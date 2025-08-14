জামায়াতের সাবেক এমপির সুপারিশপ্রাপ্ত আজমীরা শিক্ষক নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য

রাবি সংবাদদাতা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও মৌখিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছেন আজমীরা আরেফিন। আজমীরা আরেফিন চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনের জামায়াতের সাবেক এমপি ও রাবি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচিত নির্বাহী সদস্য লতিফুর রহমানের সুপারিশপ্রাপ্ত ছিলেন।
রাবির উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন খানের ফেসবুকে জামায়াতের সাবেক এমপি লতিফুর রহমানের সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থী আজমীরা আরেফিনের প্রবেশপত্রটি প্রকাশের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনা হয়।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ৪ আগস্ট বেলা ১১টায় ক্রপ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগের শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। একই দিন বিকেল ৪টায় লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৩০ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে আটজনকে চূড়ান্তভাবে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং তাঁরা ১২ আগস্ট থেকে যোগদান করেছেন। তবে আজমীরা আরেফিন মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়ায় নিয়োগ তালিকায় তাঁর নাম নেই।
ক্রপ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক এম আল বাকী বরকাতুল্লাহ বলেন, ‘নিয়োগ পরীক্ষায় মোট ১৬৩ জন আবেদন করেছিলেন। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ৩০ জন মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেন। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ৮ জন ইতিমধ্যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।’
রাবির উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ফরিদ উদ্দীন খান জানান, মৌখিক পরীক্ষায় ৩০ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। লিখিত ও মৌখিক উভয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
