ঈদযাত্রায় দুর্ভোগ কমাতে পুলিশের ‘ভ্রাম্যমাণ ওয়ার্কশপ’

ঈদযাত্রায় অতীতের নানা ভোগান্তির অভিজ্ঞতা থেকে উত্তরণ পেতে ও জনগণের সেবা নিশ্চিত করতে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে সিরাজগঞ্জ জেলা পুলিশ। ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে হঠাৎ বিকল হয়ে পড়া যানবাহন দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা করতে চালু করেছে ‘ভ্রাম্যমাণ ওয়ার্কশপ’ সেবা। সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে পরিচালিত এই সেবার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে গাড়ি মেরামত করে আবার চলাচলের উপযোগী করে তোলা হচ্ছে।
আজ মঙ্গলবার রাতে সিরাজগঞ্জের পুলিশ সুপার (এসপি) মো. সাইফুল ইসলাম সানতু গণমাধ্যমকে জানান, উত্তরাঞ্চলে যাতায়াতকারী যানবাহনের চলাচল নিরবচ্ছিন্ন রাখতে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে চারটি ভ্রাম্যমাণ ওয়ার্কশপ গঠন করা হয়েছে। ঈদযাত্রার সময়জুড়ে এই ওয়ার্কশপগুলো ২৪ ঘণ্টা সক্রিয় থাকবে। প্রতিটি টিমে একজন দক্ষ মেকানিকসহ মোট ৯ জন পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁরা নিয়মিত টহলে থেকে মহাসড়কের বিভিন্ন অংশে নজরদারি করছেন এবং যেখানেই কোনো গাড়ি বিকল হয়ে পড়ছে, সেখানেই দ্রুত পৌঁছে প্রয়োজনীয় মেরামতকাজ সম্পন্ন করছেন।
এই ভ্রাম্যমাণ ওয়ার্কশপগুলোতে রাখা হয়েছে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, টায়ারে বাতাস দেওয়ার মেশিনসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম। এমনকি কোনো যানবাহন জ্বালানি তেলের অভাবে বন্ধ হয়ে গেলে সেখানেও তাৎক্ষণিকভাবে তেল সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ফলে চালক ও যাত্রীরা দীর্ঘ সময় সড়কে আটকে না থেকে দ্রুত তাঁদের গন্তব্যের উদ্দেশে পুনরায় যাত্রা শুরু করতে পারছেন।
সিরাজগঞ্জ জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যমুনা সেতু পশ্চিম থানা এলাকা কেন্দ্র করে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রুটে এই সেবা পরিচালিত হচ্ছে। রুটগুলো হলো—যমুনা সেতু পশ্চিম থানা থেকে চান্দাইকোনা, যমুনা সেতু পশ্চিম থানা থেকে নাটোর সীমান্ত এবং যমুনা সেতু পশ্চিম থানা থেকে শাহজাদপুর পর্যন্ত। এসব রুটে ঈদের সময় যানবাহনের চাপ তুলনামূলক বেশি থাকায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সেখানে এই সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
পুলিশ সুপার আরও জানান, শুধু ভ্রাম্যমাণ ওয়ার্কশপই নয়, জানুয়ারি মাস থেকেই সিরাজগঞ্জ জেলা পুলিশ মহাসড়কে সার্বিক নিরাপত্তা জোরদার করেছে। বিশেষ করে, মূল্যবান পণ্যবাহী যানবাহনের জন্য এসকর্ট সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, যাতে ডাকাতি বা চুরির ঝুঁকি কমানো যায়। পাশাপাশি মহাসড়কের বিভিন্ন পয়েন্টে ২৪ ঘণ্টা পুলিশের টহল জোরদার করা হয়েছে, যা যাত্রী ও পরিবহনচালকদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ বাড়িয়েছে।
ঈদকে কেন্দ্র করে যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী যানবাহনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় মহাসড়কে চাপও বেড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে কোনো একটি গাড়ি বিকল হয়ে পড়লেই তা দ্রুত বড় ধরনের যানজটের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়েই সিরাজগঞ্জ জেলা পুলিশের এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা ইতিমধ্যে কার্যকর ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে।
পুলিশের এই জনবান্ধব ও সময়োপযোগী উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন উত্তরাঞ্চলের সাধারণ মানুষ ও যাত্রীসাধারণ। অনেকে মনে করছেন, এ ধরনের উদ্যোগ শুধু যানজট কমাতে সহায়ক নয়, বরং দীর্ঘ যাত্রাপথে যাত্রীদের মানসিক স্বস্তিও বাড়ায়। চালকেরাও এই উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন, কারণ, এতে তাঁদের অপ্রত্যাশিত সমস্যার দ্রুত সমাধান মিলছে।
সামগ্রিকভাবে বলা যায়, সিরাজগঞ্জ জেলা পুলিশের এই ভ্রাম্যমাণ ওয়ার্কশপ উদ্যোগটি ঈদযাত্রাকে আরও নিরাপদ, স্বস্তিদায়ক ও সুশৃঙ্খল করতে একটি কার্যকর এবং প্রশংসনীয় পদক্ষেপ হিসেবে ইতিমধ্যে সবার নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছে।
