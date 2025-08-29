কাকরাইলে সংঘর্ষ: রাজশাহীতে গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজধানীর কাকরাইলে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে রাজশাহীতে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। আজ শুক্রবার রাতে গণঅধিকার, যুব অধিকার ও ছাত্র অধিকার পরিষদের রাজশাহী জেলা ও মহানগরের নেতা-কর্মীরা এ মিছিল করেন।
আজ রাত সাড়ে ৯টায় নগরের সাহেববাজার জিরো পয়েন্ট থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়। মিছিলটি নগরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন, রাজধানীতে জাতীয় পার্টির (জাপা) কার্যালয়ের সামনে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের ওপর ন্যক্কারজনক হামলার ঘটনা ঘটেছে। পরিকল্পিতভাবে এ হামলা চালানো হয়েছে। বক্তারা দ্রুত সময়ের মধ্যে হামলার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন গণঅধিকার পরিষদের রাজশাহী জেলার সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক শাকির হোসেন, রাজশাহী মহানগরের যুগ্ম আহ্বায়ক মাহমুদ হাসান জুয়েল, যুগ্ম সদস্যসচিব আরজিত আলী রানা, মহানগর যুব অধিকার পরিষদের সভাপতি আব্দুল আলিম, সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান সুজা, মহানগর ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি তাহমিদ জ্যাকি প্রমুখ।
