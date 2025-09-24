চতুর্থ দিনেও অচল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ‘শিক্ষক লাঞ্ছনার’ বিচার নিশ্চিত ও প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধার (পোষ্য কোটা) দাবিতে টানা চতুর্থ দিনের মতো পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করছেন শিক্ষক-কর্মকর্তারা। তাঁরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে এই কর্মসূচি পালন করছেন। এতে পাঠদানের পাশাপাশি প্রশাসনিক কার্যক্রমও বন্ধ রয়েছে।
আজ বুধবার সকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বরে অবস্থান নেন তাঁরা। গতকাল প্রশাসনের সঙ্গে সভা করেও সমাধান না হওয়ায় তাঁরা এই কর্মবিরতি পালন করছেন ৷ দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের কর্মসূচি চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন।
জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম বলেন, ‘শিক্ষার্থী দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব উপ-উপাচার্যকে লাঞ্ছনা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এর আগেও নামধারী কিছু ছাত্র আমাদের সহকর্মীদের আটকে রেখেছিল। আমরা এ ব্যাপারে প্রশাসনের কাছে এখন পর্যন্ত কোনো আশ্বাস পাইনি। তাই আমাদের দাবি আদায়ের আগ পর্যন্ত আমরা কর্মসূচি চালিয়ে যাব।’
অফিসার্স সমিতির সভাপতি মোক্তার হোসেন বলেন, ‘গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই উপ-উপাচার্য আমাদের সঙ্গে বসেছিলেন। কিন্তু তাঁরা আমাদের দাবির বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। আমরা আজ আবার বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলব। আজ আমাদের শাটডাউন বহাল আছে। পরবর্তী কর্মসূচি সবার সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেব।’
এদিকে আজ বেলা ১১টায় ‘শাটডাউনের’ প্রতিবাদে মানববন্ধন করার কথা রয়েছে শাখা ছাত্রশিবিরের। এর আগে এর আগে ‘পোষ্য কোটা’ পুনর্বহালের প্রতিবাদে শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে। পরে আন্দোলনের মুখে এদিন রাতেই পোষ্য কোটায় ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত করে প্রশাসন এবং রোববার সিন্ডিকেটের সভায়ও তা স্থগিত রাখা হয়।
এরপর শিক্ষক ‘লাঞ্ছিতের বিচার’ এবং পোষ্য কোটা পুনর্বহালের দাবিতে রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) রাতে অফিসার্স সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন ও জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরাম কমপ্লিট শাটডাউনের ঘোষণা দেয়। গতকাল মঙ্গলবার তৃতীয় দিনের মতো পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করেন শিক্ষক-কর্মকর্তারা।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ‘শিক্ষক লাঞ্ছনার’ বিচার নিশ্চিত ও প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধার (পোষ্য কোটা) দাবিতে টানা চতুর্থ দিনের মতো পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করছেন শিক্ষক-কর্মকর্তারা। তাঁরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে এই কর্মসূচি পালন করছেন। এতে পাঠদানের পাশাপাশি প্রশাসনিক কার্যক্রমও বন্ধ রয়েছে।
আজ বুধবার সকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বরে অবস্থান নেন তাঁরা। গতকাল প্রশাসনের সঙ্গে সভা করেও সমাধান না হওয়ায় তাঁরা এই কর্মবিরতি পালন করছেন ৷ দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের কর্মসূচি চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন।
জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম বলেন, ‘শিক্ষার্থী দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব উপ-উপাচার্যকে লাঞ্ছনা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এর আগেও নামধারী কিছু ছাত্র আমাদের সহকর্মীদের আটকে রেখেছিল। আমরা এ ব্যাপারে প্রশাসনের কাছে এখন পর্যন্ত কোনো আশ্বাস পাইনি। তাই আমাদের দাবি আদায়ের আগ পর্যন্ত আমরা কর্মসূচি চালিয়ে যাব।’
অফিসার্স সমিতির সভাপতি মোক্তার হোসেন বলেন, ‘গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই উপ-উপাচার্য আমাদের সঙ্গে বসেছিলেন। কিন্তু তাঁরা আমাদের দাবির বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। আমরা আজ আবার বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলব। আজ আমাদের শাটডাউন বহাল আছে। পরবর্তী কর্মসূচি সবার সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেব।’
এদিকে আজ বেলা ১১টায় ‘শাটডাউনের’ প্রতিবাদে মানববন্ধন করার কথা রয়েছে শাখা ছাত্রশিবিরের। এর আগে এর আগে ‘পোষ্য কোটা’ পুনর্বহালের প্রতিবাদে শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে। পরে আন্দোলনের মুখে এদিন রাতেই পোষ্য কোটায় ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত করে প্রশাসন এবং রোববার সিন্ডিকেটের সভায়ও তা স্থগিত রাখা হয়।
এরপর শিক্ষক ‘লাঞ্ছিতের বিচার’ এবং পোষ্য কোটা পুনর্বহালের দাবিতে রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) রাতে অফিসার্স সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন ও জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরাম কমপ্লিট শাটডাউনের ঘোষণা দেয়। গতকাল মঙ্গলবার তৃতীয় দিনের মতো পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করেন শিক্ষক-কর্মকর্তারা।
চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট উপজেলার চামুচা ও চাঁনশিকারী সীমান্ত দিয়ে ১৯ জনকে পুশ—ইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। আজ বুধবার ভোরে বিএসএফ ঠেলে পাঠানোর পর বিজিবি তাদের আটক করে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের ৫৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল গোলাম কিবরিয়া এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।৫ মিনিট আগে
বরিশালে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বহিষ্কৃত যুগ্ম সদস্যসচিব মো. মারযুক আব্দুল্লাহকে গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গণপিটুনি দিয়েছে একদল যুবক। বরিশাল জিলা স্কুলের সামনে থেকে তাকে ধরে ১৫ থেকে ২০ জন মিলে বেদম মারধর করে। এ সময় আশপাশের লোকজন উদ্ধারের চেষ্টা করলেও ক্ষুব্ধরা তাকে কিলঘুষি দিতে থাকে। পরে গুরুতর১৬ মিনিট আগে
একদিকে কোম্পানির হারিয়ে ফেলা টাকার জন্য অব্যাহত চাপ, অন্যদিকে নিজের আর্থিক দৈনতা ও পরিবারের নানা টানাপোড়েন। এসব থেকে উত্তরণের কোন পথ খুঁজে না পাওয়ার আক্ষেপ জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (ফেসবুকে) নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে অঝোরে কান্নার পর চলন্ত ট্রেনের নিচে চাপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন মিঠুন দাস (৩৫)২৭ মিনিট আগে
ডিএমপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গুলশান এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। তবে, ঠিক কী অভিযোগে বা কোন মামলার প্রেক্ষিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাৎক্ষণিকভাবে সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনো তথ্য জানায়নি পুলিশ।৩০ মিনিট আগে