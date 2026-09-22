রাজশাহীতে ভাড়া নিয়ে কোল্ডস্টোরেজে হামলা-ভাঙচুরের অভিযোগ

আলু সংরক্ষণের জন্য ভাড়া নিয়ে রাজশাহীর পবায় একটি কোল্ডস্টোরেজে হামলা-ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সোমবার হামলা-ভাঙচুর চালানো হয়। এতে আনুমানিক ১০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি মালিকপক্ষের। এ ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে জড়িতদের গ্রেপ্তার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে রাজশাহী কোল্ডস্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন।
আজ মঙ্গলবার রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান সংগঠনের নেতারা। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ফজলুর রহমান।
ফজলুর রহমান বলেন, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর গত ৩১ আগস্ট প্রজ্ঞাপন জারি করে কোল্ডস্টোরেজে প্রতি কেজি আলুর ভাড়া ৬ টাকা ৭৫ পয়সা থেকে কমিয়ে ৬ টাকা নির্ধারণ করে। সেই অনুযায়ী রহমান সিডস স্টোরেজ কর্তৃপক্ষ ভাড়া আদায় করছে। সোমবার প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজার আব্দুল হালিম সরকার-নির্ধারিত ৬ টাকা কেজি দরে বস্তা ওজন করে ব্যবসায়ীদের আলু সরবরাহ করছিলেন। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আহাদ আলী (৫৫), শমসের আলী (৪০), মোজাহার আলী (৩৮), মো. বাবুল (৩৮), আনারুল ওরফে আনাসহ ৩০-৩৫ জন স্টোরেজের অফিসকক্ষে প্রবেশ করেন। তাঁরা ডেলিভারি কর্মকর্তা আজিজুর রহমানকে ৬ টাকা কেজির পরিবর্তে ৫ টাকা দরে ডেলিভারি অর্ডার কাটতে চাপ দেন।
রাজি না হওয়ায় তাঁরা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। একপর্যায়ে হিসাবরক্ষক রায়হান রানাকে কিল-ঘুষি ও লাথি মেরে আহত করা হয়। তাঁকে রক্ষা করতে শ্রমিক সালাউদ্দিন এগিয়ে এলে তাঁকেও মারধর করা হয়। আহত হন সহকারী ম্যানেজার আজিজুর রহমানসহ অন্য কর্মচারীরাও। এ সময় অফিসকক্ষের চেয়ার, টেবিল, কম্পিউটার, ক্যাশ কাউন্টারের কাচ ও ম্যানেজারের টেবিল ভাঙচুর করা হয়।
সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, পরে হামলাকারীরা স্টোরেজের ভেতরে ঢুকে আলুর বস্তা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এলে তাঁরা স্টোরেজের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি দেখিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে চলে যান।
ফজলুর রহমান বলেন, একটি স্বার্থান্বেষী মহল সরকার-নির্ধারিত ভাড়াও দিতে চাইছে না। তারা নানাভাবে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করছে। হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনায় কোল্ডস্টোরেজের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও মালিকপক্ষ নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন।
সংবাদ সম্মেলনে কোল্ডস্টোরেজের মালিকেরা জানান, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি বৃদ্ধির কারণে কোল্ডস্টোরেজ পরিচালনার ব্যয় বেড়েছে। এ পরিস্থিতিতে রাজশাহী কোল্ডস্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রতি কেজি আলুর ভাড়া ৭ টাকা নির্ধারণের দাবি জানানো হয়েছিল। তবে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকার-নির্ধারিত ৬ টাকা ভাড়া মেনে নেওয়া হয়েছে। এরপরও একটি শ্রেণি এর বিরোধিতা করে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করছে বলে তাঁদের অভিযোগ। এ বিষয়ে সরকারকে যথাযথ তদন্ত করে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান তাঁরা।
এ সময় রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মো. হাসেন আলী, কোল্ডস্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আবু বাক্কার আলী, চেম্বারের সিনিয়র সহসভাপতি শামসুর রহমান শান্তন, জিয়াউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
যশোরের কেশবপুরে বিলে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে জনাব আলী (৬৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার নতুন মূলগ্রামের একটি বিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জনাব আলী ওই গ্রামের মৃত ইমান আলীর ছেলে।৫ মিনিট আগে
১৬ বছরেও আমাদের পাওনা পরিশোধ করা হয়নি। ২০১০-১২ সাল থেকে একেকজনের পাওনার পরিমাণ ৩৩ হাজার ১৪৭ কোটি টাকা। আমরা বুঝি যে গ্রামীণফোন এটা দিতে পারবে না। তাই আমরা ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে ভ্যাট ট্যাক্স বাদ দিয়ে ১০ কোটি টাকা চাচ্ছি। এটাই আমাদের মূল দাবি...১৬ মিনিট আগে
রাজউকের প্ল্যান ২৪ দিনের মধ্যে অনুমোদনের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী জাকারিয়া তাহের সুমন। নারায়ণগঞ্জের জন্য আলাদা বিশেষ মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সীমানা বাড়ানোর বিষয়টিও যাচাই করা হচ্ছে।১৯ মিনিট আগে
রাঙামাটির বরকল উপজেলায় মো. আলী (৪০) নামের এক জেলের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার সুবলং ইউনিয়নের বরোনাছড়ি গ্রামে নিজাম জোমাদ্দার নামের এক মৎস্য ব্যবসায়ীর ঘর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।২১ মিনিট আগে