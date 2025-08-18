Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে বিএডিসি শ্রমিকদের অবস্থান

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীতে বিএডিসি শ্রমিকদের অবস্থান কর্মসূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহীতে বিএডিসি শ্রমিকদের অবস্থান কর্মসূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) অনিয়মিত শ্রমিকেরা চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেছেন। আজ সোমবার নগরীর নওদাপাড়ায় বিএডিসি কার্যালয়ের সামনে এই অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা। পরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রমিকদের অভিযোগ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও ছয় বছরেও তা কার্যকর হয়নি। অর্থ মন্ত্রণালয়ের নতুন নীতিমালার আওতায় শ্রমিকদের মাসিক আয়ের পরিবর্তে মাত্র ২২ দিনের মজুরি দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এর প্রতিবাদে রাজশাহীতেও কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

সমাবেশে বক্তব্য দেন অনিয়মিত শ্রমিক তাহারাজ আলী, শরিফুল ইসলাম নবাব, মিজানুর রহমান, আরিফুল ইসলাম, জিলানি জিয়ারুল ইসলাম ও রফিকুল ইসলাম।

তাঁরা বলেন, ‘আমরা বছরের পর বছর বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, সেচসহ নানা কাজে নিয়োজিত, অথচ এখন আমাদের সাময়িক শ্রমিক দেখানো হচ্ছে। এটা স্পষ্ট প্রতারণা।’

এদিকে বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আজিজুল হক ও সাধারণ সম্পাদক গোলাম ছারোয়ার এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, আজ থেকে প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত বিএডিসির প্রধান কার্যালয়সহ সব খামার ও দপ্তরে অবস্থান কর্মসূচি চলবে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

রাজশাহী জেলারাজশাহী বিভাগরাজশাহীজেলার খবরশ্রমিকবিএডিসি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

আলাস্কা বৈঠকে পুতিনের দেহরক্ষীর হাতে ‘মলমূত্রবাহী স্যুটকেস’ কেন

সিলেটের ডিসি হলেন ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে শাস্তি পাওয়া সারওয়ার আলম

একটি খনি ঘিরে সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখছে পাকিস্তান, কিন্তু চাবিকাঠি চীনের কাছে

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

গোসলখানার পরিচ্ছন্নতায় যে কয়টি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

গোসলখানার পরিচ্ছন্নতায় যে কয়টি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

জুলাই জাতীয় সনদ: কমতে পারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

জুলাই জাতীয় সনদ: কমতে পারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

সম্পর্কিত

শ্বশুরবাড়ি থেকে স্ত্রীকে এনে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা

শ্বশুরবাড়ি থেকে স্ত্রীকে এনে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা

শেবাচিম হাসপাতাল: চিকিৎসাসেবা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে রোগীরা

শেবাচিম হাসপাতাল: চিকিৎসাসেবা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে রোগীরা

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সড়ক অবরোধ, যানজটে দুর্ভোগ

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সড়ক অবরোধ, যানজটে দুর্ভোগ

মেঘনায় ধরা পড়ল আড়াই কেজির ইলিশ, সাড়ে ছয় হাজার টাকায় বিক্রি

মেঘনায় ধরা পড়ল আড়াই কেজির ইলিশ, সাড়ে ছয় হাজার টাকায় বিক্রি