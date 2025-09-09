৪১ ঘণ্টা পর রাজশাহী-ঢাকা বাস চলাচল শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
প্রায় ৪১ ঘণ্টা পর রাজশাহী-ঢাকা রুটের বাস চলাচল শুরু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বেলা ২টার দিকে রাজশাহী জেলা মোটরশ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রফিক আলী পাখি বাস চলাচল শুরু করার ঘোষণা দেন।
এর আগে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে গত রোববার রাত ৯টার দিকে ঢাকার সঙ্গে রাজশাহীর বাস চলাচল বন্ধ করে দেন শ্রমিকেরা।
রফিক আলী পাখি ঘোষণা বলেন, মালিকপক্ষ বেতন বৃদ্ধির আশ্বাস দিয়েছে। তবে তাঁরা ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় নিয়েছেন। আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে এখন বাস চলবে।
বাসশ্রমিকেরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে রাজশাহী-ঢাকা রুটের বাসের কর্মীদের বেতন খুবই কম। প্রায় সব বাসে প্রতিটি ট্রিপে চালককে ১ হাজার ১০০ টাকা দেওয়া হয়, সুপারভাইজারকে ৫০০ টাকা এবং চালকের সহকারীকে ৪০০ টাকা দেওয়া হয়। প্রায় ১০ বছর ধরে তাঁদের বেতন একই আছে। এ অবস্থায় রোববার রাত ৯টার দিকে শ্রমিকেরা বাস চলাচল বন্ধ করে দেন। তবে শুধু একতা ট্রান্সপোর্ট চলাচল করছিল। সোমবার সারা দিনে একতা ছাড়া অন্য কোনো বাস ঢাকা যায়নি। এতে ঢাকামুখী যাত্রীরা চরম ভোগান্তির মুখে পড়েন। ৪১ ঘণ্টা পর অবশেষে আবার বাস চলাচল শুরু হলো।
প্রায় ৪১ ঘণ্টা পর রাজশাহী-ঢাকা রুটের বাস চলাচল শুরু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বেলা ২টার দিকে রাজশাহী জেলা মোটরশ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রফিক আলী পাখি বাস চলাচল শুরু করার ঘোষণা দেন।
এর আগে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে গত রোববার রাত ৯টার দিকে ঢাকার সঙ্গে রাজশাহীর বাস চলাচল বন্ধ করে দেন শ্রমিকেরা।
রফিক আলী পাখি ঘোষণা বলেন, মালিকপক্ষ বেতন বৃদ্ধির আশ্বাস দিয়েছে। তবে তাঁরা ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় নিয়েছেন। আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে এখন বাস চলবে।
বাসশ্রমিকেরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে রাজশাহী-ঢাকা রুটের বাসের কর্মীদের বেতন খুবই কম। প্রায় সব বাসে প্রতিটি ট্রিপে চালককে ১ হাজার ১০০ টাকা দেওয়া হয়, সুপারভাইজারকে ৫০০ টাকা এবং চালকের সহকারীকে ৪০০ টাকা দেওয়া হয়। প্রায় ১০ বছর ধরে তাঁদের বেতন একই আছে। এ অবস্থায় রোববার রাত ৯টার দিকে শ্রমিকেরা বাস চলাচল বন্ধ করে দেন। তবে শুধু একতা ট্রান্সপোর্ট চলাচল করছিল। সোমবার সারা দিনে একতা ছাড়া অন্য কোনো বাস ঢাকা যায়নি। এতে ঢাকামুখী যাত্রীরা চরম ভোগান্তির মুখে পড়েন। ৪১ ঘণ্টা পর অবশেষে আবার বাস চলাচল শুরু হলো।
শেরপুরে নিখোঁজের ৯ দিন পর অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার শেরপুর-নন্দীগ্রাম আঞ্চলিক সড়কের পাশের বাগড়া এলাকার একটি পুকুর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।৯ মিনিট আগে
ধার দেওয়া টাকা ফেরত না পেয়ে অভিনব কৌশল অবলম্বন করেছেন ইনতাজ আলী ব্যাপারী নামের এক কাঠুরিয়া। ডিজিটাল ব্যানারে ছয় দেনাদারের নাম ও টাকার অঙ্ক লিখে সাঁটিয়ে দিয়েছেন। ব্যানারটির ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ নিয়ে নেটিজেনদের কেউ কেউ বিষয়টি ইতিবাচক হিসেবে নিলেও অনেকেই নেতিবাচক বলছেন।২৫ মিনিট আগে
জুলাই আন্দোলনে রাজধানীর নিউমার্কেট থানা এলাকায় হত্যাচেষ্টা মামলায় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক সহকারী অধ্যাপক (বিসিএস শিক্ষা) মো. মুকিব মিয়াকে দুই দিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ ফারজানা হক এই নির্দেশ দেন।৩৫ মিনিট আগে
নাটোরের বড়াইগ্রামে গৃহবধূকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে নুর ইসলাম নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। আজ মঙ্গলবার উপজেলার দ্বাড়িকুশি গ্রামের ফুলতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নুর ইসলাম ওই গ্রামের ইউনুস আলীর ছেলে।৪১ মিনিট আগে