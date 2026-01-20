Ajker Patrika

বাগেরহাটে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করলেন মামুনুল হক

বাগেরহাট প্রতিনিধি
মামুনুল হক। ছবি: সংগৃহীত

বাগেরহাটে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক তাঁর প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন। আজ মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনে তিনি তাঁর প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন। এ ছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এম এ সালামসহ আরও চারজন তাঁদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন। রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক গোলাম মোহাম্মদ বাতেন এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।

বাগেরহাট-১ আসন থেকে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের (রিকশা মার্কা) আমির মাওলানা মামুনুল হক মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন। এই আসনে বিএনপির প্রার্থী হয়েছেন কোপিল কৃষ্ণ মণ্ডল। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে রয়েছেন জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও বাগেরহাট-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এম এ এইচ সেলিম এবং জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মো. মাসুদ রানা। ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে জামায়াতের মাওলানা মশিউর রহমান খান নির্বাচন করছেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থী আবু সবুর শেখ, এবি পার্টি মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, জাতীয় পার্টি-জেপির স ম গোলাম সরোয়ার, মুসলিম লীগের এমডি শামসুল হক রয়েছেন।

বাগেরহাট-২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এম এ সালাম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের (রিকশা মার্কা) মাওলানা রমিজ উদ্দিন, খেলাফত মজলিসের (দেয়াল ঘড়ি) বালী নাসের ইকবাল মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন। এই আসনে বিএনপির প্রার্থী ব্যারিস্টার শেখ মোহাম্মাদ জাকির হোসেন রয়েছেন। এই আসনেও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি বাগেরহাট-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এম এ এইচ সেলিম নির্বাচন করছেন। অন্যদিকে ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে জামায়াতের শেখ মঞ্জুরুল হক রাহাদ একক প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করছেন। এ ছাড়া ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের অ্যাড. আতিয়ার রহমান এখানে নির্বাচন করছেন।

বাগেরহাট-৩ আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপির মোল্লা মো. রহমাতুল্লাহ ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের (রিকশা মার্কা) মো. জুলফিকার হোসেন তাঁদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন। এই আসনে বিএনপির প্রার্থী ড. শেখ ফরিদুল ইসলাম। এই আসনেও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি বাগেরহাট-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এম এ এইচ সেলিম নির্বাচন করছেন। অন্যদিকে ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন জামায়াতের অ্যাড. আব্দুল ওয়াদুদ। এ ছাড়া এখানে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জিল্লুর রহমান, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জেএসডির মো. হাবিবুর রহমান মাস্টার নির্বাচন করছেন।

বাগেরহাট-৪ আসনে কোনো প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করেননি। এই আসনে বিএনপির প্রার্থী সোমনাথ দে। তাঁর সঙ্গে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করছেন জেলা বিএনপির সদস্য কাজী খায়রুজ্জামান শিপন। অন্যদিকে ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে জামায়াতের অধ্যক্ষ আব্দুল আলিম রয়েছেন। এ ছাড়া এই আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ওমর ফারুক, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জেএসডির মো. আ. লতিফ খান, জাতীয় পার্টি-জেপির সাজন কুমার মিস্ত্রি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক গোলাম মোহাম্মদ বাতেন বলেন, মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ছয়জন প্রার্থী তাঁদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন। আগামীকাল বুধবার প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে।

