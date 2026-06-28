বাগেরহাটে পারিবারিক কলহের জেরে স্ত্রীকে শ্বাসরোধে হত্যা, স্বামী আটক

বাগেরহাটে পারিবারিক কলহের জেরে রাজিয়া বেগম (৩৭) নামের এক নারীকে শ্বাস রোধ করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত বেল্লাল সরদারকে (৪৭) আটক করেছে বাগেরহাট মডেল থানা-পুলিশ।
রোববার (২৮ জুন) সন্ধ্যার আগমুহূর্তে শহরের নাগেরবাজার এলাকায় ভাড়া বাড়িতে এই হত্যার ঘটনা ঘটে।
বেল্লাল সরদার ঝালকাঠি জেলার কাঁঠালিয়া উপজেলার দোঘোনা বটতলা এলাকার তোতা সরদারের ছেলে। হত্যার শিকার রাজিয়া বেগম বাগেরহাট সদর উপজেলার রাধাবল্লভ গ্রামের আনিস মাঝির মেয়ে। দিনমজুর বেল্লাল সরদার দীর্ঘদিন ধরে স্ত্রী ও একমাত্র মেয়েকে নিয়ে নাগেরবাজার এলাকার মমিনউদ্দীনের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।
বাগেরহাট মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সামসুল আরেফিন বলেন, হত্যার শিকার রাজিয়া বেগমের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বাগেরহাট ২৫০ শয্যার হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর লাশ আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
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