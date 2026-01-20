Ajker Patrika

মাগুরায় মাছের কাঁটা গলায় আটকে শিশুর মৃত্যু

মহম্মদপুর (মাগুরা) প্রতিনিধি 
মাগুরায় মাছের কাঁটা গলায় আটকে শিশুর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

পাঙাশ মাছ খাওয়াই যেন কাল হয়ে দাঁড়াল দেড় বছরের শিশু সিয়ামের। মাছের কাঁটা গলায় আটকে সোমবার রাতে মারা গেছে শিশু সিয়াম। ঘটনাটি ঘটেছে মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলার পলাশবাড়ীয়া ইউনিয়নের যশোবন্তপুর গ্রামে। নিহত সিয়াম ওই গ্রামের উত্তরপাড়ার বাসিন্দা আমিনুর ব্যাপারীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রান্না করা পাঙাশ মাছের তরকারি ঘরে রাখা ছিল। পরিবারের অজান্তেই শিশু সিয়াম ঘরে ঢুকে সেই মাছ খেয়ে ফেলে। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে মহম্মদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। পরবর্তী সময় সেখান থেকেও উন্নতি না হওয়ায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে শিশুটির মৃত্যু হয়। চিকিৎসকেরা জানান, হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তার মৃত্যু ঘটে।

মহম্মদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও ডা. আসাদুর রহমান বলেন, ‘প্রথমে শিশুটিকে মহম্মদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনা হলে দ্রুত ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। পরে জানতে পেরেছি শিশুটি মারা গেছে।’

স্বজনেরা জানান, শিশু সিয়ামের মৃত্যুতে পরিবারসহ পুরো এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। আহাজারি করছেন শিশুটির মা। কাঁদছেন স্বজন ও প্রতিবেশীরা।

বিষয়:

মাগুরাখুলনা বিভাগঢাকাজেলার খবরশিশু
