রাবিতে ছাত্রদলের বিরুদ্ধে হলের সিট দখলের অভিযোগ, স্বচ্ছতা নিশ্চিতে শিবিরের ৩ দাবি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে সিট দখলের অভিযোগ এনেছে ইসলামি ছাত্রশিবিরের রাবি শাখা। সিট বরাদ্দে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ৩ দফা দাবি জানিয়ে আজ সোমবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে মানববন্ধন করে সংগঠনটি।
শিবিরের উত্থাপিত দাবিগুলো হলো—সব হলে অবৈধভাবে দখল করা সিট বাতিল করে শূন্য সিটের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় সিট বরাদ্দ এবং ওয়েটিং লিস্ট প্রকাশ; সিট ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ওয়েবসাইট চালু এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট বাজেটের ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থীদের কল্যাণে ব্যয়।
মানববন্ধনে শাখা শিবিরের প্রচার ও মিডিয়া সম্পাদক মেহেদী সজিব বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের নিয়ে রাজনীতি করুন, তবে ছাত্রলীগের মতো সিট দখল, সিট বাণিজ্য বা টেন্ডারবাজির রাজনীতি ক্যাম্পাসে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবেন না। ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত শান্তিপূর্ণ ক্যাম্পাস পরিবেশ কোনো সংগঠনের কারণেই নষ্ট হতে দেওয়া হবে না।’
শাখা শিবিরের সভাপতি মুজাহিদ ফয়সাল বলেন, ‘চব্বিশ পরবর্তী সময়ে ছাত্রলীগকে ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করার মাধ্যমে যে সিট বাণিজ্য ও গেস্টরুম কালচারের কবর রচিত হয়েছিলো, সেটি নতুন করে সরকার দলীয় ছাত্রদল আবারও শুরু করেছে। শুধুমাত্র ছাত্রদল বিবেচনায় ছাত্রত্ব শেষ করা এবং প্রথম দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের হলে থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই, আপনারা আবারও যদি হল দখলের এমন পাঁয়তারা করেন, তাহলে চব্বিশে যেভাবে প্রশাসনসহ সবাইকে লাঞ্ছিত করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেটির জন্য আপনাদেরও প্রস্তুত থাকতে হবে।’
মানববন্ধনে শাখা শিবিরের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী, হল সংসদ ও সিনেট প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
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