী একনেক সভায় অনুমোদনের দাবিতে অনশন করছেন শিক্ষার্থীরা। অনশনে অংশ নেওয়া দুই শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

অসুস্থ শিক্ষার্থীরা হলেন অর্থনীতি বিভাগের হাসান ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের মুইজ।

শনিবার রাত সাড়ে ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক রিলেশন অফিসার (জনসংযোগ দপ্তর) মো. শাহ্ আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের মাস্টার্স শিক্ষার্থী জাকারিয়া জিহাদ বলেন, ‘আমাদের যৌক্তিক দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই গণ-অনশন অব্যাহত থাকবে।’

এর আগে শনিবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা পৃথকভাবে গণ-অনশন ও প্রতীকী অনশন পালন করেন। এতে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতারা সংহতি জানান।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থীসিরাজগঞ্জরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

হোলি আর্টিজানের ঘটনায় ‘জঙ্গি সন্দেহে’ আটক ছিলেন অনিন্দ্য, রাজশাহীর সাবেক মেয়র লিটনের চাচাতো ভাই তিনি

‘তেলের ক্রেতা’ হিসেবে ভারতকে আর পাবে না রাশিয়া, জানালেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান: ভারতীয় দুই কোম্পানির ব্যাংক গ্যারান্টি প্রত্যাহার করল বাংলাদেশ

মহিলা মাদ্রাসা থেকে দুই শিশু শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

তিন বছর পর ভারত সফরে আসছেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী

তিন বছর পর ভারত সফরে আসছেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

সম্পর্কিত

হাজারীবাগে প্রথম নারী বাংলাদেশ বুক অলিম্পিয়াড

হাজারীবাগে প্রথম নারী বাংলাদেশ বুক অলিম্পিয়াড

কক্সবাজারে এসে অসুস্থ উপদেষ্টা ফারুকী, এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ফিরলেন ঢাকায়

কক্সবাজারে এসে অসুস্থ উপদেষ্টা ফারুকী, এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ফিরলেন ঢাকায়

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অনশনে থাকা দুই শিক্ষার্থী অসুস্থ

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অনশনে থাকা দুই শিক্ষার্থী অসুস্থ

গঙ্গাচড়ায় ২ শিশুকে হত্যা মামলার আসামি গ্রেপ্তার

গঙ্গাচড়ায় ২ শিশুকে হত্যা মামলার আসামি গ্রেপ্তার